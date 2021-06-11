«Всё было подстроено». Фанаты не верят, что чемпионка-боксёр честно победила в ММА

В ночь с 10 на 11 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) прошёл четвёртый турнир сезона лиги PFL. В его главном событии встретились двукратная олимпийская чемпионка по боксу, чемпионка мира в трёх весовых категориях по боксу Кларесса Шилдс и мало кому известная Британи Элкин. Для Шилдс отчётный поединок был дебютным в смешанных единоборствах. Именно потому встреча привлекла такое большое внимание и стала гвоздём программы.

Кларесса уже давно всем всё доказала на боксёрском ринге, а потому приняла решение окунуться в мир ММА. Контракт с лигой PFL был подписан ещё осенью 2020 года. С тех пор она начала активно подтягивать джиу-джитсу, ибо если в ударной технике ей практически точно нет равных среди других девушек-бойцов PFL, то вот с остальным дела обстояли не лучшим образом.

Впрочем, в качестве первой соперницы Кларессе подобрали вполне проходимую Бритни Элкин. Та не выходила в клетку 29 месяцев, а её профессиональный рекорд состоял из 3 побед и 6 поражений, так что даже наличие коричневого пояса по джиу-джитсу вряд ли пугало Шилдс в преддверии схватки. И здесь стоит сказать, что очень даже зря.

Кларесса уже на первой минуте продемонстрировала превосходство в ударной технике и скорости рук, пару раз крепко прошив оборону Элкин. Та, поняв, что в стойке ей ловить нечего, пошла в проход. После некоторой суматохи Бритни всё же сумела взять соперницу под свой контроль. В середине раунда она вышла в позицию фул-маунт, и казалось, что вот здесь-то Шилдс и поплывёт. Но, к удивлению многих, опытный боец ММА не смогла финишировать дебютантку смешанных единоборств. Провалилась и попытка провести арм-бар. Как бы то ни было, первая пятиминутка в любом случае осталась за Элкин.

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Старт второго раунда снова был отмечен успешными действиями Шилдс в стойке. Двукратная олимпийская чемпионка шикарно била справа, а также подключала многоударные комбинации, отрабатывая по этажам. Тогда Бритни снова вернулась к борьбе. Сначала она вышла на боковой контроль, а после и в маунт. Причём впереди у Элкин были три минуты. Но мощная Шилдс, отдадим ей должное, неплохо защищалась даже в таком положении. В любом случае, второй раунд Кларессой также был проигран вчистую, даже невзирая на то, что в концовке ей удалось выбраться из-под пресса оппонентки и нанести несколько мощных ударов

Наконец, в третьем раунде Кларессе удалось защититься от попытки тейкдауна, более того, на этот раз Шилдс сама сумела выйти в доминирующее положение и принялась перемалывать соперницу. Через 100 секунд после начала третьего отрезка рефери остановил схватку, которая превращалась в одностороннее избиение. Таким образом, Шилдс победила техническим нокаутом и успешно дебютировала в ММА.

Впрочем, к её выступлению осталось много вопросов. Во-первых, она в одну калитку проиграла два раунда, во-вторых, случилось это в противостоянии с далеко не топ-соперницей. Ну и самое важное, фанаты просто не поверили, что Шилдс победила честно. Схватку стали называть подстроенной. Кроме того, кто-то усомнился, что Элкин действительно обладает коричневым поясом.

«Кто-нибудь, заберите у неё коричневый пояс. После увиденного могу сказать, что нет вариантов, при которых она получила его законно», — написал один из болельщиков.

«Или Элкин заплатили за поражение, или она купила свой коричневый пояс», — написал ещё один фанат ММА.

«Подставной бой», — коротко прокомментировал схватку ещё один подписчик лиги в «Инстаграме».

«Два раунда прошли в фул-маунте для девушки с коричневым поясом. Проиграть было невозможно. Подставной бой», — поддержал предыдущих комментаторов ещё один болельщик.

«Всё было подстроено. 7 месяцев занятий джиу-джитсу против 12 лет в ММА. Не верю в такую победу», — добавил другой фанат.

Не берёмся судить, правы ли болельщики, но фанаты ММА за последние годы заматерели настолько, что провести их очень сложно. Так что всё равно сложно поверить, что боссы PFL пошли бы на такую авантюру.

Что касается самого боя, то, невзирая на победу, дебют Шилдс в ММА получился скомканным. Пока ясно лишь то, что в боях с более сильными соперницами, чем Элкин, Кларессе делать нечего. Потому есть сомнения, что идеальный рекорд в PFL у девушки продержится долго.