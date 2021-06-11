Россиянина нокаутировали за 27 секунд. Победитель испугался и схватился за голову

В ночь на 11 июня по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 4. В его главном событии бились двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс и Бриттни Элкен. Но и без этого шоу получилось богатым на яркие события.

Так, уже в предварительном карде состоялась встреча россиянина Ахмеда Алиева и представителя Таджикистана Лоика Раджабова, получившаяся весьма эффектной. Но не будем забегать наперёд.



Алиев в нынешнем сезоне PFL провёл пока один поединок. 23 апреля на турнире PFL 1 он единогласным решением судей победил Михаила Одинцова. Так что Ахмед уже обозначил себя как претендента на выход в плей-офф.

Что касается Раджабова, то для него сезон-2021 в PFL начался неважнецки. 23 апреля он раздельным решением судей уступил Алексу Мартинесу на шоу PFL 1, что снижало его шансы на выход в плей-офф. Да, поражение было очень спорным и оставляло вопросы к судьям, но результат уже было не поменять. С учётом этого Лоику для сохранения шансов на выход в плей-офф было крайне важно победить. Так что на бой он выходил крайне заряженным.

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После короткой разведки Раджабов донёс до россиянина мощный удар в подбородок, после чего Алиев пошатнулся. Лоик продолжил атаковать, соперник пытался спастись при помощи прохода в ноги, но затея не удалась. В итоге Ахмед, просто закрыв руками голову, оказался на настиле под градом атак. Хоть Алиев уже и не мог защищаться, рефери не останавливал бой. Раджабов продолжил бить оппонента и в какой-то момент даже с недоумением взглянул на третьего в клетке, словно запрашивая остановки. Тот в итоге дал отмашку на прекращение схватки.

Сразу после этого Раджабов попытался выяснить, как себя чувствует Алиев, но тот ещё словно на рефлексах будто собирался закрываться и дальше. В итоге Лоик отошёл в сторону, будучи явно напуганным тем, что натворил своими же руками. Боец хватался за голову, словно сокрушаясь из-за собственной же победы.

Как бы то ни было, благодаря этому успеху Раджабов заполучил сразу 6 очков – три за победу, а ещё три бонусом за нокаут уже в первом раунде. В результате он уже сейчас обеспечил себе место в плей-офф. Что касается Алиева, то ему остаётся пожелать здоровья, а уже после — возвращения в клетку.