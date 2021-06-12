«Я двигалась по октагону словно в танце». Мохнаткина уверенно победила Леди-киллера

Марина Мохнаткина (5-2) одержала первую победу в Bellator, одолев единогласным решением судей американку Аманду Белл (7-8), которая перед боем шла восьмой в рейтинге полулёгкого веса. Фаворитом схватки считалась американская ударница, выигравшая пять из семи схваток нокаутом.
Однако в промоушене Скотта Кокера она выиграла три поединка, проиграв ещё столько же, что давало повод на оптимизм российской публике. 33-летняя Мохнаткина, несмотря на положительный послужной список, провела до сегодняшней схватки всего лишь один поединок ещё в 2019 году. Тогда Марина проиграла единогласным решением судей Джанай Хардинг.
Сильной стороной российской спортсменки является борьба, что подтверждают её победы на различных турнирах по самбо: 9-кратная чемпионка России, 2-кратная чемпионка Европы, 7-кратная чемпионка мира. Благодаря этой базе она одержала четыре победы сабмишеном.
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Бой с Белл прошёл по ожидаемому сценарию: Леди-киллер пыталась попасть в россиянку, работая активным первым номером. А Марина в свою очередь выжидала момент для перевода в партер. И Мохнаткина дождалась его в результате размена ударами в середине первого раунда, поймав соперницу за ногу. Этот эпизод стал определяющим, так как после него россиянка перехватила инициативу в свои руки и не упускала её до сирены. Так первый раунд можно поделить на две части: первые две минуты бойцы пристреливались друг к другу в стойке, а оставшиеся три минуты прошли под контролем россиянки, продержав американку прижатой к сетке остаток раунда.
Вторая пятиминутка прошла в аналогичном ключе: Белл снова выцеливала россиянку с дистанции, но Мохнаткина на первой минуте вошла в клинч и прижала американку к клетке, не давая той выбрасывать удары. В итоге Леди-киллер провела в объятьях Мохнаткиной две минуты, а оставшееся время раунда прошло в стойке. Белл пыталась достать россиянку, а та работала с дальней дистанции, давая американке вымахаться и при этом самой не пропускать.
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Заключительный отрезок стал логичным продолжением второго раунда. Аманда бегала за Мохнаткиной, а россиянка избегала кулачного боя, переводя его в борьбу у сетки, что стало привычным делом за эти 15 минут. Леди-киллер снова не смогла выбраться из крепчайших российских объятий в течение двух минут, в результате чего победа ещё дальше отдалилась от американки, как и дистанция между бойцами во второй половине второго и третьего раундов.
В итоге все трое судей присудили победу Марине Мохнаткиной с одинаковым счётом 30:27. Теперь россиянка поднимется в топ-10 рейтинга полулёгкого веса. Следующая соперница будет точно сильнее, чем Аманда Белл. И для дальнейшего продвижения по рейтингу Марине нужно не только оставаться во Флориде, что она и сказала Белл после боя, но и подтягивать работу в стойке, а именно бокс и кикбоксинг. Иначе перезапустить карьеру в 33 года может и не удастся.
«Я очень долго ждала этого боя, потому что я два года уже не дралась. И сегодня была задача выйти на этот бой как на праздник. И мне действительно хотелось подраться все три раунда, насладиться этой атмосферой октагона. Не хотелось торопиться. Поэтому я двигалась сегодня по октагону словно в танце.
Сейчас я уже завершила свою любительскую карьеру в самбо. Раньше я совмещала любительский и профессиональный спорт. И не имела возможности полноценно готовиться к боям. Но в пандемию я решила что-то изменить и заявить себя в смешанных единоборствах. Показать всем, что такое русское самбо.
Совершенству нет предела, это только начало. У меня грандиозные планы в этом направлении», — рассказала после боя счастливая россиянка.
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