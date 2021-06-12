Украина получила первого чемпиона в истории. Амосов не смог сдержать слёз

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 260. В его карде выступила Марина Мохнаткина, Ник Ньюэлл, известный тем, что, будучи одноруким, весьма неплохо бьётся на таком уровне, а также Аарон Пико и Пол Дейли. Но все поединки с участием этих бойцов были лишь предтечей главному событию шоу, которое стало титульным.

Чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима, завоёвывавший этот титул трижды, бился с небитым претендентом, первым номером рейтинга Ярославом Амосовым. Схватка была примечательна тем, что первый раз в истории ведущих ММА-промоушенов мира на пояс претендовал представитель Украины.

Перед поединком шансы Украинского Хабиба (негласному прозвищу он был обязан идеальному профессиональному рекорду 25-0) расценивались как неплохие. Впрочем, Ярослав прежде никогда не бился с такими соперниками, как Лима. В прошлом бразилец побеждал таких мастеров, как Андрей Корешков, Рори Макдональд и Майкл Пейдж. Так что за «нолик» в графе поражений Амосова было боязно.

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Со стартовым гонгом стало ясно, что уроженец Киевской области будет полагаться на манёвренность. Ярослав активно передвигался, лишая соперника главного оружия — лоу-киков и работы в стойке. Сам Амосов действия в стойке лишь обозначал, периодически набрасывая джебы. В целом же он ждал момента для тейкдауна. В середине раунда такая возможность представилась. Ярослав эффектно перевёл противника в партер, и вот в этом компоненте разница между бойцами была видна невооружённым взглядом. Динамо (ещё одно прозвище бойца) тотально доминировал, буквально залёживая оппонента и не давая ему возможности что-либо сделать. Полный контроль «на земле» и как следствие — первый раунд Амосовым был записан себе в актив.

Вторая пятиминутка стала отражением первой. Ярослав снова отлично передвигался на ногах, не давая Лиме сделать хоть что-то в стойке, а при первой же возможности перевёл его в партер. На этот раз украинец донимал чемпиона назойливыми ударами. Да, они не были амплитудными, но определённо доставляли Лиме дискомфорт плюс приносили в копилку претендента ценные очки.

В третьем раунде всё шло по сценарию предыдущих двух. Единственным отличием стало лишь то, что, увлёкшись атакой, Амосов пробил в затылок лежащего соперника, за что нарвался на замечание. После третьего отрезка стало ясно, что в воздухе пахнет разгромом. Лима мог рассчитывать только на досрочную победу. Но для её завоевания он не сделал хоть чего-то внятного. Вместо этого Дуглас позволил провести сопернику ещё один тейкдаун, в результате история первых трёх раундов повторилась.

В заключительной пятиминутке всё проходило в том же ключе. Лишь на последней минуте Лима предпринял отчаянную попытку провести болевой приём, но Амосов уверенно нейтрализовал действия противника. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Ярославу, а двое из них даже увидели успех Лимы в одном из пяти отрезков. Как бы то ни было, счёт получился практически разгромным — 50:45, 49:46, 49:46, по сути, Амосов не заметил топ-соперника. Да, победа не была зрелищной, но получилась более чем убедительной. После оглашения вердикта Ярослав не смог сдержать слёз, расплакавшись прямо в клетке.

Видео можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

Что же, Украина получила не только своего первого в истории чемпиона в Bellator, но и первого украинского чемпиона в ведущих ММА-промоушенах мира в целом. Благодаря победе профессиональный рекорд Амосова теперь составляет солидные 26-0. Похоже, рекорд экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова действительно под угрозой. Ведь такого Амосова, которого мы увидели сегодня, победить будет очень сложно.