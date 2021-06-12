«Не прикасайся к нему!» Президент UFC с трудом успокаивал Адесанью и Веттори

В ночь с 12 на 13 июня в Глендейле (штат Аризона, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 263. В его преддверии бойцы прошли церемонию взвешивания и традиционные битвы взглядов. И, судя по тому, какой накал страстей царил в ходе этих мероприятий, первый номерной турнир лета получится на славу.
Начнём с того, что агрессию проявляли ряд бойцов, участвующих в предварительном карде. К примеру, Мовсар Евлоев, который ещё не знает горечи поражений, всем своим видом показал, что испытывает неприязнь к своему сопернику Хакиму Даводу. Россиянин на битве взглядов сразу же максимально приблизился к канадцу и, казалось, был готов боднуть его. После он начал ему что-то активно говорить. Даводу пытался ответить. Затем Евлоев резко отвернулся и не стал подавать сопернику руки. Хаким же выглядел раздосадованным, показалось, что он проиграл элемент психологической войны.
Далее характер показал шотландец Пол Крэйг, чей бой с Джамахалом Хиллом будет открывать основной кард. Крэйг, как всегда разукрашенный в цвет национального флага, был достаточно агрессивен по отношению к сопернику, тот повёлся на провокацию и стал платить той же монетой. В итоге бойцов друг от друга сдерживала уже охрана.
Битва взглядов Нейта Диаза и Леона Эдвардса, чей поединок является одним из самых ожидаемых, неожиданно прошла очень корректно. Да, напряжение между бойцами витало в воздухе, но не более того.
UFC 263. Полный кард турнира
Основной кард:
Исраэль Адесанья – Марвин Веттори
Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено
Леон Эдвардс – Нейт Диаз
Дэмьен Майя – Белал Мухаммед
Пол Крэйг – Джамахал Хилл
Предварительный кард:
Дрю Добер – Брэд Риддел
Эрик Андерс – Даррен Стюарт
Лорен Мёрфи – Джоанн Калдервуд
Мовсар Евлоев – Хаким Даводу
Пэнни Кианзад – Алексис Дэвис
Фарес Зиам – Луиджи Вендрамини
Мэтт Фревола – Терренс Маккинни
Чейз Хупер – Стивен Петерсон
Карлос Фелипе – Джейк Коллье.
После них на сцене появились чемпион лиги в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено. Конфликт между ними случился ещё на пресс-конференции перед турниром. Тогда на битве взглядов Фигейредо жёстко толкнул оппонента, но Морено всем своим видом показал, что не собирается лезть из-за этого в драку. Так что поступок Дейвисона выглядел немного по-дурацки. В итоге на финальной битве взглядов чемпион снова вёл себя немного вызывающе, но во второй раз буянить не стал, а бойцы вместо рукопожатия всё же ударили друг друга по кулакам.
Вслед за Фигейредо и Морено на сцене появились участники главного события турнира — чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Марвин Веттори. Итальянец в прошлом бился с Адесаньей и создал тому немало проблем. Именно потому Марвин сейчас уверяет, что сможет победить одного из лидеров P4P. Это наверняка раздражает новозеландца нигерийского происхождения, так что отношения у бойцов не ладятся.
В итоге ещё на битве взглядов, прошедшей во время пресс-конференции, Дане Уайту лично пришлось успокаивать Адесанью и Веттори.
«Послушай меня, не прикасайся к нему! Не трогай его!» — кричал Уайт, обращаясь к итальянцу. Веттори тем временем что-то активно твердил Адесанье, а тот в ответ, как ни странно бы это звучало, отрыгнул Марвину в лицо и рассмеялся.
С учётом всего этого на финальной битве взглядов Уайт был готов буквально ко всему. Бойцы напряжённо смотрели друг на друга, а президент UFC стоял между ними и пытался предотвратить потенциальную схватку.
«Будьте умницами. Ведите себя хорошо, ведите себя хорошо», — приговаривал Уайт, а затем спешно развёл участников мейн-ивента.
В общем-то, всё выглядит так, что неприязнь между Адесаньей и Веттори действительно существует. Это привносит в эту схватку дополнительную интригу. Конечно, в итальянца пока ещё мало кто верит. Но совершенно непонятно, как Исраэль перенёс недавнее поражение в полутяжёлом весе от Яна Блаховича. Для него поединок с Веттори станет первой проверкой после той неудачи. Посмотрим, пройдёт ли он её.
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