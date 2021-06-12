UFC 263: Адесанья — Веттори 2. Возвращение гангстера Нейта Диаза и куча скандалов. LIVE!!!

В ночь на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River состоится турнир UFC 263. Следите за онлайн-трансляцией главного события, в котором Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори, на «Чемпионате». В соглавном бою первый номер наилегчайшего дивизиона Брендон Морено бросит вызов чемпиону Дейвисону Фигейредо.

Невероятный интерес вызывает поединок Леона Эдвардса и Нейта Диаза, а также бой непобеждённого российского атлета Мовсара Евлоева, который будет драться с Хакимом Даводу.