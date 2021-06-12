UFC 263: Адесанья — Веттори 2. Возвращение гангстера Нейта Диаза и куча скандалов. LIVE!!!

В ночь на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River состоится турнир UFC 263. Следите за онлайн-трансляцией главного события, в котором Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори, на «Чемпионате». В соглавном бою первый номер наилегчайшего дивизиона Брендон Морено бросит вызов чемпиону Дейвисону Фигейредо.
Невероятный интерес вызывает поединок Леона Эдвардса и Нейта Диаза, а также бой непобеждённого российского атлета Мовсара Евлоева, который будет драться с Хакимом Даводу.
UFC 263: Фигейреду толкнул на битве взглядов Морено. Видео
Конфликт между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено случился ещё на пресс-конференции перед турниром. Тогда на битве взглядов Фигейреду жёстко толкнул оппонента, но Морено всем своим видом показал, что не собирается лезть из-за этого в драку. Так что поступок Дейвисона выглядел немного по-дурацки. В итоге на финальной битве взглядов чемпион снова вёл себя немного вызывающе, но во второй раз буянить не стал, а бойцы вместо рукопожатия всё же ударили друг друга по кулакам.
FC 263: Адесанья vs Веттори 2. Результаты взвешивания. Видео
Основной кард:
Исраэль Адесанья (83,2 кг) — Марвин Веттори (83,7 кг)
Дейвисон Фигередо (56,7 кг) — Брэндон Морено (56,7 кг)
Леон Эдвардс (77,3 кг) — Нейт Диас (77,1 кг)
Демиан Майя (77,3 кг) — Белал Мухаммад (77,3 кг)
Пол Крэйг (92,8 кг) — Джамал Хилл (93,2 кг).
Предварительный кард:
Дрю Добер (69,9 кг) — Брэд Риддел (70,3 кг)
Хаким Даводу (66 кн) — Мовсар Евлоев (66 кг)
Лорен Мёрфи (56,9 кг) — Джоанн Колдервуд (56,7 кг)
Чейз Хупер (66 кг) — Стивен Петерсон (67,4 кг)
Эрик Андерс (93 кг) — Даррен Стюарт (92,8 кг)
Пэнни Кианзад (61,5 кг) — Алексис Дэвис (61 кг)
Фарес Зиам (71 кг) — Луиджи Вендрамини (70,5 кг)
Мэтт Фревола (70,3 кг) — Терранс Маккинни (70,5 кг)
Карлос Фелипе (119 кг) — Джейк Коллье (120 кг).
UFC 263: Адесанья vs Веттори 2, где смотреть бой
Турнир UFC 263: Адесанья vs Веттори 2 можно будет посмотреть на видеосервисе UFC Fight Pass: https://ufcfightpass.com.
Начиная с прелимов, трансляцию турнира можно смотреть на канале UFC ТВ в видеосервисе Wink. Канал UFC ТВ доступен в нескольких подписках видеосервиса Wink на кнопке 600 и полностью посвящён UFC. Если вы не хотите просыпаться ночью ради просмотра турнира в прямом эфире, вы можете посмотреть в записи, отмотав эфир на канале UFC ТВ.
UFC 263: Мовсар Евлоев не подал руки Даводу после битвы взглядов! Видео
Мовсар Евлоев, который ещё не знает горечи поражений, всем своим видом демонстрировал, что испытывает неприязнь к своему сопернику Хакиму Даводу. Россиянин на битве взглядов сразу же максимально приблизился к канадцу и, казалось, был готов боднуть его. После он начал ему что-то активно говорить. Даводу пытался ответить. Затем Евлоев резко отвернулся и не стал подавать сопернику руки. Хаким же выглядел раздосадованным, показалось, что он проиграл элемент психологической войны.
UFC 263: Адесанья vs Веттори 2, когда состоится бой
Главное событие бой Исраэля Адесаньи и Марвина Веттори начнётся не ранее 07:00 по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 01:00 мск, прелимы запланированы на 03:00, поединки основного карда начнутся в 05:00.
UFC 263: Адесанья – Веттори 2. Полный кард турнира
Основной кард:
- Исраэль Адесанья – Марвин Веттори
- Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено
- Леон Эдвардс – Нейт Диаз
- Дэмьен Майя – Белал Мухаммед
- Пол Крэйг – Джамахал Хилл
Предварительный кард:
- Дрю Добер – Брэд Риддел
- Эрик Андерс – Даррен Стюарт
- Лорен Мёрфи – Джоанн Калдервуд
- Мовсар Евлоев – Хаким Даводу
- Пэнни Кианзад – Алексис Дэвис
- Фарес Зиам – Луиджи Вендрамини
- Мэтт Фревола – Терренс Маккинни
- Чейз Хупер – Стивен Петерсон
- Карлос Фелипе – Джейк Коллье.
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