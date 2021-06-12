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UFC 263, Адесанья — Веттори 2, прямая трансляция боя-реванша, Леон Эдвардс — Нейт Диаз. Онлайн-трансляция

UFC 263: Адесанья — Веттори 2. Возвращение гангстера Нейта Диаза и куча скандалов. LIVE!!!
Игорь Брагин
UFC 263: Адесанья — Веттори 2, онлайн-трансляция
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Два титульных реванша, разозлившийся Мовсар Евлоев и явление фанатам одиозной легенды. Главные события — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River состоится турнир UFC 263. Следите за онлайн-трансляцией главного события, в котором Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори, на «Чемпионате». В соглавном бою первый номер наилегчайшего дивизиона Брендон Морено бросит вызов чемпиону Дейвисону Фигейредо.

Невероятный интерес вызывает поединок Леона Эдвардса и Нейта Диаза, а также бой непобеждённого российского атлета Мовсара Евлоева, который будет драться с Хакимом Даводу.

UFC 263: Адесанья vs Веттори 2, где смотреть бой UFC 263: Адесанья vs Веттори 2, когда состоится бой UFC 263: Адесанья – Веттори 2. Полный кард турнира
Live Микаил Гусейнов

UFC 263: Фигейреду толкнул на битве взглядов Морено. Видео

Конфликт между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено случился ещё на пресс-конференции перед турниром. Тогда на битве взглядов Фигейреду жёстко толкнул оппонента, но Морено всем своим видом показал, что не собирается лезть из-за этого в драку. Так что поступок Дейвисона выглядел немного по-дурацки. В итоге на финальной битве взглядов чемпион снова вёл себя немного вызывающе, но во второй раз буянить не стал, а бойцы вместо рукопожатия всё же ударили друг друга по кулакам.

17:20 Игорь Брагин

FC 263: Адесанья vs Веттори 2. Результаты взвешивания. Видео

Основной кард:

Исраэль Адесанья (83,2 кг) — Марвин Веттори (83,7 кг)
Дейвисон Фигередо (56,7 кг) — Брэндон Морено (56,7 кг)
Леон Эдвардс (77,3 кг) — Нейт Диас (77,1 кг)
Демиан Майя (77,3 кг) — Белал Мухаммад (77,3 кг)
Пол Крэйг (92,8 кг) — Джамал Хилл (93,2 кг).

Предварительный кард:

Дрю Добер (69,9 кг) — Брэд Риддел (70,3 кг)
Хаким Даводу (66 кн) — Мовсар Евлоев (66 кг)
Лорен Мёрфи (56,9 кг) — Джоанн Колдервуд (56,7 кг)
Чейз Хупер (66 кг) — Стивен Петерсон (67,4 кг)
Эрик Андерс (93 кг) — Даррен Стюарт (92,8 кг)
Пэнни Кианзад (61,5 кг) — Алексис Дэвис (61 кг)
Фарес Зиам (71 кг) — Луиджи Вендрамини (70,5 кг)
Мэтт Фревола (70,3 кг) — Терранс Маккинни (70,5 кг)
Карлос Фелипе (119 кг) — Джейк Коллье (120 кг).

17:16 Игорь Брагин

UFC 263: Адесанья vs Веттори 2, где смотреть бой

Турнир UFC 263: Адесанья vs Веттори 2 можно будет посмотреть на видеосервисе UFC Fight Pass: https://ufcfightpass.com.

Начиная с прелимов, трансляцию турнира можно смотреть на канале UFC ТВ в видеосервисе Wink. Канал UFC ТВ доступен в нескольких подписках видеосервиса Wink на кнопке 600 и полностью посвящён UFC. Если вы не хотите просыпаться ночью ради просмотра турнира в прямом эфире, вы можете посмотреть в записи, отмотав эфир на канале UFC ТВ.

17:12 Микаил Гусейнов

UFC 263: Мовсар Евлоев не подал руки Даводу после битвы взглядов! Видео

Мовсар Евлоев, который ещё не знает горечи поражений, всем своим видом демонстрировал, что испытывает неприязнь к своему сопернику Хакиму Даводу. Россиянин на битве взглядов сразу же максимально приблизился к канадцу и, казалось, был готов боднуть его. После он начал ему что-то активно говорить. Даводу пытался ответить. Затем Евлоев резко отвернулся и не стал подавать сопернику руки. Хаким же выглядел раздосадованным, показалось, что он проиграл элемент психологической войны.

17:09 Игорь Брагин

UFC 263: Адесанья vs Веттори 2, когда состоится бой

Главное событие бой Исраэля Адесаньи и Марвина Веттори начнётся не ранее 07:00 по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 01:00 мск, прелимы запланированы на 03:00, поединки основного карда начнутся в 05:00.

17:08 Игорь Брагин

UFC 263: Адесанья – Веттори 2. Полный кард турнира

Основной кард:

  • Исраэль Адесанья – Марвин Веттори
  • Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено
  • Леон Эдвардс – Нейт Диаз
  • Дэмьен Майя – Белал Мухаммед
  • Пол Крэйг – Джамахал Хилл

Предварительный кард:

  • Дрю Добер – Брэд Риддел
  • Эрик Андерс – Даррен Стюарт
  • Лорен Мёрфи – Джоанн Калдервуд
  • Мовсар Евлоев – Хаким Даводу
  • Пэнни Кианзад – Алексис Дэвис
  • Фарес Зиам – Луиджи Вендрамини
  • Мэтт Фревола – Терренс Маккинни
  • Чейз Хупер – Стивен Петерсон
  • Карлос Фелипе – Джейк Коллье.
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Теги Бокс/ММА UFC UFC Нейт Диаз •••

Заглавное фото: ufc.com

Источник: «Чемпионат»

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