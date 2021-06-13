Российский боец уверенно разобрался с канадцем. Евлоева освистывали во время боя и после

Мовсар постарался угодить фанатам, что едва не стоило ему победы. В стойке у него всё ещё масса пробелов.

В Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River в настоящий момент проходит турнир UFC 263. В главном событии Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори. В соглавном бою первый номер наилегчайшего дивизиона Брендон Морено бросит вызов чемпиону Дейвисону Фигейредо.

А предварительный кард открывал поединок российского бойца Мовсара Евлоева. 27-летний атлет наколотил себе впечатляющий рекорд, на его счету 14 побед в 14 проведённых боях. Экс-чемпиону М-1 потребовалось провести 4 поединка, чтобы пробиться в топ-15 полулёгкого дивизиона UFC. Находящийся на 14 позиции россиянин получил в соперники канадца Хакима Даводу. Как раз замыкающего топ-15 и идущего на серии из пяти побед.

Парни слегка пошумели перед личной встречей. Мовсар во время битвы взглядов довольно резко вёл себя с оппонентом, показалось даже, что его агрессия смутила канадца. В итоге, Евлоев не стал подавать сопернику руку. После бойцы обменялись взаимными словесными выпадами. Россиянин дал понять, что не видит в Даводу достойного соперника, что превосходит его как в борьбе, так и ударной технике. И уже думает о том, кому бросит следующий вызов.

Хаким ответил взаимным уколом, выразив надежду на то, что Мовсар не будет бегать от него по клетке. Намёк был очевиден, канадец имел ввиду Зубайру Тухугова, которого побед раздельным решением судей. И Евлоев дал сопернику минуту на то, чтобы тот сумел проявить себя в стойке. А после зрелищного размена, грамотно перевёл поединок в партер. Сначала последовали две попытки провести удушающий, а затем россиянин просто контролировал спину соперника, нагружая его голову малозначимыми с точки зрения урона, но важными с позиции статистики.

Во втором раунде Мовсар и вовсе не стал давать канадцу надежду на кулачный поединок. Спустя 15 секунд Даводу был на настиле и одновременно боролся с попытками быть задушенным и этими настырными комариными укусами, каждый из которых отделял его от столь желанной победы. Единственный отрицательный для Евлоева момент заключался в том, что публика в зале принялась демонстрировать своё негодование характером боя. Говоря по простому, Евлоева начали освистывать.

И у Мовсара взыграло самолюбие. Иначе объяснить 4 непростых минуты в стойке, против соперника, который однозначно сильнее в кулачном бою, найти сложно. И вот здесь Даводу проявил себя во всей красе. Он без суеты наносил сопернику всё больший урон. А когда почувствовал, что россиянин начал откровенно сдавать, вцепился в него и потряс двумя-тремя очень тяжёлыми ударами. Испытывать судьбу далее Мовсар не стал. Перевёл соперника на канвас и довёл дело до положительного для него исхода.

Мовсар Евлоев добыл 15 победу в карьере, 5 — в UFC и может рассчитывать на попадание в топ-10 и ещё более высокий уровень оппозиции. Из минусов можно отметить негативную реакцию на него со стороны фанатов (стиль боя, конечно, не самый зрелищный) и пробелы в работе в стойке. Мовсар обещал, что мы увидим его нового, но третий раунд показал, что работы в этом направлении непочатый край. Ну так и времени у россиянина предостаточно.