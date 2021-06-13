Удивительный дебют — нокаут за 7 секунд. Американский боец установил рекорд UFC. Видео

В Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River в настоящий момент проходит турнир UFC 263. В главном событии Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори. Уже закончил свой поединок россиянин Мовсар Евлоев, добывший победу над канадцем Хакимом Даводу.

Случился и рекордный результат. В ранних прелимах американец Терренс Маккинни за 7 секунд нокаутировал своего соотечественника Мэтта Фриволу. В лёгком весе за всю историю UFC ещё никому не удавалось так быстро финишировать своего соперника. Всё произошло буквально мгновенно.

Бойцы поприветствовали друг друга традиционным касанием кулаков, а спустя две секунды после шикарной двойки Фривола уже лежал на настиле. Маккинни работает в стойке левшы, что и привела к столь неожиданной и быстрой развязки. Мэтт пропустил прямой с правой, после чего был добит рабочей левой. Бой можно было остановить и на пару секунд раньше, но так говорят про все молниеносные нокауты.

Достижение Терренса поистине феноменальное. Начнём с того, что этот парень провёл уже четвёртый бой в 2021 году. И во всех одержал победы. Последний поединок Терренса состоялся 4 (!) июня в LFC, а уже 12-го вышел на ультракоротком уведомлении в UFC. Фрэнк Камачо снялся с боя и Маккинни в экстренном порядке закрыл этот пробел.

Это была вторая попытка американца пробиться в лигу Даны Уайта. В октябре 2019 года он проиграл в Претендентской серии сабмишеном Шону Вудсону. И вот, куда более успешный заход в элиту ММА. Начать карьеру в UFC с такого невероятного дебюта – мечта каждого. И, судя по всему, у Терренса большое будущее.

По крайней мере, следить за ним будет интересно, ведь все 4 последних боя он закончил нокаутом в первом раунде. Ну и самое крутое в рекорде этого парня, что он ни единого своего поединка не доводил до судейского решения. Побеждал ли, проигрывал, всегда досрочно. Любопытно, что нокаут за 7 секунд случился в жизни Маккинни не в первые. В феврале 2019 года Терренс добыл победу за 7 секунд в региональном американском промоушене xciteFight Conquest of the Cage.