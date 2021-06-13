В UFC новый чемпион. Дейвисон Фигейреду проиграл свой титул по всем статьям

Когда-то Морено был на грани увольнения из главного промоушена ММА, а теперь стал первым чемпионом UFC родом из Мексики.

В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Глендейле (штат Аризона, США) на «Хила Ривер-Арена» проходит турнир UFC 263, в cоглавном событии которого сошлись чемпион UFC в наилегчайшем весе 33-летний бразильский боец Дейвисон Фигейреду и 27-летний мексиканец Брэндон Морено.

Полгода назад первая схватка закончилась вничью и не оставила никого из зрителей равнодушным. За пять раундов было выброшено 504 удара, 286 из которых достигли цели. Кроме того, более четверти времени схватки бойцы провели в партере — 7 минут 53 секунды. А самое поразительное — это то, что ночь перед схваткой Дейвисон провел в больнице с пищевым отравлением.

«Был уверен, что выиграл бой. У меня была желудочная инфекция, из-за которой я пролежал в больнице до двух часов прошлой ночью.

Я смог зайти в октагон и провести хороший бой. Мои фанаты привыкли видеть нокаут в первом раунде, но я боролся все пять раундов и считаю, что показал хорошую игру», — сказал Фигейреду после первого боя с Морено.

Вдобавок к тяжёлой ночи в больнице стоит добавить, что Дейвисон проводил вторую защиту пояса за 22 дня, означавшую очередную изнурительную весогонку, которая привела его к больничной койке. Поэтому реванш был вопросом времени.

Первый раунд прошёл под диктовку более молодого мексиканского претендента, который показал свою заряженность ещё при выходе в ринг. Номинальный борец не тратил полгода подготовки зря, подтянув ударную технику. В результате чего Брэндон перебил бразильского панчера в стойке, пропустив всего лишь пять ударов, в то время как Морено попал 20 раз. Этого было достаточно для взятия первого раунда, но Брэндон ещё смог отправить Фигейреду в нокдаун и перешёл в партер, где чемпион успел завязать руки претенденту.

Второй раунд снова прошёл под диктовку мексиканца. Хотя начало было за Фигейреду, оформившего тейкдаун. Но это не помешало Брэндону перехватить контроль в партере, разбивая чемпиона локтями, благодаря чему он забрал очередной раунд. Казалось, что весь бой так и пройдёт под диктовку претендента, потому что он был лучше во всех аспектах. Особенно явная разница была в мотивации, которой было вдоволь у Морено, а Фигерейдо вёл себя немного вальяжно и пренебрежительно. Хотя первую схватку нельзя назвать лёгкой прогулкой ни для одного из бойцов.

В этот раз всё выглядело более односторонним. Хотя третий раунд начался с такой активной работы чемпиона в стойке, что показалось, что интрига возрождается. Но Брэндон снова перевёл схватку в партер и сразу же захватил спину и перевёл на удушающий приём, из которого бразилец не смог выбраться, хотя был близок к выходу. Так мы стали свидетелями рождения нового чемпиона UFC.

Фигейреду отдал должное Морено, обняв и подняв его в воздух при оглашении вердикта. Безоговорочная победа мексиканца, которому всего лишь 27 лет. С его стремительным ростом во всех аспектах кажется, что надолго. Но Дейвисон во флеш-интервью Джо Рогану заявил, что хочет третью схватку. Если держать в уме тот факт, что первый бой закончился вничью из-за снятого с бразильца балла, то можно прийти к выводу, что первый бой мог остаться за Фигейреду. Поэтому его притязания обоснованны.

Но с такой разницей в октагоне, которую выдал Морено в прошедшем поединке, трудно представить, как 33-летний экс-чемпион из Бразилии будет преображаться и совершенствовать борьбу, где он был безоговорочным андердогом. Кажется, это всё-таки конец его правления и начало новой эры в наилегчайшем весе.