«Я грёбаный король». Обнаглевшему Адесанье нет равных в среднем весе

В Глендейле (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 263. Первый номерной турнир лета получился на загляденье. Так, Нейт Диаз, хоть и проиграл Леону Эдвардсу, но закатил невероятный поединок с британцем, а Брэндон Морено стал новым чемпионом лиги, отобрав титул в наилегчайшем весе у Дейвисона Фигейреду в зрелищной схватке.

И всё же главным событием шоу была титульная схватка в среднем весе. Обладатель пояса Исраэль Адесанья бился со старым знакомым Марвином Веттори. В прошлом эти двое сражались в апреле 2018 года. Тогда Адесанья победил раздельным решением. Тот бой до недавних пор считался самым сложным в карьере Исраэля в UFC. Но в марте 2021 года новозеландец нигерийского происхождения потерпел первое поражение в карьере. В погоне за титулом во второй весовой категории он забрался в полутяжёлый дивизион и проиграл чемпиону Яну Блаховичу. Так что кто-то задавался вопросом, не сыграет ли с Адесаньей злую шутку путешествие по дивизионам. Да и в принципе было интересно, восстановился ли он психологически после неудачи.

Что касается Веттори, то он к бою подходил на серии из пяти побед. Его последним обидчиком был именно Адесанья. Таким образом, он не проигрывал уже 26 месяцев. В преддверии шоу Марвин всячески демонстрировал уверенность в собственных силах и подогревал интерес к схватке показной агрессией в адрес оппонента.

Словно демонстрируя, что схватка будет непримиримой, бойцы не пожали друг другу руки, а дальше начался бой. Веттори с ходу обозначил работу первым номером. Но в силу меньшего роста и размаха рук ему приходилось пытаться сильно сокращать дистанцию. Адесанья встречал оппонента жёсткими лоу-киками. На второй минуте чемпион попробовал сам пойти в атаку. Но попытка пробить мидл-кик провалилась. Веттори поймал противника за ногу и провёл тейкдаун. Впрочем, извлечь из него многого Марвин не смог. Новозеландец нигерийского происхождения быстро выбрался из неприятного положения и вернулся в стойку. После Исраэль включился в работу и начал перебивать оппонента в ударке.

Вторая пятиминутка прошла для Веттори совсем неудачно. Да, он донёс до цели несколько джебов. Но это было ничто по сравнению с тем, что делал Адесанья. Исраэль не только хорошо защищался от тейкдаунов, но и классно пробивал на встречу, включал хай-кики и в общем-то доносил удары на любой вкус. После такого провального отрезка в перерывах между раундами Веттори эмоционально накачивали. Тренер прямо сказал подопечному, что он проигрывает и что ждать работы Адесаньи не нужно. Тогда Марвин вместе с сиреной ринулся вперёд и почти мгновенно провёл тейкдаун. Это, пожалуй, был самый опасный момент для Адесаньи. Веттори удалось забрать спину чемпиона. Более того, он даже предпринял робкую попытку провести удушающий. Но Исраэль не только выбрался, но и сам занял доминирующую позицию в партере. Здесь мастерство защиты продемонстрировал уже Веттори, попытавшись захватить ногу Адесаньи. Последний в итоге позволил итальянцу встать и продолжил схватку в удобной для себя стойке. При этом в ходе борьбы Исраэль случайно ткнул оппоненту пальцем в глаз. Марвин взял небольшую паузу, но не воспользовался полноценным перерывом.

После возобновления противостояния чемпион начал разбивать оборону противника. То ли дала о себе знать травма глаза, то ли Веттори устал в партере, но Адесанья прямо-таки доминировал. Он комбинировал лоу-кики с хай-киками, пробивал жёсткие апперкоты и прямые. Концовка раунда была смазана ещё одним неприятным эпизодом. Исраэль, пробивая мидл-кик, угодил итальянцу точно ниже пояса. Тот снова восстанавливался, а после возобновления схватки сразу прозвучала сирена на перерыв.

В четвёртом раунде Веттори нахватал множество ударов. Адесанья снова комбинировал лоу-кик и хай-кик. В каком состоянии пребывает нога Марвина, сейчас непонятно, но уже к середине поединка он пропустил более 20 жёстких ударов в область икроножной мышцы. Возможно, это и поубавило пыл итальянца в четвёртом отрезке. Он уже не был так агрессивен. По большей части Марвин зажимал соперника у сетки в попытках провести тейкдаун. Но если это и получалось сделать, Адесанья быстро поднимался и далее снова разбивал оппонента. В конце четвёртого раунда претендент снова зажал соперника у сетки, находясь в клинче, он пытался найти момент для тейкдауна, а Исраэль тем временем в насмешку поступил не очень красиво, пошлёпав противника по пятой точке.

В пятом отрезке Веттори окончательно подсел. Его прямолинейные и однообразные попытки провести тейкдаун приводили зал в негодование. Адесанья же, понимая, что победа за ним, уже просто обнаглел. Исраэль в открытую насмехался и дурачился над соперником. В одном из эпизодов он схватился за глаз, делая вид, что Веттори ткнул в него пальцем. Но через несколько секунд рассмеялся и дал понять, что шутит. Уже на последних секундах, когда отчаявшийся Марвин бил руками просто выше колена Адесанье, тот с насмешкой изображал на лице муки страдания, попросту насмехаясь над соперником. Дальше прозвучала сирена.

Все судьи единогласно отдали победу Исраэлю с разгромным счётом — 50:45, 50:45, 50:45. Стоит отметить, что после оглашения вердикта Адесанья всё-таки отдал должное сопернику и пожал ему руку. Впрочем, самоуверенность и дерзость чемпиона никуда не подевались. После схватки он заявил, что готов ко встрече с Робертом Уиттакером.

«Что дальше? Я готов ко встрече с Робертом Уиттакером. Не знаю, как будут складываться дела с чёртовым коронавирусом, но теперь я хочу бой на своей территории, в Окленде. Я грёбаный король», — сказал Адесанья.

Что же, к поведению Исраэля можно относиться по-разному, но то, что ему сейчас нет равных в среднем весе, — факт. Так что считать себя королём дивизиона он имеет полное право.