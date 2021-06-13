Ветеран выживал весь бой, а в конце чуть не победил нокаутом.

«Нейт Диаз такой один». Мужество гангстера восхитило не только фанатов, но и других бойцов

Одним из главных событий турнира UFC 263 должен был стать поединок легендарного Нейта Диаза. Гангстер спустя 589 дней снова вернулся. Последний раз он дрался ещё 2 ноября 2019 года, проиграв тогда Хорхе Масвидалю.

Сейчас ему снова достался соперник из топ-5 дивизиона. Возвращение Диаза проходило в поединке с Леоном Эдвардсом. 29-летний британский боец подходил к поединку с внушительной статистикой. В последний раз он проигрывал ещё в 2015 году, уступив Камару Усману. После этого британец одержал семь побед, а один бой был признан несостоявшимся.

Наверное, найти более сложного соперника в этой весовой категории сейчас было нелегко. Но Диаза это не остановило. При этом американец оставался верен себе: перед поединком много критиковал Эдвардса, утверждая, что ему фактически достался ноунейм в соперники. Более того, на пресс-конференции перед турниром Диаз вёл себя эпатажно. В частности, боец курил марихуану, чем фактически шокировал Исраэля Адесанью, профессионала до мозга костей.

В поединке с Эдвардсом ветеран ММА продемонстрировал настоящий характер, показав, что с годами он не меняется. Те же авантюрные действия, та же травматичность и всё тот же боевой дух при нём. Схватка носила пятираундовый формат, и практически все 25 минут Нейт просто выживал. Эдвардс беспощадно избивал соперника, который в концовке уже буквально истекал кровью. Тем не менее Нейт в традиционной для себя манере делал вид, что с ним всё в порядке. Он пытался менять стойки, демонстрировал, что готов драться, передвигаясь едва ли не пешком. В конце концов, видимо, ему удалось усыпить бдительность соперника.

Собрав всё мужество в кулак, с практически закрывшимся глазом, Диаз взорвался, да так, что едва не вырвал победу. Эдвардс пропустил мощный удар, после чего его ноги начали подкашиваться. Нейт едва не добил соперника, но не смог довести дело до конца. Впрочем, 36-летний ветеран всё равно заслужил похвалу от коллег по цеху. Удивительно, но после боя о Диазе говорили даже больше, чем о победителе Эдвардсе.

«И снова Нейт Диаз показал себя. Даже после поражения его акции выросли. Этот взрыв будут ещё долго обсуждать, Нейт оставляет воспоминания», — написал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

«Нейт Диаз такой один», — добавил Гилберт Мелендес.

«Это безумие», — написал Алджэмейн Стерлинг.

«Вау! Я думаю, что Леон упустил шанс на титульный бой, отдав его Колби, именно из-за такой концовки», — заключил Гилберт Бёрнс.

«Нейт Диаз едва не совершил один из самых безумных апсетов в истории UFC», — сказал Дерек Брансон.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя Диаз — Эдвардс сможет сразиться за титул. Наверное, Леон это действительно заслужил. Британец теперь имеет в ММА впечатляющую статистику. Он одержал 19 побед при трёх поражениях.

Диаз потерпел уже 13-е поражение в карьере при 20 победах. Но гораздо важнее, что Нейт сохраняет главное — любовь болельщиков. Как не любить этого парня, который в октагоне творит такое?!