«Зачем людей смешить?» Поветкин завершил карьеру

27 марта 2021 года. Гибралтар. 41-летний Александр Поветкин выходит на реванш с Диллианом Уайтом. С момента победы над британцем в первом бою прошло 7 месяцев. За это время Витязь с осложнениями перенёс коронавирус. Потому за результат второй схватки с Уайтом боязно. Да и если не кривить душой, в первом поединке Александр проигрывал Диллиану в одну калитку, а спас его только нокаутирующий удар.

В итоге поздним весенним вечером худшие опасения многомиллионной армии российских болельщиков бокса оправдываются. Поветкин выглядит словно сам не свой и в итоге проигрывает тяжелейшим нокаутом. Пожалуй, это было самое жёсткое поражение для Александра, при том, что в прошлом он проигрывал не кому-нибудь, а только Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.

Сразу после тяжёлого поражения промоутер боксёра Андрей Рябинский выразил надежду, что его клиент всё же повесит перчатки на гвоздь. Но Александр не спешил с подобным шагом. Витязь говорил, что в нём всё ещё горит желание выступать. Более того, он хотел получить третий поединок с Уайтом.

Во многом поражение от Диллиана он списывал на последствия коронавируса. Позже выяснилось, что COVID-19 и впрямь дал осложнения на сосуды. Но всё-таки, наверное, это был лишь один из факторов, приведших к неудаче. Всё-таки в последних боях Поветкин был уже не тот и во многом избегал поражений за счёт морально-волевых качеств. Но коронавирус, видимо, окончательно добил ресурс боксёра, и извлекать из недр организма второе дыхание во время сложных поединков стало невозможно.

В итоге после почти трёх месяцев раздумий Александр объявил об уходе из спорта. Случилось это через 16 лет и 2 дня после его дебюта в профи. Карьера длиною в 5846 дней официально завершена.

«Конечно, решение не просто далось. Конечно, всегда хочется ещё побоксировать. Но годы берут своё. Мне уже не 20 лет. Решил так, ну что мне, зачем народ смешить? Последствия коронавируса? Они сказывались. Я был как будто пьяным. На спаррингах, на тренировках.

Вернусь ли я лет через 5-7? Посмотрим. Зарекаться не хочу. Не думал о том, какое должно быть предложение, чтобы я рассмотрел вариант с возвращением. Что касается того, достиг ли я всего, чего хотел, то, конечно, хотелось бы завоевать титулы по всем версиям. Но не всё в наших силах. Не всё получилось. Но карьера получилась хорошей и интересной. Ни о чём не жалею.

После боя с Уайтом не тренировался, только лечился. Но в дальнейшем буду в любом случае заниматься. Было не очень легко принять такое решение. Но я прекращаю свой спортивный путь.

Годы дают о себе знать. Есть травмы, которые надо подлечить. Пришло время закончить карьеру», — заключил Поветкин, попутно поблагодарив своих болельщиков.

Что же, без преувеличения можно сказать, что сегодня в российском боксе завершилась целая эпоха. Александр принял правильное решение, единственно правильное. Продолжать карьеру на высшем уровне он бы уже не смог, а бить мешковатых соперников и выставлять себя на посмешище, выдавая это за большие победы – не уровень Александра. Как бы то ни было, невзирая на то, что Витязь всё сделал верно, менее грустно не становится. Для российского бокса в супертяжёлом весе образовался вакуум. И, как ни крути, преемника Поветкину из отечественной школы бокса пока не видать. Но в любом случае нужно поздравить Александра с классной и богатой на события карьерой, с началом новой вехи в жизни и, конечно, поблагодарить за все яркие эмоции! Удачи, Александр!