Шоу-бои и Поветкин? Витязь не Мейвезер, ради хайпа не вернётся

13 июня бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин объявил об уходе из спорта. Не успел он это сделать, как в его адрес тут же посыпались вопросы о том, будет ли он возобновлять карьеру. Витязь, будто в стремлении просто поддержать беседу, не исключил такой вариант. Александр подчеркнул, что подумает об этом при достойном предложении. Промоутер боксёра Андрей Рябинский добавил, что «возобновлять выступления Александр не планирует». В общем-то, шансы на возвращение Поветкина в профессиональный спорт минимальны. Но вот как быть с так называемыми поп-боями, которые, невзирая на массовую критику, становятся всё более популярными? Объясняем, почему Витязь никогда не будет принимать участия в противоречивых шоу с участием возрастных боксёров, блогеров, артистов, пауэрлифтеров и т.д.

Поветкин дорожит репутацией

Александр Поветкин провёл практически образцовую карьеру. Да, ему так и не удалось завоевать полноценный титул чемпиона мира, но при этом он бился на высшем уровне много лет. Россиянин завоёвывал репутацию потом и кровью. Кроме того, ему пришлось её отмывать после допинг-скандалов и вновь завоёвывать уважение коллег по цеху. Так что рисковать всем этим ради сомнительных поединков второго, а то и третьего сорта он не будет. Деньги? С тем же успехом он мог просто продолжать карьеру и, околачивая «мешков», стабильно получать свой заработок, ведь сейчас одно лишь имя обеспечивает курянину хорошие гонорары. В любом случае, как мы помним, «смешить людей» Поветкин не хочет и не будет.

Вероятно, уроком ему стал пример своего товарища Дениса Лебедева, который в последние годы карьеры изрядно подмочил репутацию поединками со странными соперниками, чем вызывал на себя огонь критики.

Александру не с кем драться

Если представить, что Поветкин всё же решится на странный шаг, то с кем ему драться? Для начала заглянем за бугор и пройдёмся по персоналиям. Если взглянуть на ветеранов американских и британских рингов, то любая звезда, будь это Тайсон, Льюис или Холифилд, во-первых, намного старше Витязя, во-вторых, предпочтут драться друг с другом, ибо бой с Поветкиным совершенно точно не принесёт тех продаж, что потенциальная схватка Тайсона и Льюиса.

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Блогеры Логан и Джейк Полы? Нет. Во-первых, Поветкин гораздо мощнее каждого из них. Во-вторых, для них Саша, как бы грубо ни звучало — никто, и опять-таки возвращаемся к вопросам бизнеса. Поединок Пол — Поветкин в США не будет так интересен, как схватка того же Пола с Тайроном Вудли. Так что вариант со скандальными братьями исключён.

Остаётся Россия. Но тут дела с участниками фрик-боёв совсем плохи. Вячеслав Дацик, Михаил Кокляев, Александр Емельяненко. Если Поветкин будет драться хоть с кем-то из них, то, как говорят в таких случаях, делать будет Александр, а стыдно будет всем нам. Такие поединки невозможно представить даже в самом страшном сне. Возможно, Витязь и в самом деле заработает неплохие деньги, но отмыться после таких боёв не получится.

Рябинский не будет делать такие бои

Кроме того, нужно понимать, что нынешний промоутер Александра Андрей Рябинский не будет браться за организацию таких поединков. Он и его компания «Мир Бокса» всегда делали солидные и интересные вечера бокса, сознательно падать на уровень ниже в организации не станут.

Если так, то Поветкину нужно будет искать нового промоутера. Возвращение к специалисту по фрик-боям Хрюнову исключено. Тот и без этого на ранней стадии профессиональной карьеры Александра сделал слишком много негатива. Поверить в то, что Витязь свяжется с боссами поп-промоушенов, также трудно. Ну а в мире ММА хватает хайповых событий и без этого.

Поветкин не шоумен

Наконец нужно понять, что Поветкин не шоумен. Мероприятия с участием Александра никогда не отличались скандалами и хайпом. Александр всегда был спокоен, вежлив и уравновешен. Витязь даже не реагировал на трэш-ток соперников. Проще говоря, россиянин никогда не умел продавать бои. Сложно поверить, что сейчас, когда ему уже за 40 лет, он внезапно поменяется. С учётом этого, даже принимая во внимание громкое имя, любому, даже самому талантливому менеджеру будет трудно хорошо продать фрик-поединок с участием Поветкина.

И также следует понимать, что устроить в ринге интригующее шоу не получится. Александр —достаточно простой парень, который выйдет и молча сделает свою работу, не пытаясь искусственно подогревать интригу, как это делает тот же Мейвезер. И это ещё один аргумент в пользу того, что фрик-бой с его участием будет неинтересен не только самому боксёру, но и потенциальным организаторам.

Ну и раз уж мы упомянули Мейвезера, то, проводя аналогии с ним, и закончим. Необходимо просто принять, что Александр не Флойд. Витязь не будет разбазаривать своё, пусть и гораздо более скромное наследие, «пачкаясь» в непонятных и сомнительных поединках ради хайпа и денег. Сейчас выставочные бои Мейвезера критикуются всё больше, и очень не хотелось бы, чтобы та же история произошла с Витязем.