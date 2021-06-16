Двойка «солнышко-челюсть». Минаков сделал из Джонсона плюшевого мишку. Видео

Наглядное пособие для Молдавского, как добыть пояс в поединке с громилой Тимоти.

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится очередной турнир Bellator. Главным событием турнира Bellator 261 станет поединок россиянина Валентина Молдавского и американца Тимоти Джонсона. На кону будет стоять пояс временного чемпиона лиги в тяжёлом весе. Пояс в этом дивизионе принадлежит Райану Бейдеру, но он пока выступает в Гран-при полутяжёлого веса. И там вполне вероятна встреча с другим россиянином — одной из главных звёзд Bellator Вадимом Немковым.

Молдавского ждёт непростое испытание: ветеран Джонсон набрал отличную форму, выиграв три последних поединка. При этом 36-летний американец одержал все победы в течение года, что делает достижение Тимоти ещё более впечатляющим. Громила Тимми победил Тайрона Форчуна, Мэтта Митриона и Чейка Конго, который, по всей видимости, в следующем бою встретится с россиянином Сергеем Харитоновым.

Более того, лишь Конго сумел продержаться все три раунда. Форчун и Митрион проиграли техническими нокаутами, не сумев совладать с разрушительной мощью Джонсона.

Американский тяжеловес в Bellator выступает с 2018 года. Дебют экс-бойца UFC в лиге Скотта Кокера состоялся в 2018 году. При этом Джонсон начинал откровенно неважно: проиграл сперва Конго, а затем и россиянину Виталию Минакову. В обоих случаях Джонсона вырубали уже в первом раунде!

Впрочем, как мы уже отметили, в дальнейшем Джонсон сумел выправить ситуацию в Bellator, и сейчас он занимает вполне прочные позиции среди тяжеловесов.

Минаков показал, как нужно побеждать Джонсона

Тот поединок, проходивший в августе 2019 года, развивался стремительно. Соперники после минимальной разведки начали обмениваться ударами. Стоило только Тимоти махнуть по воздуху, как Минаков провёл классный тейкдаун, бросив оппонента к сетке. Впрочем, Джонсон тут же сумел подняться на ноги, избежав неприятностей в партере.

Права на видео принадлежат Bellator MMA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Bellator MMA.

Но преимущество Минакова в борьбе было слишком очевидным. Россиянин ещё дважды бросал соперника, проводя эффектные тейкдауны, а Джонсону удавалось лишь неплохо обороняться от опасных захватов.

А вскоре Минаков ещё и показал мастер-класс в стойке. Россиянин припугнул соперника ударом ногой, заставив того опустить руки, а затем мощным ударом с правой оглушил Джонсона. Шатнувшись, американец начал пятиться к клетке, где Минаков его безжалостно и добил.

Несчастный Тимоти уже не мог обороняться, а судья немного запоздал, позволив Виталию нанести два могучих удара, которые там явно были лишними.

Так, Минаков превратил громилу Джонсона, рост которого составляет аж 190 сантиметров, в плюшевого мишку. Челюсть Тимоти явно не была готова к подобному испытанию.

Молдавского готовят к поединку в стойке

Уроженец Белгорода Молдавский является воспитанником легендарного Фёдора Емельяненко. 29-летний россиянин уступает своему оппоненту в габаритах, проигрывая не только в весе, но и в росте и размахе рук. Тем не менее Валентин способен преподать урок Джонсону.

Молдавский уверенно движется к титульному бою (если мы говорим не о поясе временного чемпиона), ещё в 2017 году россиянин перебрался в Bellator и одержал уже пять побед, не потерпев ни одного поражения. Смущает лишь то, что у Валентина пока всего один досрочный финиш. Ещё в четырёх поединках он побеждал решением.

Джонсон — далеко не самый крепкий боец, а несколько мощных ударов могут его пошатнуть. К слову, в команде Емельяненко перед боем с Тимоти особое внимание уделяли именно ударной технике Валентина. Наставники Молдавского верят, что Валентин сможет повторить трюк Минакова. По крайней мере, у них есть хороший пример.