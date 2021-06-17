Обскакала Ронду Роузи и Мишу Тейт. Королева воинов – первая девушка-чемпион в истории ММА

Пионер женских ММА о которой позабыли. А между тем Фраусто до сих пор выступает.

Самыми известными девушками в ММА в начале прошлого десятилетия были Джина Карано, Миша Тейт и, конечно же, Ронда Роузи. Но первая чемпионка была сделана не в UFC, а в Bellator. Ею стала Зойла Фраусто по прозвищу Королева воинов. Оно было позаимствовано из известного сериала 90-х «Зена – королева воинов».

Зойла Фраусто родилась 10 декабря 1983 года в городе Фресно, штат Калифорния. Её отец – обладатель чёрного пояса в тхэквондо. В детстве Зойла пошла по стопам отца и занялась тхэквондо, где она получила чёрный пояс. Помимо этого, Зойла долгое время, включая студенческие годы, занималась футболом. Но её всегда привлекали единоборства — из-за возможности вымещать свою злость, связанную с непростой ситуацией в семье (развод родителей) и отношениях. В конечном итоге во взрослом возрасте она занялась муай-тай. Спустя некоторое время её примеру последовала младшая сестра Стефани (рекорд в ММА – 8-7).

После двух лет занятий муай-тай на любительском уровне, где она получила синий пояс, Зойла перешла в ММА, дебют в котором случился в 2009 году. Первый бой прошел в не самой известной организации Wardogs/Ken Shamrock против Карины Халлинан, которая также дебютировала в ММА. Поединок закончился победой Королевы воинов раздельным решением судей. Затем в течение одного месяца она одержала ещё две победы в малоизвестных организациях. После чего Зойла оказалась в Strikeforce. Дебютный бой в бывшей организации Скотта Кокера прошёл против Алиши Халспер, которая в итоге не одержала ни одной победы в ММА за всю карьеру. И Зойла забрала очередную победу решением судей.

А следующий бой в Strikeforce был против самой Миши Тейт. Мастер джиу-джитсу Тейт в первом раунде дважды перевела ударницу Зойлу в партер, не позволив той работать в стойке, где Фраусто представляет опасность. Второй раунд начался с успешных попаданий от Королевы воинов, но Миша смогла выйти на ближнюю дистанцию и прижать соперницу к клетке, где провела очередной тейкдаун. Тейт сначала захватила свою соперницу в «треугольник», но Фраусто выбралась из него. Однако Зойла допустила грубую ошибку в партере, отдав Мише руку. И таким образом Тейт вышла на арм-бар, из которого Фраусто пыталась выбраться около полуминуты, но была вынуждена сдаться. Это было первое поражение Зойлы в ММА.

После того проигрыша Жорже Гургель пригласил Зойлу в свой зал в Цинциннати для освоения джиу-джитсу, которым великолепно владеет Тейт, а также борьбы, в которой у Фраусто большие пробелы. Королева воинов приняла приглашение, и плоды их трудов вылились в первую победу сабмишеном в следующей же схватке над Мишель Улд. Бой прошёл под эгидой организации The Warriors Cage.

Спустя три месяца после поражения в Strikeforce, Фраусто дебютировала в Bellator, где она сделала себе имя и провела успешную карьеру. За четыре месяца Зойла провела четыре поединка, в которых неизменно побеждала. Триумф в четвёртом поединке над японкой Мегуми Фуджи сделал американку первой девушкой-чемпионом не только в Bellator, но и в истории ММА. Для сравнения с Фраусто, завоевавшей титул 28 октября 2010 года, Миша Тейт стала чемпионкой Strikeforce 30 июля 2011 года.

А самый известный пионер женского ММА Ронда Роузи стала чемпионкой Strikeforce 3 марта 2012 года, а 18 августа того же года, после защиты титула в Strikeforce, была объявлена чемпионкой UFC.

Несмотря на то что она ударный боец, большинство боёв Зойлы проходили полную дистанцию, она использовала преимущественно ударный арсенал из муай-тай и тхэквондо. Занятия джиу-джитсу с Гургелем помогли Фраусто избегать тейкдаунов от многих профильных борцов, которые ей зачастую попадались. Стоит отметить, что Зойла ни разу не проигрывала нокаутом, что говорит о её высоком уровне владения ударными видами единоборств на тот момент.

Следом за завоеванием титула Зойла Фраусто вышла замуж за Жорже Гургеля в феврале 2011 года и взяла его фамилию. Однако затем начались тяжёлые времена. При оглашении победы над Кариной Халлинан Зойла травмировала руку. После реабилитации Фраусто ожидала боя с Джессикой Агилар, но та снялась с поединка из-за травмы стопы. И вместо неё выйти в клетку согласилась Карина Дамм, но Зойла порвала переднюю крестообразную связку во время тренировки. Так как гонорары в ММА были невелики, особенно у девушек, Гургель пришлось обратиться к общественности за помощью в сборе $ 50 тысяч долларов. В ответ она получила много негативных сообщений. А руководство Bellator, публично заявившее, что оплатит её операцию, не выполнило обещание. Итого: реабилитация девушки затянулась на год.

Зойла Гургель вернулась в октагон в 2012 году и одолела Кейси Ноланд единогласным решением судей. Но спустя два месяца Гургель потерпела второе поражение в карьере, уступив Джессике Ай в конце первого раунда, попав в «треугольник». В результате Зойла провела без сознания одну минуту. Это был её последний бой в Bellator, так как Скотт Кокер расформировал женский дивизион.

После этого началось затяжное падение, начавшееся в Invicta FC, где она проиграла два боя, что вынудило Гургель перейти в муай-тай, где удалось стать чемпионом мира за один год и три схватки. Затем Гургель предприняла ещё одну попытку покорить ММА и проиграла четвёртый бой подряд, что ускорило процесс развода с Жорже, случившийся в октябре 2015 года.

После развода Зойла смогла прервать серию неудач, но в топовые промоушены ей вернуться не удалось, она гастролировала по малоизвестным организациям (RFA, TPF, Combate). В конечном счёте Фраусто ушла из ММА с рекордом 14-6. Девушка по сей день выступает в муай-тай. Там она связана с организацией Triumphant Combat Sport.