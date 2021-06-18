Россиянин победил редчайшим приёмом Иезекииль. Американец едва успел сдаться. Видео

Магомедкеримову сначала не дали визу в США, а потом за это же и наказали. Чемпион вернулся, чтобы забрать миллион долларов.

В Атлантик-Сити в настоящий момент проходит пятый по счёту турнир регулярного сезона Professional Fighters League. Главным событием станет бой между канадцем Рори Макдональдом и бразильцем Глейсоном Тибау. Но мы остановимся на событиях третьего боя карда, в котором 31-летний россиянин Магомед Магомедкеримов сражался с 33-летним представителем США Кёртисом Миллендером.

Из-за визовых проблем Магомед Магомедкеримов пропустил прошлый поединок, за что был оштрафован на один балл. Для того чтобы пробиться в полуфинал Гран-при полусреднего веса, дагестанскому мастеру необходимо было побеждать в первом раунде и ждать выступления конкурентов. У его соперника Кёртиса Миллендера ни одного балла после поражения от Рори Макдональда (возглавляет таблицу дивизиона с 6 очками) сабмишеном в первом раунде. Поэтому американцу тоже нужна была досрочная победа для сохранения шансов оказаться в топ-4.

Миллендер хорош в стойке и часто переводит бои в поздние раунды, в связи с чем большинство победных поединков (67%) завершены решением судей, а остальные 33% побед были одержаны нокаутом. Итого на счету американца ни одной победы сабмишеном, чем мог воспользоваться Магомедкеримов, у которого 8 из 26 викторий одержаны подобным образом, а ещё десять – нокаутом. В PFL он известен как мастер финиша «гильотиной», благодаря которой Магомедкеримов смог одолеть в финале сезона 2018 года Рэя Купера III.

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Стоит напомнить, что Магомед имеет богатый и успешный опыт выступлений в PFL, у него идеальный рекорд — восемь побед в восьми поединках. А также он является победителем PFL в сезоне 2018 года. В 2019 году Магомедкеримов снялся с полуфинального боя из-за болезни.

Первый раунд начался с размена ударами в стойке, где ни у кого из бойцов не было явного преимущества. Миллендер проявлял опасную активность в стойке и едва не лишил равновесия россиянина неприятными лоу-киками, которые при самом худшем раскладе могли вывихнуть колено Магомеду. Но Магомедкеримов быстро приноровился к агрессивной манере ведения боя американца.

И на второй минуте россиянин перевёл поединок в партер, поймав американца на исполнении удара высоким коленом. На настиле октагона Магомедкеримов сразу занял ведущее положение сверху, обхватив шею лежащего на спине соперника. Легендарный приём не менее легендарного Алексея Олейника под названием «Иезекииль», был выполнен безукоризненно. Американец едва успел постучать по плечу оппонента. Ещё пара секунд — и Магомед усыпил бы Миллендера.

Команда Магомедкеримова (Магомед — первый слева) и Алексей Олейник (второй справа) Фото: instagram.com/mmagomedkerimov

Не прошли для Магомеда даром тренировочные сборы в стенах легендарной American Top Team, где он и пересекался с дядей Лёшей. Похоже, именно в стенах этого бойцовского клуба он познал хитрости уникального и редчайшего по исполнению приёма.

Так Магомедкеримов ворвался в распределение мест в топ-4, набрав максимально возможные шесть баллов. Теперь на счету россиянина пять баллов, учитывая штраф за пропуск прошлого тура. На данный момент у Магомеда столько же баллов, сколько у Рэя Купера III, и на один балл меньше, чем у лидера таблицы Рори Макдональда. Турнир продолжается, всё решится в ближайших поединках.