Разбег на рубль, удар на копейку. Силва переоценил себя и был наказан. Видео

В эти минуты в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 29. Главным событием шоу станет встреча взрывных полулегковесов Дэна Иге и Чан Сон Джона, более известного по прозвищу Корейский Зомби.

Но ещё задолго до этой схватки в октагоне зала UFC Apex стало жарко. Уже во втором бою турнира болельщики увидели почти молниеносный нокаут, но обо всём по порядку.

Вторым в очереди предварительного карда стояло противостояние легковесов Рика Гленна и Хоакима Силвы. Гленн за годы выступлений в промоушене провёл шесть поединков, проиграв и победив по три раза. В минувшей схватке он уступил Кевину Агилару. Так что теперь победа была крайне желательна. Что касается 32-летнего бразильца, то его профессиональный рекорд в UFC до встречи с Гленном состоял из 4 побед и 2 поражений. При этом в минувшем поединке его, как и нынешнего соперника, постигла неудача. В августе 2019 года Хоаким стал жертвой Насрата Хакпараста. Потому победа для Силвы была не менее значима, чем для Гленна.

Возможно этим, а может быть и тем, что Хоаким не выходил в клетку почти два года, но бой он начал слишком рьяно. По сути Силва кинулся на соперника с открытым забралом и тут же поплатился.

При этом нужно сказать, что атака бразильца была видна невооружённым взглядом. Готовил её он слишком явно. Сначала он сделал шаг вперёд передней ногой, а затем едва ли не от бедра начал замахиваться для правого кросса. Учитывая то, сколько Хоаким потратил на подготовку удара, Гленн встретил его жёстким панчем слева. Силва тут же оказался на канвасе, где пропустил ещё несколько акцентированных, пусть и коротких ударов в голову. К чести бразильца, он попытался встать, но тут же снова был буквально брошен на настил. Тогда в дело вмешался рефери и остановил бой, превратившийся в одностороннее избиение. Схватка завершилась спустя 37 секунд после начала.

Таким образом, Гленн добыл важную для себя победу и почти наверняка будет претендовать на получение бонуса турнира за выступление вечера. Что же касается Силвы, надеемся, что досадное поражение стало лишь следствием длительного простоя. Хоаким допустил достаточно простую ошибку, замахиваясь для удара так, словно начал заниматься единоборствами совсем недавно. В таком случае говорят, что разбег был взят на рубль, а удар получился на копейку. В любом случае, сейчас желаем Силве подправить здоровье, а уж затем проводить работу над ошибками.