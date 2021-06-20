Корейский зомби удивил работой в партере. Отличное возвращение

В ночь с 19 на 20 июня в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 25. В главном бою Чан Сон Джон по прозвищу Корейский зомби подрался с американцем Дэном Иге.

После 3,5 лет простоя из-за службы в армии зомби провел пять поединков, в трёх из которых одержал победу, причём неизменно побеждал нокаутом. Но прошлый бой он проиграл Брайану Ортеге, из-за чего кореец не смог снова стать претендентом на титульный бой в полулёгком весе. Таким образом, поражение от Ортеги вынуждает его реабилитироваться во избежание последующего падения в рейтинге.

На момент выхода в октагон кореец шёл четвёртым в рейтинге. А Иге, напротив, в своём последнем бою одержал победу нокаутом на первой минуте первого раунда Гэвина Такера, за что получил награду «Выступление вечера». В результате этой яркой победы 29-летний гаваец стал восьмым номером в полулёгком весе. Хотя изначально они не планировали драться в пятираундовом формате: Сон настаивал на трёхраундовом поединке, а Иге в апреле стал отцом. К тому же Иге провёл свою последнюю схватку в марте этого года. Но он не смог устоять перед боем с №4 полулёгкого веса.

Стоит отметить, что фаворитом в этом поединке был Иге. Бой прошел все отведённые пять раундов. Первый раунд начался с разменом ударов в стойке, где явного преимущества не было ни у одного из бойцов. А в середине раунда не профильный грепплер Иге, а Корейский зомби перевёл бой в партер, где всё ограничилось контролем сверху без переводов на болевые и удушающие приёмы, благодаря чему первый раунд ушел корейцу.

Второй раунд начался с нокдауна в исполнении Сона, но Иге сразу же пришёл в себя. И до середины второй пятиминутки схватка проходила в стойке, где больше значимых ударов нанёс кореец. И поэтому на экваторе раунда гаваец сделал проход в ноги, но перевести в партер ему так и не удалось. Вторую попытку он предпринял на последней минуте раунда, но вместо этого Сон перехватил контроль и перевёл на удушающий приём, где он мог закончить бой. Но по крайней мере этот перевод утвердил его победу во втором раунде. Хотя кореец уходил в угол с рассечением над глазом, случившимся в результате столкновения головами.

В начале третьей пятиминутки Зомби снова совершил тейкдаун, который начался с обычного контроля сверху на протяжении 1,5 минут. А на третьей минуте Сон снова предпринял попытку перевести на удушающий приём, однако Иге успешно отбивался от нападок на его шею. Итого, третий раунд прошёл в партере более четырёх минут, поэтому неудивительно, что он также ушел в пользу Зомби.

Большая часть четвёртого раунда прошла в стойке, где небольшое преимущество было на стороне Иге. Но на последней минуте кореец поймал ногу гавайца и совершил третий тейкдаун за поединок. Так Иге четвёртую пятиминутку отдал Зомби. Поэтому в решающем раунде гаваец мог рассчитывать только на нокаут или сабмишен. Но Дэн не сподобился на решающий штурм, тем более Сон снова едва не перевёл схватку в партер в начале пятиминутки. Затем в середине раунда Иге совершил очередную попытку совершить тейкдаун, но Зомби снова перевернул всё в свою пользу и занял спину, но он просто держал позицию до самого конца поединка без попыток сделать удушающий. Итого, убедительная победа корейца единогласным решением судей – 49:46, 49:46, 48:47.

Так мы увидели преображение опасного ударника в гибкого борца, сумевшего перебороть очень сильного грэпплера. Следующий поединок будет, скорее всего, с кем-то из топов, и почему бы, например, не провести реванш с Брайаном Ортегой.