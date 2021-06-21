Джонсон — Молдавский. Ученик Фёдора Емельяненко — в походе за титулом Bellator. LIVE!

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский встретится с американцем Тимоти Джонсоном в борьбе за титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом дивизионе.
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Где смотреть турнир Bellator 261
Турнир Bellator 261 с главным боем Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский за титул временного чемпиона в тяжёлом весе можно посмотреть на мультимедийной платформе Okko.
Когда смотреть турнир Bellator 261
Предварительный кард турнира Bellator 261 стартует 26 июня 2021 года в 02:00 по московскому времени. Основной кард с главным боем Джонсон — Молдавский начнётся в 05:00 по Москве.
Фёдор — о бое Молавского: ждём победы
Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от поединка бойца его команды Fedor Team Валентина Молдавского с 36-летним ветераном Тимоти Джонсоном.
«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый — я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт», — сказал Емельяненко.
Полный кард Bellator 261
Основной кард
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабе
Даниэль Вайхель — Кеони Диггз
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш
Предварительный кард
Кайра Батара — Лена Овчинникова
Майлз Джури — Сдни Аутлоу
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бэйтс — Коди Мэтьюз
Тэйлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Саймон Бийонг
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