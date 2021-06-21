Джонсон — Молдавский. Ученик Фёдора Емельяненко — в походе за титулом Bellator. LIVE!

Фёдор — о бое Молавского: ждём победы

Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от поединка бойца его команды Fedor Team Валентина Молдавского с 36-летним ветераном Тимоти Джонсоном.



«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый — я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт», — сказал Емельяненко.