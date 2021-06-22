UFC Вегас 30. Волков как никогда близок к титулу. Россия, болеем за Александра! LIVE!

В субботу, 26 июня 2021 года, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 30. В главном бою встретятся номер 3 тяжёлого дивизиона Сирил Ган и замыкающий топ-5 Александр Волков. Вторым по значимости поединком вечера должна была стать схватка друга Драго Максима Гришина, но у бойца клуба «Ахмат» возникли проблемы с визой.

Закрывать программу предварительного карда будет бой россиянина Тимура Валиева, идущего на серии из 7 побед.



За всеми подробностями турнира вы можете следить по онлайн-трансляции «Чемпионата».