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Бой Сирил Ган — Александр Волков, прямая трансляция UFC Вегас 30, онлайн боя 26 июня 2021

UFC Вегас 30. Волков как никогда близок к титулу. Россия, болеем за Александра! LIVE!
Игорь Брагин
Бой Сирил Ган — Александр Волков, онлайн
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Третья победа подряд сделает Драго железным контендером! Все главные события — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В субботу, 26 июня 2021 года, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 30. В главном бою встретятся номер 3 тяжёлого дивизиона Сирил Ган и замыкающий топ-5 Александр Волков. Вторым по значимости поединком вечера должна была стать схватка друга Драго Максима Гришина, но у бойца клуба «Ахмат» возникли проблемы с визой.

Закрывать программу предварительного карда будет бой россиянина Тимура Валиева, идущего на серии из 7 побед.

За всеми подробностями турнира вы можете следить по онлайн-трансляции «Чемпионата».

Где смотреть онлайн трансляцию боя Волков — Ган Во сколько начнётся турнир UFC Вегас 30 Полный кард UFC Вегас 30
Live Игорь Брагин

Во сколько бой Ган — Волков на UFC Вегас 30

Главный бой турнира UFC Вегас 30 Сирил Ган — Александр Волков начнётся 27 июня 2021 года не ранее чем в 01:30 по московскому времени.

10:37 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Волков — Ган

Трансляция турнира начнётся 26 июня 2021 года в 20:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

10:36 Игорь Брагин

Волков считает Гана предсказуемым бойцом

Александр Волков рассказал о слабых сторонах француза Сирила Гана.

«Сирил неплохо двигается и «раздёргивает», у него есть определённый стиль работы, но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые хорошо предсказуемы. У него не такой большой запас ударов: всего несколько руками, несколько ногами. Он их комбинирует, как конструктор.

Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что пропустить удар для него — проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придётся пропустить», — цитируют россиянина «Известия».

10:33 Игорь Брагин

Результат боя Сирил Ган — Александр Волков

Результат боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Три последних боя Драго из пяти заканчивались нокаутами. Француз две последних победы одержал единогласным решением судей.

10:32 Игорь Брагин

Во сколько начнётся турнир UFC Вегас 30

Бои предварительного карда начнутся в субботу 26 июня в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:00 мск.

10:32 Игорь Брагин

Полный кард UFC Вегас 30

Основной кард UFC Вегас 30

Сирил Ган (8-0) — Александр Волков (33-8)
Таннер Босер (19-8-1) — Овинс Сент Прю (25-15)
Кеннеди Нзечакву (8-1) — Данило Маркес (11-2)
Андрэ Фили (21-8) — Дэниэль Пинеда (27-14, 2nc)
Ворли Алвес (14-4) — Неизвестно (Рамазан Эмеев выбыл)
Ренато Мойкано (14-4-1) — Джай Герберт (10-2)

Волкову дали небитого француза. Александр в двух шагах от титульного боя? Волкову дали небитого француза. Александр в двух шагах от титульного боя?

Предварительный кард

Раони Берселос (16-1) — Тимур Валиев (17-2, 1nc)
Шавкат Рахмонов (13-0) — Мишель Празерс (26-3)
Тим Минс (31-12-1, 1 nc) — Николас Далби (19-3-1, 2 nc)
Марчин Прахнио (14-5) — Исаак Виллануэва (18-11)
Джулия Авила 8-2) — Юлия Столяренко (9-4-2)
Чарльз Роса (13-5) — Джастин Джайнес (16-7)
Янси Медейрош (15-7, 1 nc) — Дамир Хадзович (13-6).

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