UFC Вегас 30. Волков как никогда близок к титулу. Россия, болеем за Александра! LIVE!

В субботу, 26 июня 2021 года, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 30. В главном бою встретятся номер 3 тяжёлого дивизиона Сирил Ган и замыкающий топ-5 Александр Волков. Вторым по значимости поединком вечера должна была стать схватка друга Драго Максима Гришина, но у бойца клуба «Ахмат» возникли проблемы с визой.
Закрывать программу предварительного карда будет бой россиянина Тимура Валиева, идущего на серии из 7 побед.
За всеми подробностями турнира вы можете следить по онлайн-трансляции «Чемпионата».
Во сколько бой Ган — Волков на UFC Вегас 30
Главный бой турнира UFC Вегас 30 Сирил Ган — Александр Волков начнётся 27 июня 2021 года не ранее чем в 01:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Волков — Ган
Трансляция турнира начнётся 26 июня 2021 года в 20:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Волков считает Гана предсказуемым бойцом
Александр Волков рассказал о слабых сторонах француза Сирила Гана.
«Сирил неплохо двигается и «раздёргивает», у него есть определённый стиль работы, но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые хорошо предсказуемы. У него не такой большой запас ударов: всего несколько руками, несколько ногами. Он их комбинирует, как конструктор.
Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что пропустить удар для него — проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придётся пропустить», — цитируют россиянина «Известия».
Результат боя Сирил Ган — Александр Волков
Результат боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Три последних боя Драго из пяти заканчивались нокаутами. Француз две последних победы одержал единогласным решением судей.
Во сколько начнётся турнир UFC Вегас 30
Бои предварительного карда начнутся в субботу 26 июня в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:00 мск.
Полный кард UFC Вегас 30
Основной кард UFC Вегас 30
Сирил Ган (8-0) — Александр Волков (33-8)
Таннер Босер (19-8-1) — Овинс Сент Прю (25-15)
Кеннеди Нзечакву (8-1) — Данило Маркес (11-2)
Андрэ Фили (21-8) — Дэниэль Пинеда (27-14, 2nc)
Ворли Алвес (14-4) — Неизвестно (Рамазан Эмеев выбыл)
Ренато Мойкано (14-4-1) — Джай Герберт (10-2)
Предварительный кард
Раони Берселос (16-1) — Тимур Валиев (17-2, 1nc)
Шавкат Рахмонов (13-0) — Мишель Празерс (26-3)
Тим Минс (31-12-1, 1 nc) — Николас Далби (19-3-1, 2 nc)
Марчин Прахнио (14-5) — Исаак Виллануэва (18-11)
Джулия Авила 8-2) — Юлия Столяренко (9-4-2)
Чарльз Роса (13-5) — Джастин Джайнес (16-7)
Янси Медейрош (15-7, 1 nc) — Дамир Хадзович (13-6).
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