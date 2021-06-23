Сколько можно превозносить Волкова? Он не одержал ни одной большой победы

В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В его главном событии встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Сириль Ган и Александр Волков, занимающий пятое место в рейтинге дивизиона. Многие преданные фаны россиянина полагают, что победа в этой схватке едва ли не гарантирует ему титульный поединок. Но на самом деле не всё так однозначно. Александр попросту ещё не вышел на тот уровень, чтобы говорить о тайтл-шоте. Объясняем, почему Волкова ещё рано восхвалять и называть топ-бойцом.

Кого побеждал Волков? Ветеранов и середняков

Начнём со статистики. За годы выступлений в UFC экс-чемпион Bellator одержал семь побед. Кто попал в число его жертв? Тимоти Джонсон, Рой Нельсон, Стефан Стрюве, Фабрисиу Вердум, Грег Харди, Уолт Харрис и Алистар Оверим. По большому счёту здесь мы видим список из середняков и звёздных ветеранов.

С экс-чемпионом лиги Вердумом Александр справился, когда бразильцу шёл уже 41-й год, а пик его карьеры был давно пройден. Что касается экс-претендента на титул Оверима, то его Волков нокаутировал тогда, когда Овериму оставалось 4 месяца до 41-летия. Более того, менее чем через месяц после поражения от Волкова нидерландец был отчислен из лиги. Тем самым лига волей-неволей подчеркнула, что победа над давно сбитым лётчиком Оверимом не может иметь значимый вес. Так что, как видим, список побед в UFC у Волкова не самый впечатляющий. Если же рассуждать о мини-серии Александра из двух побед, то до Оверима москвич справился с Уолтом Харрисом. Да, нокаут в схватке с 38-летним американским середняком получился ярким, но Биг Тикет выходил на ту схватку после досрочного поражения от всё того же Оверима, а после Волкова Уолт проиграл в третий раз кряду. Так что нельзя исключать, что Харрис после известных трагических событий в его жизни попросту закончился как боец.

Волков проиграл оба важнейших поединка в UFC

Теперь вспомним о поражениях россиянина в UFC. Их у Волкова два. Но оба были во многом определяющими. В октябре 2018 года, после четырёх побед кряду, Драго вышел на схватку с Дерриком Льюисом. По сути, то был элиминатор за право сразиться с чемпионом лиги в тяжёлом весе Даниэлем Кормье. Справедливости ради отметим, что Волков доминировал на протяжении почти всего боя. Но в конце поединка Саша зевнул атаку Льюиса и проиграл нокаутом. В итоге на титульный бой с Кормье вышел именно Деррик. И пусть по очкам Александр перебивал мощного американца, на бумаге остался лишь результат, который отбросил Волкова в рейтинге.

Второе громкое поражение случилось минувшим летом. В июне Волков встретился с Кёртисом Блэйдсом. В том бою вскрылись все недочёты Александра в борцовской технике. И пусть в концовке Драго прибавил, изменить это что-либо не могло. В итоге Саша потерпел второе поражение в UFC. Между неудачами в боях с Льюисом и Блэйдсом случилась лишь победа в схватке со скромным Грегом Харди, так что говорить о каких-либо титульных притязаниях было неуместно.

Но почему-то теперь, после того как Александр победил только Харриса и Оверима, многие уверены, что победа над Ганом сделает россиянина претендентом на титул. На самом деле француз лишь станет проверкой того, созрел ли Волков для включения в гонку за поясом.

Ган — третий по-настоящему опасный соперник Волкова в UFC

Теперь что касается ближайшего соперника Волкова. Сириль Ган. Француз ворвался в UFC, словно ураган. С августа по декабрь 2019 года он провёл в лиге уже три боя и во всех одержал победы. В том числе он справился с достаточно крепким Таннером Босером. В 2020 году Гану удалось выступить лишь раз. Но тогда у него получилось нокаутировать экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса. По сути, это уже было сопоставимо с победами Волкова над известными ветеранами. А вот в 2021 году Сириль добыл уже значимую победу. Да, без лоска и шика, но он справился с опаснейшим нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком. На пресс-конференции после того поединка Дана Уайт дал понять, что не совсем доволен выступлением Гана и пока не видит в нём претендента на титул.

«Все говорят, что Ган — большой претендент. Но посмотрите, что сделал с Розенстрайком Нганну. Бой с Жаирзиньо был шансом для Гана показать, кем он является. Он победил, но давайте оставим это так. Он просто победил», — сказал тогда функционер. Таким образом, Уайт дал понять, что не видит француза в списке ближайших претендентов.

А вскоре после этого стало известно, что Волков встретится с Ганом. Как это трактовать? Вероятнее всего, что победитель схватки Александра с Сирилем лишь получит статус бойца, который войдёт в когорту тех, кого можно будет называть претендентами на титульный поединок. По большому счёту тех, кто может сразиться за пояс, хватает и без них — Джон Джонс, Стипе Миочич, Кёртис Блэйдс. Всё это на фоне грядущего поединка Нганну с Льюисом, а также недавней победы Розенстрайка, которая позволила ему удержаться в элите дивизиона.

Как бы то ни было, Ган — третий по-настоящему опасный соперник в карьере Волкова. Француз в расцвете сил, с каждым поединком он лишь прибавляет и приобретает драгоценный опыт. Кроме того, Сириль хорош не только в ударке, порой он может потягаться с соперниками и в партере. Добавьте к этому габариты Гана — и получится, что мы увидим противостояние практических равных соперников.

Один из них после поражения надолго будет вынужден отложить чемпионские амбиции. Победитель же получит возможность драться с топ-бойцами дивизиона и в перспективе претендовать на титул. Если этим победителем станет Волков, то тогда, конечно, этот успех нужно будет превозносить и оценивать по достоинству. А пока не спешим перехваливать Александра за прежние победы и просто желаем удачи!