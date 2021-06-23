Судья простил локоть в затылок. Француз Ган идёт к победе напролом. Видео

В субботу, 26 июня 2021 года, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 30. В главном бою встретятся №3 тяжёлого дивизиона непобедимый Сириль Ган и замыкающий топ-5 Александр Волков. Пояс принадлежит Фрэнсису Нганну, который готовится к поединку против Деррика Льюиса.

Волкову, чтобы заработать элиминатор за титульник, нужно обязательно выигрывать предстоящий бой, потому что тем самым он докажет Дане Уайту (президенту UFC), что способен биться за звание чемпиона. Ранее две попытки подойти к титульному бою вплотную увенчались поражениями. В первый раз он пропустил «плюху» от Деррика Льюиса на последних секундах схватки, которую по судейским карточкам вёл к заслуженной победе. Но в итоге Льюис украл победу нокаутом.

А в прошлом году Александр проиграл в одну калитку поединок Кертису Блэйдсу единогласным решением судей. Однако победы над «сбитыми летчиками» Уолтом Харрисом и Алистаром Оверимом вернули россиянина в топ рейтинга тяжеловесов. Теперь остался один шаг: для победы нужно совладать с голодным до побед французским универсалом.

Кто такой этот Ган?

Сирилю Гану 31 год. Его карьера стремительно летит вверх. Француз дебютировал в ММА только в 2018 году, а сейчас он – №3 в рейтинге тяжелого веса в UFC. Вершина ММА как никогда близка. На его счету восемь боев, в которых француз неизменно одерживал победы. Три из них увенчались сабмишеном и нокаутом, что подчёркивает его универсализм.

Арсенал у француза также весьма разнообразный: отлично поставленная ударная техника, где он чувствует себя как рыба в воде, особенно в средней дистанции; качественная борьба, которой он не пренебрегает и не избегает; отменная выносливость, позволяющая драться все пять раундов. Жаирзиньо Розенстрайк, вышедший против Гана в феврале этого года, не даст соврать.

Профильное направление француза – муай-тай, часто используемый французом. Ган зачастую наносит немало лоу- и мидл-киков со средней дистанции, тем самым он прощупывает дистанцию и заодно набирает очки за раунды. Но он также не забывает включать руки. Из ярких побед стоит отметить виктории над Рафаэлем Пессоа треугольником и Донтейлом Мэйсом, на котором Ган провел скручивание пятки на последних секундах поединка. Из значимых триумфов выделяются победы над Таннером Бозером и Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей. Но самой яркой победой является нокаут Джуниора дос Сантоса.

Бой с Джуниором дос Сантосом

Первый раунд с именитым бразильцем прошел в размеренном темпе, характерным для поединков с участием Гана. Француз заполнял временные пустоты лоу- и мидл-киками, которых набралось свыше десяти за одну пятиминутку. Джуниор работал в стойке, достойно выдерживая удары по коленям и бёдрам. В течение раунда дос Сантос пытался поймать Сириля за ногу для перевода в партер, но эти попытки оказались тщетными. Только в конце раунда дос Сантос решился пойти на соперника штурмом, но было уже поздно. Так первая пятиминутка ушла в копилку француза.

Вторая пятиминутка не отличалась от первой, хотя секунданты в углу бразильца призывали его сделать тейкдаун, потому что в стойке дос Сантос проигрывал из-за своей пассивности. Во втором раунде бразилец показал, что он плохо чувствует дистанцию, сотрясая воздух при контратаках. А Ган неизменно контролировал ритм боя, добавив к ударам с ног во второй пятиминутке работу в ближней дистанции у клетки, откуда дос Сантос сбегал при первой возможности.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в "Фейсбуке".

Кроме этого, Ган добавил удары с рук, к которым обстрелянный снизу бразилец оказался не готов. Француз напропускал достаточно, но продолжал гнуть свою линию. В ключевом эпизоде боя он отчаянно пошёл под мощный джеб, выбросил двойку и завершил дело локтем в затылок. Бразилец повалился на канвас, заставив судью остановить бой. Уже после боя были вопросы к рефери Джерину Валелу, который прозевал запрещённый удар. Но это не отменяет той опасности, которую Ган несёт в себе на ближней дистанции.

Как вести бой Волкову?

Волков выше Гана на 5 см, что принудит Гана приноравливаться под более высокого соперника. Поэтому Саше нужно работать только на дальней дистанции, потому что в средней дистанции его ждут лоу-кики, а в ближней – удары с колен и локтей, подчёркивающие разнообразный арсенал француза. Вдобавок к этому Ган использует переводы в ближнюю дистанцию для работы у клетки, где он очень хорош, а также для перехода в партер, где Волков уступает своему будущему сопернику. 25 минут работы на дальней дистанции – это очень долго и трудноосуществимо (Деррик Льюис доказал на своём примере), поэтому россиянину не стоит откладывать с нокаутом, тем более вес и физическая мощь позволяют ему досрочно закончить поединок.