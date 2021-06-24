Чимаева потроллили за отказ драться. Хамзат отмалчивается

Чем известен Хамзат Чимаев кроме трёх ярких побед в UFC и целым рядом установленных рекордов? Правильно, частыми разговорами о том, что он готов драться со всеми. Чеченец со шведским паспортом не раз заявлял, что готов продвигаться в рейтингах и полусреднего, и среднего дивизиона. Более того, в одном из последних интервью спортсмен даже заговорил о готовности конкурировать с чемпионом полутяжёлого веса Яном Блаховичем. Коротко говоря, Хамзат всеми правдами и неправдами регулярно убеждал экспертов и болельщиков в том, что ему не страшны никакие вызовы.

Самоуверенность Чимаева никуда не делась даже после тяжело перенесённого коронавируса, который едва не поставил крест на карьере спортсмена. Не так давно Хамзат начал подготовку к возвращению в октагон после длительного простоя. Ожидается, что первый поединок с сентября 2020 года он проведёт в августе или опять-таки сентябре.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что его соперником может стать девятый номер рейтинга полусреднего веса Нил Мэгни, но всё это пока остаётся лишь на уровне разговоров. Сам Чимаев традиционно заявлял, что готов драться с кем угодно. Но выяснилось, что это не совсем так.

Это стало понятно после слов экс-чемпиона UFC в среднем весе, ветерана ММА Люка Рокхолда. Как оказалось, матч-мейкеры UFC предлагают Хамзату различные варианты для возвращения. Одним из таковых была возможная встреча именно с Рокхолдом. Но, по словам Люка, Чимаев отказался от такой опции. Об этом сообщил известный обозреватель Ариэль Хельвани.

«Люк Рокхолд рассказал мне, что ему предложили бой с Хамзатом Чимаевым, который возглавил бы турнир UFC 28 августа. Он сказал, что согласился, но Чимаев отказался, потому что будет оставаться в полусреднем дивизионе. Рокхолду также предлагали трёхраундовый бой с Чимаевым на 7 августа. «Со всем уважением, но я думал, что он готов драться с любым соперником»», — сказал мне Рокхолд.

В словах Люка читалась некая ирония, сложилось впечатление, что тем самым американец пытается тонко потроллить Чимаева. Да и как не сделать этого, если Чимаев сам дал для этого повод частыми разговорами о готовности биться со всеми и проводить едва ли не по три поединка за вечер.

И как тут не вспомнить майский твит Хамзата о том, что в сентябре он будет готов драться в среднем весе.

«В августе я подерусь в полусреднем весе, в сентябре – в среднем, в октябре снова в полусреднем, в декабре буду опять в среднем. Дана Уайт, Шон Шелби, Ник Мейнард, я буду готов», — написал Хамзат.

Но на этот раз никаких твитов и «сториз» в «Инстаграме» пока не последовало.

Конечно, сторонники бойца скажут, что предлагаемая дата 28 августа ещё не сентябрь, но это будут уже нюансы, которые мало кого будут интересовать. Чимаев по какой-то причине отказался от поединка с бойцом с по-настоящему громким именем. Тем более этот бой можно было бы обставить как возвращение заслуженного ветерана и восходящей звезды.

Но Хамзат решил иначе? Почему? Вразумительный ответ мы получи вряд ли. С одной стороны, возвращаться в октагон после годичного простоя поединком с экс-чемпионом было бы слишком самонадеянно. С другой, не в этом ли вся фишка Чимаева? Тем более, что Рокхолд вполне удобная мишень для прокачки собственного имиджа. У Люка есть громкое имя, но прежней опасности он уже не представляет.

Напомним, что в последних четырёх поединках Люк проиграл трижды, причём неизменно нокаутом. За ним закрепилась слава «пробитого» бойца. На фоне этого экс-чемпион даже объявлял о завершении карьеры, но сейчас всё же созрел вернуться.

Заставят ли откровения Рокхолда отреагировать вспыльчивого Чимаева и согласиться на бой? Ответ получим скоро. Но пока получается так, что заслуженный экс-чемпион заставил Хамзата отказаться от обещаний путешествовать по весовым категориям и биться с кем угодно.