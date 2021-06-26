Миллиона Петтису не видать. Экс-чемпион UFC бесславно вылетел из турнира PFL

Кто-то скажет, что Энтони засудили. Но быть может ему просто пора на покой?

Минувшей ночью в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся очередной турнир PFL. Одним из главных событий шоу PFL 6 должен был стать поединок с участием экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса. Для американского бойца бой был очень важен: ранее он неудачно дебютировал в PFL, уступив решением судей Клэю Колларду.

На пути в плей-офф турнира Петтиса ждал поединок с бразильцем Раушем Манфио. Он в отличие от Энтони дебютировал в PFL с победы. Ранее бразильский спортсмен раздельным решением судей победил Джолитона Люттербаха.

Петтису для выхода в плей-офф нужно было обязательно побеждать досрочно, лишь в этом случае, учитывая систему баллов в PFL, он мог продолжить поход за титулом. Перед поединком Энтони говорил, что сделал выводы. Американец обещал провести чистый бой, а также напоминал о главной цели — титуле чемпиона в PFL. Также Энтони говорил о том, что ему пришлось пойти на жертвы, ради этого боя. Недавно у американца родилась дочь, но он всё равно решил выйти в клетку в PFL.

Впрочем, большие ожидания экс-чемпиона UFC не оправдались. Вместо того, чтобы порадовать фанатов ярким нокаутом, Петтис потерпел второе поражение подряд. На этот раз Энтони проиграл раздельным решением судей.

Начало боя прошло с преимуществом Петтиса, но затем он упустил контроль над поединком. Манфио, напротив, начинал действовать всё более агрессивно, а в третьем раунде экс-чемпиону UFC пришлось просто выживать. Бразилец дважды сбивал Петтиса с ног, а американский боец с трудом дотянул до финиша. Два из трёх судей присудили победу Манфио (29-28), один отдал предпочтение Петтису. Но, опять же, даже если бы Энтони одержал победу решением судей, она бы ему не дала путёвку в плей-офф. Таким образом, Шоутайм прекратил борьбу за $ 1 млн, который получит победитель турнира.

Справедливости ради стоит отметить, что многие болельщики не были довольны вердиктом судей. В социальных сетях можно встретить множество гневных сообщений о том, что заслуженного ветерана смешанных единоборств попросту ограбили и лишили победы. Более того, были и те, кто припомнил, что недавно спорное решение случилось и в поединке Рори Макдональда. Болельщики буквально обвиняли PFL в том, что спорное судейство становится системной проблемой. Но исхода схватки Петтиса это поменять не могло.

Именно Манфио вышел в плей-офф PFL, а Петтис потерпел второе поражение подряд. За бывшего чемпиона сейчас действительно тревожно, хоть он и говорит о собственном прогрессе, но карьера бойца явно катится вниз. В шести последних боях Петтис потерпел уже четыре поражения. А последний яркий бой Петтиса датируется ещё мартом 2019 года, когда он нокаутировал Стивена Томпсона.

Зато теперь Энтони может спокойно вернуться к семье и зарядиться энергий. Может, общество супруги и дочери — именно то, что ему нужно, а с боями уже пора заканчивать?