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Непобеждённый казахстанский боец Рахмонов досрочно победил Празериса на турнире UFC Вегас 30. Видео

«Камару Усман, готовься». Боец из Казахстана восхитил болельщиков
Антон Мозговой
Боец из Казахстана восхитил болельщиков
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Рахмонов легко расправился с обидчиком Тайсумова и Бёрнса.

На турнире UFC Fight Night 190, который проходит в Лас-Вегасе (США), очередной поединок провёл один из самых ярких бойцов ММА Казахстана Шавкат Рахмонов. Представитель Казахстана продолжил впечатляющую серию побед в ММА, не оставив шансов бразильскому ветерану Мишелю Празерису.

Рахмонов к поединку с 39-летним бразильцем подошёл с внушительным послужным списком. В профессионалах он провёл 13 боёв и во всех одержал победы. В UFC он проводил лишь второй поединок. В дебютной схватке Рахмонов «гильотиной» заставил сдаться Алекса Оливейру, а продержался его соперник менее одного раунда. К слову, тогда Рахмонов выступил на турнире UFC 254, в главном событии которого Хабиб Нурмагомедов также показал мастер-класс по удушению в бою с Джастином Гэтжи.

Что касается Празериса, то 39-летний ветеран, в чьём послужном списке значились победы над Майрбеком Тайсумовым и экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом, выходил в клетку после поражения от австрийского чеченца Исмаила Наурдиева. Так что ветерану было что доказывать.

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Тем не менее уже с первых секунд боя бросилось в глаза, как Празерис, проводивший 30-й бой в ММА, опасался своего оппонента. Бразилец всеми силами пытался избежать борьбы, но особых шансов у него не было. Рахмонов то и дело заставлял оппонента отступать, а после небольшой разведки провёл первый тейкдаун.

Ещё в первом раунде Рахмонов едва не провёл гильотину, но опытный оппонент сумел выбраться. В то же время обессиленный бразилец ничего не мог показать в атаке: Шавкату даже не приходилось нервничать.

А во втором отрезке Рахмонов уже довёл дело до конца. Очередной тейкдаун свалил бразильца с ног, дальше казахстанец здорово поработал кулаками, лишив оппонента возможности защищаться. После элементов гранд-энд-паунда Рахмонов вышел на удушающий, поставив в поединке эффектную точку.

Рахмонов одержал уже 14-ю победу в карьере и вторую в UFC. Обе виктории в американской лиге получились досрочными. Так что Рахмонов уже заставил о себе говорить. К примеру, в ESPN на эту победу Рахмонова отреагировали весьма лестно для казахстанца. Шавката назвали «проблемой».

Ну а болельщики Рахмонова и вовсе были в восторге от произошедшего. Преданные фаны Шавката убеждены, что скоро их любимец создаст трудности и чемпиону полусреднего веса Камару Усману.

«Камару Усман, готовься. За тобой выехал казах. Дай бог, будущий чемпион», — написал один из пользователей «Инстаграма» на странице UFC Russia.

Ещё один подписчик предположил, что следующим соперником Шавката мог бы стать скандальная восходящая звезда лиги.

«Следующий — Хамзат Чимаев». «Тигр, вперёд, Казахстан», — не могли успокоиться болельщики, оставившие чуть более чем за час почти 1 тыс. комментариев.

Конечно, пока о шансах Шавката на титульник говорить слишком рано, но старт казахстанца в UFC обнадёживает. Рахмонов одержал две досрочные победы, при этом демонстрируя потрясающие борцовские навыки.

Более того, до поединка с Рахмоновым Празерис ещё никогда не проигрывал досрочно! 39-летний бразилец потерпел четвёртое поражение в карьере, но ранее его побеждали лишь решением. Так что Шавкат действительно начинает с практически пусть и небольших, но исторических достижений.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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