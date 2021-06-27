Ломаченко растерзал соперника. Японец даже не смог остаться на оглашение результата

Это случилось. Василий Ломаченко вернулся после поражения. Ранним утром 27 июня по московскому времени, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил украинец. Соперником экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях стал неуступчивый Масаёси Накатани.

Для аккерменца этот поединок был первым с момента осечки в схватке за звание абсолютного чемпиона мира с Теофимо Лопесом. Напомним, в октябре 2020 года Лома единогласным решение судей уступил скандальному американцу гондурасского происхождения и разом лишился трёх поясов.

Вскоре выяснилось, что, то противостояние он вёл с травмированным плечом, которое уже когда-то было прооперировано. После проигрыша он снова попал на операционный стол и залечивал рецидив старой травмы. Всё это и привело к тому, что возвращение боксёра затянулось на 8 месяцев. Теперь украинец должен был доказать всем недоброжелателям, что анонсированная «перезагрузка» прошла успешно. Ну а преданные фаны боксёра ждали яркого перфоманса, который он обещал. Было очевидно, что поражение поставит крест на каких-то шансах Ломаченко вернуться на Олимп. Красивая победа же ставила бы промоутеров в ту ситуацию, когда им пришлось бы работать либо над реваншем с Теофимо Лопесом, либо над боем с кем-то из топ-боксёров калибра Джервонты Дэвиса или того же Дэвина Хэйни. В общем-то, поединок с Накатани превращался для Василия в некий рубикон.

Что касается Масаёси, то долговязый японец, который проводил лишь третий поединок в карьере в США, в случае победы заявил бы о себе во всеуслышание и с большой долей вероятности получил бы не только титульный шанс, но и возможность войти в историю в статусе могильщика карьеры самого Ломаченко. Так что для обоих схватка носила важнейший характер. Невзирая на то, что на кону было многое, спортсмены перед схваткой вели себя максимально уважительно, а на взвешивании даже шутили друг с другом.

Явным фаворитом противостояния у болельщиков и экспертов значился Ломаченко. Этот статус он принялся оправдывать практически сразу. Первую минуту он отдал японцу, который изредка постреливал джебом. Ну а после Василий включился сам. При этом стоит отметить, что против левши украинец часто начинал атаки с левой руки. Раз за разом мощный прямой с дальней руки заходил точно в цель. Стало понятно, что этот инструмент станет мощным оружием в арсенале экс-чемпиона в этом бою. Но в том же первом раунде случился досадный эпизод, который заставил понервничать фанатов украинца. В результате столкновения головами у него чуть выше лба открылось серьёзное рассечение. Благо, катмен в перерыве сработал очень хорошо и почти сразу остановил кровотечение.



Во втором раунде Накатани пару раз попробовал пробить с ударной левой руки. Но Ломаченко блестяще работал на ногах и заставлял оппонента промахиваться. Сам же Лома снова и снова бил слева, закручивал соперника и, что удивительно, заставлял куда более высокого соперника лезть в ближнюю дистанцию и спасаться в клинчах.

В третьем раунде экс-чемпион не сбавлял обороты. Накатани снова и снова пропускал пушечные удары слева, против которых не мог найти противоядие. В одном из эпизодов он упал и, как показалось, от удара. Но рефери не стал открывать счёт.

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В четвёртой трёхминутке Масаёси снова предпринял отчаянную попытку перейти в наступление и даже попытался забросить апперкот, а после поработать по корпусу украинца. Но Ломаченко был неуловим. Все атаки были пресечены, а после украинец снова перешёл в наступление.

В пятом отрезке встречи Накатани впервые оказался в нокдауне. Сам Масаёси показывал рефери, что упал сам. Но всем было всё очевидно. К себе в угол самурай поплёлся откровенно измученным. В шестой трёхминутке Лома зажал соперника у канатов и отправил в цель несколько тяжелейших бомб. Вообще непонятно, как Накатани сумел устоять на ногах.

Права на видео принадлежат Top Rank. Ролик доступен на странице Top Rank в «Инстаграме».

В следующем отрезке Василий продолжил экзекуцию. Масаёси пропускал буквально всё и ничего не мог поделать в атаке. Его редкие удары слева были слишком медленные и тягучие, и лишь давали возможность Ломе действовать на любой вкус. В восьмом раунде Ломаченко уже подключал фирменные многоударные комбинации с переводами в корпус. Тройки в голову, и серии из пяти ударов корпус-голова заходили точно в цель. Но Накатани продолжал мужественно стоять. Наконец, всё это одностороннее избиение завершилось в девятом раунде. Ломаченко перешёл в затяжную атаку, снова накормив соперника жёсткими попаданиями. Масаёси пытался висеть на сопернике и, таким образом, оставаться в вертикальном положении. Но Лома умело с себя сбрасывал 180-сантиметрового соперника и продолжал атаки. В итоге в дело вмешался рефери и сохранил японцу здоровье, которое, должно быть, изрядно пошатнулось.

О том, что Накатани получил серьёзный урон говорит и то, что он не смог даже остаться на оглашение результата. Поздравив Василия с победой, он с достаточно тяжёлой походкой покинул ринг.

В зале был ещё один человек, который пострадал от победы украинца. Страдания эти были скорее моральными, чем физическими. Отец и тренер Теофимо Лопеса наблюдал за поединком в первом ряду. После того, как рефери остановил схватку, он с негодованием размахивал руками, что-то кричал, а после едва ли не в истерике покинул зал. Должно быть Лопес-старший вспомнил слова Ломаченко, который ещё до боя говорил, что у экспертов будет возможность сравнить его выступление в бою с Накатани, с поединком японца с Теофимо. Сейчас можно констатировать, что сравнение далеко не в пользу Лопеса. Американец гондурасского происхождения намучался с Масаёси и победил лишь по очкам Ну а Лома, как видим, разобрал японца на запчасти. Видимо именно это и привело Лопеса-старшего в такую ярость.

Что же, возвращение Василия прошло на ура. Лома закрыл рот всем недоброжелателям и дал понять, что готов сражаться на топ-уровне. Списать со счетов его не получится, как бы того не хотелось многим перспективным бойцам. Нам остаётся поздравить украинца с блестящим перфомансом и пожелать ему скорейшего возвращения титулов! Лопесу приготовиться?