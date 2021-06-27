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Что будет с карьерой Александра Волкова после поражения от Сириля Гана

Волков безнадёжный середняк? Сейчас это почти реальность
Микаил Гусейнов
Что будет с карьерой А. Волкова после боя с Ганом?
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Хуже всего то, что Александр не просто проиграл, но и не показал хоть что-то, что ценят боссы UFC.

Александр Волков проиграл. Снова. Да-да, именно так. Третье поражение в последних шести встречах это уже слишком, чтобы говорить о каких-то случайностях. Неудачи Саши, к сожалению, становятся закономерностью.

Первое поражение в UFC, которое он потерпел от Деррика Льюиса осенью 2018 года все списывали на случайность. По большому счёту, так оно и было. Американец в одну калитку проигрывал, а потом нашёл свой момент и на последних секундах нокаутировал Драго. После была мало что значащая победа над Грегом Харди. А затем настало время схватки с Кёртисом Блэйдсом. Этот бой Волков снова проиграл. Тогда неудачу можно было списать на классные борцовские навыки американца, за счёт которых он и победил.

UFC Вегас 30. Александр Волков проиграл главный бой в карьере. LIVE! UFC Вегас 30. Александр Волков проиграл главный бой в карьере. LIVE!

После той неудачи Волков говорил, что перезагрузился и стал лучше. Словно подтверждая это, он ярко нокаутировал ветеранов лиги Уолта Харриса и Алистара Оверима. Да, лучшие годы обоих уже позади, но мини-серия побед тем не менее сложилась. Более того, многих она привела в такой восторг, что ряд фанатов стал рассуждать о возможности скорого тайтл-шота. И вот настало время схватки с Сирилем Ганом.

Казалось, в пользу Александра говорило многое. Во-первых, ему дали соперника из топ-3, буквально намекая, что ещё чуть-чуть и титульный бой будет в руках. Во-вторых, такой большой шанс предоставили в бою с чистым ударником, с которыми Саша и предпочитает драться. В-третьих, на стороне Драго был куда больший опыт. Ган со своими восемью поединками никак не мог конкурировать в опыте с Александром. В общем-то, за Волкова говорили обстоятельства. Но что в итоге мы увидели? Что случилось с Драго в столь важной, можно сказать практически определяющей для карьеры схватке?

Да по сути ничего. Просто Волков не смог прыгнуть выше головы. Что имеется ввиду? То, что пора наконец смириться с тем, что Александр не в состоянии на равных биться с бойцами, претендующими на топ-статус.

Россиянин хорош в противостояниях с середняками, но не более. Да, кто-то упомянет о победах над Вердумом и Оверимом. Но речь идёт о успехах в боях с пиковыми бойцами, а не возрастными ветеранами.

Нужно признать, что Волков поражением от Гана записал себя в безусловные середняки дивизиона. Сейчас это почти реальность. Аргументы? Саша уступил всем бойцам, которые ныне близки к топ-статусу. Чего нам ждать от него теперь? Вполне возможно, что побед над условными Тыбурой и Дакасом. Нет сомнений, что с ними Драго справится. Да, он снова улучшит позиции в рейтинге. Но, что это ему даст? Ещё один шанс в схватке с топ-бойцом. Но все эти бои мы видели и нет оснований полагать, что Александр внезапно прибавит и совершит прорыв.

Откуда такой пессимизм? Чтобы добиться прогресса, ему определённо нужно менять тренировочный лагерь и, наверное, часть команды. Об этом ещё давно говорил и покойный Абдулманап Нурмагомедов, об этом говорит и Олег Тактаров. Но пока Волков то ли не слышит, то ли не хочет слышать подобные советы.

Волков сам отдал бой Гану. Как же так? Волков сам отдал бой Гану. Как же так?

Ещё один момент, который говорит о том, что Александр стал середняком, заключается в том, что он не получит никакой поддержки от лиги и боссов UFC. Сейчас в глазах компании он скорее будет постепенно превращаться в гейткипера, чем в потенциального чемпиона. Да чего там, частично он сыграл такую роль уже в поединке с Ганом. Сириль прошёл опытнейшего соперника в пяти раундах и здорово поднял свои акции. А вот Волков в своих позициях сильно потерял. Дело не только в самом факте поражения. А в том, насколько беззубо выглядел Александр. Проиграть можно по-разному.

Глава лиги Дана Уайт всегда ценит жёсткость своих бойцов, желание драться, во что бы то ни стало, умение рискнуть и зарубиться в тяжёлый момент, отсутствие страха и постоянную решимость победить. Таким бойцам Уайт готов давать не один, и даже не два шанса. Но именно всех этих качеств и не демонстрировал Волков. Александр не показал ничего, за что его могли бы похвалить не только фанаты, но и непосредственные боссы. Чем это для него аукнется? Узнаем скоро. Но одно понятно точно, чтобы выбраться из числа безнадёжных середняков, Волкову нужно кардинально что-то менять.

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