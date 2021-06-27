Волков безнадёжный середняк? Сейчас это почти реальность

Хуже всего то, что Александр не просто проиграл, но и не показал хоть что-то, что ценят боссы UFC.

Александр Волков проиграл. Снова. Да-да, именно так. Третье поражение в последних шести встречах это уже слишком, чтобы говорить о каких-то случайностях. Неудачи Саши, к сожалению, становятся закономерностью.

Первое поражение в UFC, которое он потерпел от Деррика Льюиса осенью 2018 года все списывали на случайность. По большому счёту, так оно и было. Американец в одну калитку проигрывал, а потом нашёл свой момент и на последних секундах нокаутировал Драго. После была мало что значащая победа над Грегом Харди. А затем настало время схватки с Кёртисом Блэйдсом. Этот бой Волков снова проиграл. Тогда неудачу можно было списать на классные борцовские навыки американца, за счёт которых он и победил.

После той неудачи Волков говорил, что перезагрузился и стал лучше. Словно подтверждая это, он ярко нокаутировал ветеранов лиги Уолта Харриса и Алистара Оверима. Да, лучшие годы обоих уже позади, но мини-серия побед тем не менее сложилась. Более того, многих она привела в такой восторг, что ряд фанатов стал рассуждать о возможности скорого тайтл-шота. И вот настало время схватки с Сирилем Ганом.

Казалось, в пользу Александра говорило многое. Во-первых, ему дали соперника из топ-3, буквально намекая, что ещё чуть-чуть и титульный бой будет в руках. Во-вторых, такой большой шанс предоставили в бою с чистым ударником, с которыми Саша и предпочитает драться. В-третьих, на стороне Драго был куда больший опыт. Ган со своими восемью поединками никак не мог конкурировать в опыте с Александром. В общем-то, за Волкова говорили обстоятельства. Но что в итоге мы увидели? Что случилось с Драго в столь важной, можно сказать практически определяющей для карьеры схватке?

Да по сути ничего. Просто Волков не смог прыгнуть выше головы. Что имеется ввиду? То, что пора наконец смириться с тем, что Александр не в состоянии на равных биться с бойцами, претендующими на топ-статус.

Россиянин хорош в противостояниях с середняками, но не более. Да, кто-то упомянет о победах над Вердумом и Оверимом. Но речь идёт о успехах в боях с пиковыми бойцами, а не возрастными ветеранами.

Нужно признать, что Волков поражением от Гана записал себя в безусловные середняки дивизиона. Сейчас это почти реальность. Аргументы? Саша уступил всем бойцам, которые ныне близки к топ-статусу. Чего нам ждать от него теперь? Вполне возможно, что побед над условными Тыбурой и Дакасом. Нет сомнений, что с ними Драго справится. Да, он снова улучшит позиции в рейтинге. Но, что это ему даст? Ещё один шанс в схватке с топ-бойцом. Но все эти бои мы видели и нет оснований полагать, что Александр внезапно прибавит и совершит прорыв.

Откуда такой пессимизм? Чтобы добиться прогресса, ему определённо нужно менять тренировочный лагерь и, наверное, часть команды. Об этом ещё давно говорил и покойный Абдулманап Нурмагомедов, об этом говорит и Олег Тактаров. Но пока Волков то ли не слышит, то ли не хочет слышать подобные советы.

Ещё один момент, который говорит о том, что Александр стал середняком, заключается в том, что он не получит никакой поддержки от лиги и боссов UFC. Сейчас в глазах компании он скорее будет постепенно превращаться в гейткипера, чем в потенциального чемпиона. Да чего там, частично он сыграл такую роль уже в поединке с Ганом. Сириль прошёл опытнейшего соперника в пяти раундах и здорово поднял свои акции. А вот Волков в своих позициях сильно потерял. Дело не только в самом факте поражения. А в том, насколько беззубо выглядел Александр. Проиграть можно по-разному.

Глава лиги Дана Уайт всегда ценит жёсткость своих бойцов, желание драться, во что бы то ни стало, умение рискнуть и зарубиться в тяжёлый момент, отсутствие страха и постоянную решимость победить. Таким бойцам Уайт готов давать не один, и даже не два шанса. Но именно всех этих качеств и не демонстрировал Волков. Александр не показал ничего, за что его могли бы похвалить не только фанаты, но и непосредственные боссы. Чем это для него аукнется? Узнаем скоро. Но одно понятно точно, чтобы выбраться из числа безнадёжных середняков, Волкову нужно кардинально что-то менять.