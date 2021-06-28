Немков: проблемы Рамбла мне не интересны. Главное, чтобы бой состоялся

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков секундировал вместе с Фёдором Емельяненко своему партнёру по команде Fedor Team Валентину Молдавскому. Россиянин завоевал титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе, единогласным решением судей одолев Тимоти Джонсона.
«Валентин, думаю, и Бейдера победит»
— Во время боя Молдавского вы с Фёдором находились в его углу. Были чётко слышны подсказки. Ни разу вы друг друга не перебили, а бросали реплики по очереди. Вы отрабатывали это перед боем?
— Ну как, это невозможно отработать заранее, это приходит со временем. Когда сам дерёшься, знаешь, как лучше, чтобы тебе подсказывали. И когда секундируешь, главное, не мешать и не перебивать друг друга. У нас был план на бой, мы знали, что нужно делать.
— Бой получился тяжелее, чем планировалось. Тимоти оказался чуть лучше, чем ожидали?
— Если честно, я знал, что будет тяжёлый бой. Какое-то было предчувствие. Вы видели его перед взвешиванием, он прям подсушился нормально. Гонял до 120 килограмм, в бою был уже под 130 был, наверное. В хорошей форме подошёл.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
— Во втором раунде американец пару раз проверил Валентина на прочность, попав в голову. Это был самый тяжёлый раунд, как вам показалось?
— Мне показалось, что первый, второй, третий и пятый Валик забрал. А Тимоти Джонсон – четвёртый, когда Валик чуть подэкономил силы на пятый. Мне из угла так показалось. А так, в те моменты, когда он шёл с Валей в размен и стал попадать, было немного… (тревожно).
Напомним, что чемпионом в тяжёлом дивизионе является Райан Бейдер. И временный пояс был разыгран потому, что в настоящее время Райан участвует в Гран-При полутяжей. Задумка руководства лиги в том, что Немков и Бейдер должны сойтись в финале. Ну а Валентину в этой связи, придётся чуть подождать. Главное, защитить свой временный титул, чтобы добраться до самого Бейдера.
— Ну теперь то уже точно понятно, что Бейдер от вас с Валентином никуда не денется.
— Бейдер – сильный боец и Вальку, когда ему поставят этот бой, нужно будет усердно готовиться. Это не какой-то проходной боец, лёгкой прогулки не будет. Но я думаю, что, Валя победит, поскольку сейчас он сильно прибавил в ударке и хорошо борется. Так что, думаю, всё будет хорошо.
«Проблемы Рамбла мне не интересны. Главное, чтобы бой состоялся»
— Фёдор рассказал, что ваш бой с Рамблом будет ориентировочно в сентябре. У него какие-то проблемы с законом были. Как развивается ситуация?
— Мне про эти проблемы ничего особо не рассказывали. Да мне и не интересно это. Для меня главное, чтобы этот бой состоялся. Сейчас вернёмся домой, восстановимся от перелёта и будем решать, где готовиться.
— Какие у вас ощущения от его первого боя на Гран-При?
— Он пропустил удар в этом бою. Возможно, это связано с тем, что он давно не дрался. Сейчас он, возможно, вернулся в свою колею. Посмотрим. Бой покажет, в какой он форме и как он подготовился.
— Во время вашего пребывания в Америке дополнительное внимание к вам было?
— Нет, дополнительного внимания не было. Всё, как обычно.
— Если ваш бой с Рамблом состоится в сентябре, то, когда нам ждать финала Гран-При?
— Я думаю либо в конце этого года, либо в начале следующего. Тут предугадать нельзя. Было расписано май, июль, октябрь, а сейчас всё поменялось. Не знаю.
— Что касается вас, то сейчас просто поддерживаете форму или находитесь в активной тренировочной стадии?
— Сейчас просто поддерживаю форму. Сейчас планирую перестроиться по времени обратно и начать нормальные тренировки. Форма у меня хорошая. Помогал Валентину, сам готовился. Так что мне не надо что-то форсировать, я в нормальном состоянии.
«Проблема в том, что с Толей Токовым не хотят драться»
— У Анатолия Токова сейчас вынужденный простой. Но в октябре он, с большой долей вероятности будет драться. На ваш взгляд, с кем его могут свести?
— Я не особо слежу за средним весом. С кем он выйдет претендентом. Тут ведь есть и другая причина, с Толиком никто особенно не хочет драться. Я думаю, будет проблема в связи с этим. Хорошо было бы Толику подраться в Москве. Всё-равно ему не надо было титульный бой сразу. Нужно провести ещё один бой, вернуться, как говорится. Он не дрался два года. Ему нужно почувствовать соревновательный момент, вес сделать. И может даже хорошо, что ему дадут прочувствовать всё, будет ещё один бой до титульного.
— Бейдер сейчас задерживается в Гран-При полутяжёлого веса, значит, у Валентина будет защита временного пояса. С кем было бы интереснее её провести, на ваш взгляд?
— По идее, у него там два человека – либо Чейк Конго, либо Форчун. Но Конго свой последний бой Джонсону проиграл, вряд ли ему после этого дадут претендентский. Значит, Тайлер Форчун.
- 28 июня 2021
-
09:31
-
09:10
-
09:00
-
08:41
-
08:00
-
06:54
-
06:46
-
05:45
-
00:31
- 27 июня 2021
-
22:43
-
21:58
-
20:43
-
20:09
-
19:44
-
18:38
-
17:22
-
16:51
-
15:44
-
15:39
-
15:28
-
15:08
-
14:58
-
13:26
-
12:36
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04