Немков: проблемы Рамбла мне не интересны. Главное, чтобы бой состоялся

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков секундировал вместе с Фёдором Емельяненко своему партнёру по команде Fedor Team Валентину Молдавскому. Россиянин завоевал титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе, единогласным решением судей одолев Тимоти Джонсона.

«Валентин, думаю, и Бейдера победит»

— Во время боя Молдавского вы с Фёдором находились в его углу. Были чётко слышны подсказки. Ни разу вы друг друга не перебили, а бросали реплики по очереди. Вы отрабатывали это перед боем?

— Ну как, это невозможно отработать заранее, это приходит со временем. Когда сам дерёшься, знаешь, как лучше, чтобы тебе подсказывали. И когда секундируешь, главное, не мешать и не перебивать друг друга. У нас был план на бой, мы знали, что нужно делать.

— Бой получился тяжелее, чем планировалось. Тимоти оказался чуть лучше, чем ожидали?

— Если честно, я знал, что будет тяжёлый бой. Какое-то было предчувствие. Вы видели его перед взвешиванием, он прям подсушился нормально. Гонял до 120 килограмм, в бою был уже под 130 был, наверное. В хорошей форме подошёл.

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— Во втором раунде американец пару раз проверил Валентина на прочность, попав в голову. Это был самый тяжёлый раунд, как вам показалось?

— Мне показалось, что первый, второй, третий и пятый Валик забрал. А Тимоти Джонсон – четвёртый, когда Валик чуть подэкономил силы на пятый. Мне из угла так показалось. А так, в те моменты, когда он шёл с Валей в размен и стал попадать, было немного… (тревожно).

Напомним, что чемпионом в тяжёлом дивизионе является Райан Бейдер. И временный пояс был разыгран потому, что в настоящее время Райан участвует в Гран-При полутяжей. Задумка руководства лиги в том, что Немков и Бейдер должны сойтись в финале. Ну а Валентину в этой связи, придётся чуть подождать. Главное, защитить свой временный титул, чтобы добраться до самого Бейдера.

— Ну теперь то уже точно понятно, что Бейдер от вас с Валентином никуда не денется.

— Бейдер – сильный боец и Вальку, когда ему поставят этот бой, нужно будет усердно готовиться. Это не какой-то проходной боец, лёгкой прогулки не будет. Но я думаю, что, Валя победит, поскольку сейчас он сильно прибавил в ударке и хорошо борется. Так что, думаю, всё будет хорошо.

«Проблемы Рамбла мне не интересны. Главное, чтобы бой состоялся»

— Фёдор рассказал, что ваш бой с Рамблом будет ориентировочно в сентябре. У него какие-то проблемы с законом были. Как развивается ситуация?

— Мне про эти проблемы ничего особо не рассказывали. Да мне и не интересно это. Для меня главное, чтобы этот бой состоялся. Сейчас вернёмся домой, восстановимся от перелёта и будем решать, где готовиться.

— Какие у вас ощущения от его первого боя на Гран-При?

— Он пропустил удар в этом бою. Возможно, это связано с тем, что он давно не дрался. Сейчас он, возможно, вернулся в свою колею. Посмотрим. Бой покажет, в какой он форме и как он подготовился.

— Во время вашего пребывания в Америке дополнительное внимание к вам было?

— Нет, дополнительного внимания не было. Всё, как обычно.

— Если ваш бой с Рамблом состоится в сентябре, то, когда нам ждать финала Гран-При?

— Я думаю либо в конце этого года, либо в начале следующего. Тут предугадать нельзя. Было расписано май, июль, октябрь, а сейчас всё поменялось. Не знаю.

— Что касается вас, то сейчас просто поддерживаете форму или находитесь в активной тренировочной стадии?

— Сейчас просто поддерживаю форму. Сейчас планирую перестроиться по времени обратно и начать нормальные тренировки. Форма у меня хорошая. Помогал Валентину, сам готовился. Так что мне не надо что-то форсировать, я в нормальном состоянии.

«Проблема в том, что с Толей Токовым не хотят драться»

— У Анатолия Токова сейчас вынужденный простой. Но в октябре он, с большой долей вероятности будет драться. На ваш взгляд, с кем его могут свести?

— Я не особо слежу за средним весом. С кем он выйдет претендентом. Тут ведь есть и другая причина, с Толиком никто особенно не хочет драться. Я думаю, будет проблема в связи с этим. Хорошо было бы Толику подраться в Москве. Всё-равно ему не надо было титульный бой сразу. Нужно провести ещё один бой, вернуться, как говорится. Он не дрался два года. Ему нужно почувствовать соревновательный момент, вес сделать. И может даже хорошо, что ему дадут прочувствовать всё, будет ещё один бой до титульного.

— Бейдер сейчас задерживается в Гран-При полутяжёлого веса, значит, у Валентина будет защита временного пояса. С кем было бы интереснее её провести, на ваш взгляд?

— По идее, у него там два человека – либо Чейк Конго, либо Форчун. Но Конго свой последний бой Джонсону проиграл, вряд ли ему после этого дадут претендентский. Значит, Тайлер Форчун.