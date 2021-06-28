Боксёр отказался драться через 16 секунд после лёгкого тычка. Выбросил капу и ушёл с ринга

26 июня в Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса, организованный компанией RCC Boxing. В его главном событии выступил обладатель титула WBA Gold во втором полулёгком весе Марк Урванов, который одержал победу в противостоянии с Рофхивой Моему. Но кроме этого поединка были и другие встречи, которые привлекли внимание зрителей.

В частности, достаточно большой резонанс вызвал поединок представителей лёгкого веса Зоравора Петросяна, представляющего Украину, и Шукруллы Вохидова из Узбекистана. На кону схватки стоял региональный молодёжный титул WBO Asia Pacific Youth.

Петросян за всю профессиональную карьеру ни разу не проиграл и мог похвастать 11 победами в 11 встречах. Немудрено, что он был фаворитом встречи. Вохидов также был обладателем идеального рекорда – 6-0. Но четыре из его побед были добыты против абсолютных дебютантов, одна — против боксёра с 20 поражениями, а ещё одна — над бойцом с единственным поединком в карьере. Так что для Шукруллы схватка с Петросяном обещала быть самой сложной в карьере.

Вместе с тем всё говорило о том, что бой будет достаточно конкурентным. Тем более что школа бокса Узбекистана по-прежнему является кузницей прекрасных кадров. Действия Вохидова на старте схватки оправдывали эти ожидания. Шукрулла, уступая сопернику в росте, работал первым номером, сокращал дистанцию и агрессивно работал вблизи. Пару раз ему даже удалось зажать более опытного оппонента у канатов. Петросян больше работал навстречу, постоянно доставая своими длинными руками Вохидова.

Во втором раунде представитель Узбекистана не отказался от выбранной тактики, но уже был менее успешен, тем не менее схватка оставалась очень конкурентной. Однако уже в третьем отрезке всё завершилось. Причём самым странным образом. На исходе первой минуты третьего раунда Петросян донёс до корпуса соперника лёгкий тычок. Казалось, Вохидов не обратил на это никакого внимания. Далее он снова попробовал пойти вперёд, но получил незначительный отпор. В общем, ничего не предвещало окончания схватки, как вдруг Шукрулла остановился, а затем выплюнул капу. В этот момент никто ничего не понял. Рефери спросил у боксёра, что же произошло и готов ли тот продолжать. Но особого рвения Вохидов не проявил. В итоге судья зафиксировал досрочную победу Петросяна.

Что это было? Понять сложно. Волей-неволей напрашиваются аналогии с известной династией армянских иллюзионистов Петросянов. Зоравор продемонстрировал Екатеринбургу какие-то фокусы, сумев заставить капитулировать соперника лёгким тычком, да ещё и не сразу после удара. Но сам боксёр видит ситуацию иначе.

«Очень приятно, что победил. Приятно, что это победа над соперником без поражений. Это мой первый титул, мы много работали, и труд окупается. Была задача не спешить и добавлять от раунда к раунду. И тут, видимо, какая-то травма. Я попал в живот, но через время он понял, что ему больно. Я хотел добавлять, было много сил, но получилось, как получилось», — сказал победитель после завершения схватки.

Конечно, удары по корпусу могут вызывать серьёзные болевые ощущения. Бывает и так, что эффект наступает не сразу, а через 3-4 секунды, да и то, когда речь идёт о попадании в область печени. В этом случае всё было не так, а Вохидов скорчился от боли лишь через 16 секунд после пропущенной атаки. Как бы то ни было, Петросян добыл победу и первый титул. А победителей, как известно, не судят.