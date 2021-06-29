«Большая боль». Экс-чемпион мира впал в нищету и умирал в приюте для бедняков

Камден (штат Нью-Джерси, США). Небольшой город с населением менее 80 тыс. является одним из самых неблагополучных в стране. 40% его населения живут за чертой бедности. Уровень преступности с насильственными действиями здесь в шесть раз превосходит общенациональный уровень. В минувшее десятилетие едва ли не главной гордостью местных жителей являлся ничем не отличающийся от других бездомных чернокожий мужчина. Для своих 50 он выглядел откровенно плохонько. У него не хватало нескольких зубов, лицо было опухшим, а передвигался он лишь с помощью трости. Тем не менее многие тепло его приветствовали и хотели поздороваться. Причина крылась в том, что несчастный бездомный — экс-чемпион мира Рокки Локридж.

Да-да, тот самый Локридж, который когда-то нокаутировал Роджера Мейвезера, практически на равных боксировал с Чавесом-старшим и был чемпионом мира. Когда великие спортсмены заканчивают жизнь именно так — это всегда обидно. Но за Локриджа обидно ещё и потому, что именно из подобного окружения он вырвался в юные годы.

Рик, впоследствии практически всегда именуемый лишь Рокки, рос на улицах неблагополучной Такомы. Здесь царили социальное неравенство, жёсткое разделение по расовому принципу и все те проблемы, что были свойственны для США периода 60-х-70-х гг. минувшего столетия.

Локридж, обладая атлетическим телосложением, привлекал внимание участников местных банд. В итоге он получил вызов от одного из местных бандитов и был бит. Тогда ему не было и 17 лет. После этого случая будущий чемпион мира занялся боксом. Очень скоро Рокки стал прибавлять. В 19 лет он уже стал финалистом престижного турнира «Золотые перчатки», а через некоторое время уже защищал цвета сборной США на чемпионате мира по боксу среди молодёжи.

Всё развивалось стремительно. В том же 1978-м в возрасте 19 лет боксёр, еще вчера работавший в продуктовом магазине, принял решение перейти в профессионалы. В течение первых двух лет в профи Рокки провёл 16 поединков. Мало того что все они стали победными, в 14 случаях он победил досрочно. В это же время пришли и первые региональные титулы.

Локридж, обладавший шикарным правым прямым и великолепной скоростью, очень скоро добился первого шанса сразиться за титул чемпиона мира. В 1980 году он оспаривал пояс по версии WBA в полулёгком весе, но спорно уступил Эусебио Педросе. Через 10 лет авторитетное издание The Ring назвало это решение судей худшим в истории. Так что, по сути, доминировавший в той схватке Локридж должен был впервые стать чемпионом мира ещё тогда.

Тем не менее поражение не сломило Рокки, после этого он одержал четыре победы кряду. Казалось, что новый титульный шанс близко, но в 1981 году американец внезапно был нокаутирован Хуаном Лапортой. Неудача снова не сломила настырного американца. Он одержал девять побед подряд и заслужил право на реванш с Педросой. Вторая серия этого противостояния состоялась в 1983 году. Но на этот раз Рокки уже проиграл Эстебану по-настоящему и вновь остался без титула.

Но жизнь за пределами ринга шла своим чередом. Вскоре 24-летний статный парень встретил свою будущую супругу Кэролайн. Не откладывая дел в долгий ящик, пара обзавелась детьми. Рокки стал счастливым отцом прекрасных близнецов. На фоне таких событий все неудачи Локриджа в ринге забылись. Полностью перезагрузившись, он снова вышел на победную серию. Три успешных схватки кряду, в том числе победа над экс-чемпионом мира Корнелиусом Эдвардсом, помогли получить ещё один тайтл-шот. В 1984 году Рокки вышел на поединок с небитым чемпионом мира во втором полулёгком весе Роджером Мейвезером. Менее чем за два раунда он нокаутировал прославленного в будущем тренера и стал обладателем титула по версии WBA.

Рокки Локридж слева Фото: Getty Images

После нескольких успешных защит он встретился с легендарным Вильфредо Гомесом. Тогда Локридж проиграл, но дал сопернику шикарный бой. В 1986 году Рокки встретился с ещё одним звёздным боксёром – Хулио Сезаром Чавесом-старшим. Мексиканцу он также задал трёпку, но снова проиграл решением большинства.

И опять Рокки проявил чемпионский характер и дух. Поражение не сломило его. В 1987 году он завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, отобрав пояс у Барри Майкла. Затем были две яркие защиты титула и прекрасная дилогия с Тони Лопесом. Их второй бой был признан одним из лучших в 1988 году. Тем не менее статус чемпиона был снова утерян, и на этот раз — навсегда.

Невзирая на звёздную репутацию и внешнее благополучие, с Локриджем творилась беда. Он впал в наркотическую зависимость.

«После каждого боя я устраивал вечеринки по две недели. Я употреблял алкоголь и запрещённые вещества, пил всё, что попадалось мне под руку. Когда мне были нужны деньги, я всегда просил их у промоутеров и получал их», — рассказывал Локридж.

Очевидно, что проблема нарастала и с таким образом жизни пришёл фактический конец карьеры, притом, что ему не было и 30. В попытках преодолеть недуг Рокки с семьёй перебрался в родную Такому, но там всё стало лишь хуже. Все средства Локридж спускал на наркотики. Кэролайн, долго терпевшая и боровшаяся за возлюбленного, всё же не выдержала и, забрав детей, ушла от некогда звезды профессионального ринга.

В 1992 году, уже всерьёз подорвав здоровье, Локридж попробовал возобновить карьеру. Но в боях с Рафаэлем Руэлесом и Шармбой Митчеллом он был лишь бледной тенью самого себя. Два поражения решением судей стали закономерным итогом.

«Деньги ушли. Люди, которые зависят от алкоголя и наркотиков, часто оказываются в отчаянном положении. Конечно, это вызывает сожаление, но это их выбор», — говорила один из промоутеров Локриджа Кэти Дува.

Пребывая в полной зависимости от наркотиков и алкоголя, Рокки превратился в банкрота, лишившись буквально всего. Уже в 35-летнем возрасте он перебрался в тот самый Камден. Тут он устроился маляром, получая что-то около $ 8 долларов в час за покраску и чистку бочек.

Но после роскошной жизни и шестизначных гонораров долго мириться с таким существованием он не мог. Локридж решил попробовать себя на преступной стезе. Экс-чемпиона арестовали за кражу со взломом. Тогда ему дали условный срок. Но в 1997 году Рокки попался ещё на одной краже, после чего получил уже реальный срок.

Выйдя из-под стражи в 1999 году, Рокки уже и не пытался устроиться на работу. На воле к Локриджу пришло понимание того, что идти ему некуда. У 40-летнего экс-боксёра не было жилья.

«Если вы оказываетесь бездомным, то Камден — лучшее место для такого образа жизни. Тут вам всегда подадут еду, тут есть где переночевать», — говорил боксёр.

Экс-чемпион жил на пособие от правительства США в размере $ 140, которое полагалось всем бездомным. Кроме того, Локридж рассчитывал на милостыню. Частенько он не поспевал в приюты, вход в которые разрешался до 19:00, в результате приходилось ночевать в заброшенных полуразрушенных зданиях.

В середине нулевых годов Рокки пытался взяться за ум. По крайней мере, на словах. Локридж рассуждал о том, что хочет проводить время с семьёй и своими сыновьями. Но порочные зависимости были сильнее. Дети пытались помочь отцу. Они поместили его в приют, где также лечили от алкогольной и наркотической зависимости. Но пристрастие к вредным привычкам брало своё. Он срывался снова и снова.

«Это больно, это очень больно. Как можно быть хорошим человеком, не будучи хорошим мужем? Как можно быть великим чемпионом, но не быть отличным отцом и мужем? Это больно. Но я всё ещё жив, хочу провести те дни, что мне остались, вместе с детьми. Хочу уделить им время», — говорил отчаявшийся Локридж.

В 2016 году о боксёре вспомнили все. Его пригласили на одно из шоу, где он, рассказывая свою историю, настолько расчувствовался, что разрыдался. Остряки, не в лучшем смысле этого слова, превратили рыдающего пожилого мужчину в известный мем, который стал буквально хитом на просторах интернета.

Невзирая на все старания семьи и подключившейся общественности, помочь Локриджу так и не смогли. В 2019 году он скончался в одном из приютов Глоссдейла (штат Нью-Джерси, США). Незадолго до смерти его отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

«Большая боль. Мой отец, Рикки Локридж, известный под ником Рокки, скончался. Всё, чего он хотел, — находиться в комфорте с семьёй и друзьями. Бог призвал его», — сказал Рикки Локридж-младший.

Экс-чемпиона мира добил инсульт, который стал для него не первым. Ему было 60 лет.