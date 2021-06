Поражение Мейвезера признал даже его отец. Судьи ограбили де ла Хойю?

5 мая 2007 года состоялся исторический бой между Оскаром Де Ла Хойей и Флойдом Мейвезером. Да-да, вы все правильно прочли между Де Ла Хойей и Мейвезером, а не наоборот. Это был единичный случай, когда Мейвезер был за переговорным столом стороной B, известной в Штатах как B-side, проигрышной стороной, которая получает меньше денег и не может диктовать свои условия. Тогда «Золотой мальчик» был главным человеком в мировом боксе – 9-кратный чемпион мира, владелец одной из самых влиятельных промоутерских компаний на тот момент Golden Boy Promotions. Да, вы все правильно поняли, Де Ла Хойя был тем, кем впоследствии стал Мейвезер, самым высокооплачиваемым спортсменом в мире с собственной империей. Тогда гонорары были распределены не в пользу Флойда – $52 млн ушли к Золотому мальчику, а $25 млн – в карман к Красавчику. Само же событие сгенерировало рекордные на тот момент $165 млн. Эти цифры потом побьёт Флойд, причем неоднократно.

А чем мог похвастать Мейвезер? Единственный повод для гордости у Флойда – это его святой «нуль» в графе поражений, потому что к тому моменту у Оскара было четыре поражения. Он только это и мог противопоставить Де Ла Хойе за переговорным столом. Во всем остальном Оскар был успешнее:

«Золотой мальчик» – олимпийский чемпион, а Красавчика засудили в полуфинале домашней Олимпиады в Атланте, и он стал всего лишь бронзовым призёром;

Де Ла Хойя – чемпион мира в шести весовых категориях, а Мейвезер – в четырёх;

Оскара обожали все, включая кухарок и домохозяек, а Флойда почти никто не любил из-за его эпатажа и одиозности;

У Де Ла Хойи боксёрская империя имени себя, а у Мейвезера еще не было даже его известного слогана “Hard work, dedication”. Он недавно покинул Top Rank и ушёл в свободное плавание при содействии Эла Хэймона.

Поэтому единственное, что Мейвезер мог сделать, это поддевать и провоцировать соперников. В треш-токе, родном для Мэя поле, Де Ла Хойя заведомо уступал. И провокации продолжились в ринге.

Права на видео принадлежат DAZN Boxing. Ролик можно посмотреть на YouTube-канала DAZN Boxing.

Так Флойд вышел в ринг в цветах мексиканского триколора. На нем была шляпа сомбреро, и даже трусы с боксёрками были окрашены в цвета мексиканского флага. Шалость удалась. Теперь шутки в сторону, потому что только ринг рассудит, кто лучше. Де Ла Хойя ожидаемо активно начал бой, работая первым номером. А Мейвезер традиционно выжидал соперника, двигаясь вдоль канатов.

Оскару удалось сделать то, что никто из остальных соперников Флойда не делал – работать джебом, тем самым сбивая контратаки Мэя. Красавчик оказался настолько не готов к такому ходу событий, что зачастую пропускал даже у своих любимых канатов, что его никакой shoulder-roll не спасал. Странно, что никто из панчеров впоследствии не воспользовался таким простым приёмом, как джеб: ни Канело Альварес — падаван Де Ла Хойи, ни Роберт Герреро, ни Маркос Майдана, ни Виктор Ортис, начинавшие свои атаки с размашистых хуков. Не мудрено, что Мейвезер читал их действия.

Но Де Ла Хойя другой, золотой. Благодаря выверенной работе с дальней дистанции и хорошей работе корпусом, Оскар записал начало поединка в свой актив. Однако Мэй смог адаптироваться к манере боя соперника к третьему раунду. Красавчик начал чаще занимать центр ринга и выбрасывать хлёсткие серии ударов, сбивая напор Оскара. Да, удары были не тяжёлые, но их было достаточно для выигрыша раундов, потому что Де Ла Хойя немного физически подсел, вследствие чего его точность упала. Поэтому первую половину боя можно оценить, как равную.

Вторая половина боя прошла в аналогичном ключе. Хотя было заметно, что Оскар больше устал, чем Флойд, что отражалось на скорости ударов. Мэй по-прежнему мог похвастать хлёсткими ударами, а вот резкость его соперника исчезла. Тогда Оскар изменил тактику боя, прижимая Мэя к канатам, где он раз за разом разбивал Красавчика с ближней дистанции. Да, немало ударов летели в молоко, но Флойд бил гораздо реже и не отвечал у канатов. А как известно, победу в раунде отдают не только за большее количество попаданий и нанесение урона, но и за проявленную активность, которой у Оскара было в избытке на протяжении всего боя.

Фото: Wally Skalij/Getty Images

Флойд не воспользовался усталостью Де Ла Хойи в полной мере во второй половине поединка. Он также продолжал красиво уворачиваться у канатов, что вызывало бурную реакцию у зрителей, вместо того, чтобы выбрасывать удары для набора очков. К сожалению, статистика по совершённым защитным действиям нигде не приводится, где скорее всего было бы отражено, что Мэй совершил больше защитных действий, чем активных атак. Поэтому вторая половина боя, особенно последние два раунда, когда Оскар гонял Флойда по рингу, была вырвана Золотым Мальчиком с корнем, чего было достаточно для итоговой победы.

Но боковые судьи были иного мнения. Один из них отдал предпочтение Де Ла Хойе (115:113), в то время как двое других Мейвезеру (116:112 и 115:113). Итого, спорная победа Красавчика Флойда раздельным решением судей. Самым противоречивым моментом остаётся 12 раунд, который Джерри Рот отдал Мею.

Если бы этот судья оценил последний раунд в пользу Оскара, тогда итоговый счёт был бы не 115:113, а 114:114. И в безупречной карьере Мейвезера была бы первая ничья. Но по мнению этих рефери Золотой мальчик не просто не выиграл, а проиграл бой, хотя он сделал всё возможное для победы, которую у него украли. Это поражение стало олицетворением свержения одного короля и коронацией нового, ставшего впоследствии TBE (The best ever) во всём, к чему бы он не прикасался.

Интересно, что даже отец Мейвезера, Флойд-старший, был уверен, что его сын проиграл де ла Хойе.

«Я думал, что Оскар выиграл по очкам. Он больше бил и был более агрессивным. Мой сын показал хорошую защиту и ушёл от многих ударов, но Оскар сделал достаточно для победы», — говорил Мейвезер-старший.

В целом, множество экспертов до сих пор полагает, что Флойд тогда проиграл. Впрочем, сухие цифры говорят об обратном. Оскар за 12 раундов выбросил 587 ударов, донеся до цели 122 (21%), Мейвезер был менее активен, да и его удары не были такими мощными, но всё же он был точнее более чем в два раза в процентном соотношении – 481 выброшенный удар, 207 из которых достигли цели (47%). Достаточно ли этого для победы, с учётом хода всей встречи? Однозначного ответа на этот вопрос не будет никогда.

Сейчас де ла Хойя хочет заполучить реванш с давним соперником. Впрочем, на сегодняшний день эта встреча не даст никаких ответов, а скорее лишь вызовет грустную ностальгию.