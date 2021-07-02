Пётр Ян совсем обмельчал. Зачем было реагировать на ноунейма?

Сегмент поп-ММА набирает всё большие обороты. Не исключение в этом стала и Россия, где эта индустрия развивается семимильными шагами. Не так давно один из подобных турниров посетил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян. Сибиряк был почётным гостем мероприятия и сидел в жюри, казалось, он мог бы в полной мере наслаждаться таким статусом — смотреть порой весьма интересные поединки и спокойно расслабляться. Но что-то пошло не по плану.
Случилось это в тот момент, когда в клетку вышел боец смешанных единоборств Мохаммад Хейбати, более известный по прозвищу Персидский Дагестанец. Спортсмен, который может похвастать профессиональным рекордом лишь с показателем 3-0, уже давно катит бочку на Яна. Ещё в январе 2020 года он попытался хайпить на имени Петра и всячески его оскорблял. Но тогда скандал не набрал серьёзных оборотов.
Теперь же у Хейбати получилось хайпануть. Выйдя в клетку, он внезапно заявил, что хочет подраться с Петром.
Хейбати: Пётр Ян, когда я буду в UFC, хочу с тобой подраться в 66 кг.
Ян: я выступаю в 61 кг. Послушай, когда собака лижет свои яйца, лев наблюдает.
Хейбати: буду с тобой разговаривать, когда приеду на сборы в Tiger Muay Thai.
Ян: если бы ты был мужчиной, то сказал бы это, будучи там, а не сейчас на костылях (Хейбати восстанавливается после травмы ноги. — Прим. «Чемпионата»).
Хейбати: я мужчина, я с тобой поговорю.
Ян: иди лижи яйца.
Видео доступно на канале HFC MMA в YouTube.
Естественно, такое острое высказывание Яна уже не могло не остаться без внимания прессы. Большинство СМИ тут же понесло информацию о том, что Пётр вступил в конфликт с неким Персидским Дагестанцем. То есть, Хейбати получил желаемое – минуту славы и теперь-то его уже запомнили многие.
Более того, после того, как об инциденте стало известно общественности, Хейбати принял на себя роль жертвы, выставив Петра совсем уж в негативном свете.
«Этого человека я вообще не трогал, пока без причин в своём последнем интервью он меня не назвал тупицей. Теперь ему тут нечего было сказать, и он решил использовать мой коронный яйцевый трэш-ток.
Пётр, я рад, что ты на моих глазах на моём трэш-токе растёшь, так дальше и развивайся. Только если бы ещё научился, как я, правильно драться и в партере не бить запрещённый удар, и ещё если бы ты четыре слова на английском связать мог бы, как я за два года со своим русским языком заставляю тебя нервничать, то я бы тебя назвал своим проектом. А так жди, когда я заберу пояс в 66 кг на АМС и после этого расколю тебя как персидские фисташки», — написал Хейбати на своей странице в «Инстаграме».
На это послание Пётр ещё не ответил. И это, откровенно говоря, радует. Именно так Яну следовало поступить с самого начала. Просто игнорировать фактического ноунейма. Зачем было ввязываться в конфликт с Персидским Дагестанцем? Что от этого выиграл Ян? Пожалуй, ничего. За сибиряком итак тянется шлейф достаточно скандального бойца, а тут теперь такое. Но если конфликты со Стерлингом, Фонтом или Сехудо смотрятся вполне адекватно для лиги UFC, то инцидент с Хейбати наталкивает на мысли о том, что Пётр, сидя без дела и боёв, малость обмельчал даже в трэш-токе и конфликтах. Как минимум всё это смотрелось не солидно для бойца UFC топ-уровня. На вызов Хейбати было достаточно отреагировать снисходительной улыбкой, которая говорила бы громче любых слов.
Вместо этого, по сути, Ян помог иранцу получить рекламу на своём имени и купился на провокацию мало кому известного бойца. Возможно, он уже и сам это осознал и больше не позволит себе ввязываться в подобные дрязги. Впрочем, зная вспыльчивый характер экс-чемпиона UFC, нельзя исключать, что в скором времени Персидский Дагестанец, а быть может, кто-то ещё, получит с барского плеча Яна ещё одну минуту славы.
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