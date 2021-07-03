Один год без отца. Что за это время случилось в жизни Хабиба?

Ровно год назад, 3 июля 2020 года, все спортивные и даже общественно-политические СМИ обсуждали смерть Абдулманапа Нурмагомедова. Великий тренер и отец на тот момент чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова скончался от последствий коронавируса. Эта утрата, без всякого преувеличения, стала невосполнимой не только для российского ММА, но и для мирового. О трагедии говорили и президент UFC, и Тони Фергюсон, и Жорж-Сен-Пьер, и Даниэль Кормье. Да чего уж там, даже заклятый враг Хабиба Конор Макгрегор. Но, безусловно, наибольшую пустоту после ухода Нурмагомедова-старшего ощущала его большая семья. Рассказываем, как драма повлияла на Хабиба, и что произошло в его жизни за минувший год.

Бой с Гэтжи и уход из спорта

К моменту смерти Нурмагомедова-старшего, у Хабиба намечался поединок с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Однако после трагедии сразу поползли слухи о том, что Орёл завершит карьеру. Менеджер бойца отрицал это, президент UFC настаивал на том, что позвонит звезде лиги позже, а пока намерен оставить его в покое, а сам Хабиб отмалчивался. Наконец, уже в конце июля россиянин нарушил молчание, заявив о том, что вернулся к тренировкам. За этим пошли разговоры и о скором противостоянии с Гэтжи.

Нурмагомедову пришлось проводить первый тренировочный лагерь в жизни без отца. Это вызывало множество опасений и тревог. Начиная вопросами весогонки, и просто завершая элементарным психологическим и моральным состоянием бойца, для которого влияние отца имело огромное значение.

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Впоследствии выяснилось, что в ходе тренировочного лагеря Нурмагомедов перенёс свинку, а на бой выходил с ещё не зажившим до конца переломом пальца на ноге. Невзирая на все тяготы, та схватка состоялась.

Случилась она на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде и защитил титул чемпиона. После он не сдержал эмоций и расплакался, а затем, не покидая октагон, толкнул свою знаменитую речь о завершении карьеры.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube.

«Сегодня хочу сказать, что это мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Это был первый и единственный бой после того, что случилось с моим отцом. После того, как в UFC мне предложили бой с Джастином, я три дня говорил с матерью. Она не хотела, чтобы я бился без отца. Но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. И если я дал слово, я должен его сдержать. Это был последний бой. Есть одна вещь, которую я хочу от UFC. Поставьте меня на первое место в рейтинге p4p. Я это заслужил, UFC. 29-0, я неоспоримый, непобеждённый чемпион с 13 победами в UFC и 29 победами в MMA в целом.Думаю, я заслужил это. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, Лоренцо Фертите, Дэну Уайте и, конечно, я не забыл Джо Силву, который подписал меня. Всем хочу сказать большое спасибо.

Я – простой парнишка из горного села. Когда мне сказали, что я самый обсуждаемый человек на планете, не мог в это поверить. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», — сказал тогда Хабиб.

После того ходило множество слухов о том, что Хабиб вернётся. Президент UFC Дана Уайт словно заклинание повторял, что Нурмагомедов говорил на эмоциях и передумает. После он провёл с ним несколько раундов переговоров, но убедить Орла не сумел. По словам экс-чемпиона UFC, Уайт до сих пор надеется, что Нурмагомедов передумает. Но реальных предпосылок для этого нет. Жизнь звёздного бойца после смерти отца совершенно изменилась и, как говорят в таких случаях, разделилась на «до» и «после».

Бизнес-проекты

После завершения карьеры Хабиб Нурмагомедов вплотную занялся бизнесом. Россиянин взялся сразу за несколько проектов. В первую очередь, речь о лиге Eagle FC. В декабре минувшего года он за $ 1 млн выкупил лигу GFC, почётным президентом которой был его отец. Далее последовал ребрендинг и грамотное продвижение компании. Промоушен Нурмагомедова развивается поступательно. С каждым турниром лига прибавляет. При этом шоу проводятся и за пределами России. Для топ-бойцов организации дорога в UFC будет не такой тернистой, как для многих других. Так что нет сомнений, что в скором времени в Eagle FC будет появляться всё больше и больше классных бойцов. Потому на данный момент этот проект Нурмагомедова можно назвать успешным.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кроме этого, Орёл также запустил в работу нового оператора мобильной связи — Eagle Mobile. К концу 2023 года Нурмагомедов планирует привлечь около 2 млн клиентов. Эти проекты, пожалуй, можно назвать основными. Кроме того, Хабиб плотно занимается развитием приложения OctaZone, в котором предлагает тренировки по его программе. Плюс ко всему Нурмагомедов развивает собственную линейку фитнес-батончиков. В общем-то, проектов у экс-чемпиона UFC за минувший год стало действительно много.

Скандалы

За годы карьеры Хабиб не раз попадал в скандалы, пусть и не каждый раз по своей воле. Здесь можно вспомнить и перепалку с Диасом, и пощёчину Артёму Лобову, и нападение Конора Макгрегора на автобус, в котором находился Нурмагомедов и, конечно, легендарный прыжок из клетки после схватки с ирландцем. Любой выпад в адрес себя или своих товарищей боец принимал всерьёз и зачастую реагировал жёстко.

Но кажется, после смерти его отца многое поменялось. Хабиб, видимо понимая, что теперь именно он стал образцом поведения для всей большой команды, стал намного спокойнее. К примеру, когда в августе у Орла спросили о том, что он думает о скандальной песне бойца ММА по прозвищу Анубис, который всячески оскорблял его, Хабиб дал понять, что даже не намерен обращать внимания на такую возню.

Ну а реакция на недавние слова Рамзана Кадырова и Хамзата Чимаева и вовсе показательна. Напомним, что глава Чечни назвал Орла проектом UFC, а Чимаев заявил, что готов порвать экс-чемпиона лиги. Думается, что 2-3 года назад Нурмагомедов бы отреагировал жёстко, как минимум, в адрес Чимаева. Но на этот раз Хабиб проявил дипломатичность, сдержанность и не дал спекулировать на этом конфликте.

При этом стоит отметить, что в той ситуации не сдержались даже его двоюродные братья Абубакар, Усман и Умар. Но Хабиб, словно желая стать примером для них, молчал. Это молчание выглядело гораздо солиднее, чем весь тот балаган, который был устроен в «Инстаграме» другими. Так что можно констатировать, что с уходом из жизни отца Хабиб стал мудрее и принимает лишь взвешенные решения.

Тренерство

Ну и, конечно же, с уходом Абдулманапа Нурмагомедова Хабиб частично, в меру сил и способностей, взял на себя его функции. Заслуженный тренер неустанно продолжал работать со своими воспитанниками. Теперь это делает уже экс-чемпион UFC. Нурмагомедов постоянно следит за тренировочным процессом Умара, Усмана и Абубакара Нурмагомедовых, также он всегда рядом с Исламом Махачевым, Зубайрой Тухуговым, Тагиром Уланбековым и рядом бойцов из лиги Eagle FC.

Хабиб находился в углу двоюродного брата Умара, когда тот дебютировал в UFC. Конечно же, Орёл был рядом и тогда, когда свои победы ковали Махачев и Абубакар Нурмагомедов. Кроме этого, он пристально следит за карьерой Усмана в Bellator.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В ближайшие недели свои поединки проведут Абубакар Нурмагомедов, Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов. С учётом этого, Хабиб уже полны ходом работает в тренировочном лагере и следит за подготовкой близких для себя людей. Очевидно, что теперь он чувствует особую ответственность за воспитанников своего отца. Уже очень скоро мы снова увидим Хабиба в роли углового у всех трёх перечисленных бойцов.

Сам Орёл говорит, что не занимается тренерской деятельностью. Но всё-таки, вся его работа со своей командой очень это напоминает. Ну и нельзя не отметить, что все советы Хабиба зачастую приходят в нужное время, и в нужном месте. Так что очевидно, что Нурмагомедов-младший унаследовал талант своего великого отца.