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Самые известные ученики тренера Абдулманапа Нурмагомедова — Ислам Махачев, Тагир Уланбеков, Усман Нурмагомедов

«Больше, чем тренер». Кто из учеников Абдулманапа приблизился к титулу?
Иван Уральский
Самые известные ученики тренера Абдулманапа
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Не Хабибом единым. Новые чемпионы на подходе.

Уже год мир ММА живёт без великого тренера Абдулманапа Нурмагомедова. О его величии говорит хотя бы тот факт, что в 2019 году специалиста включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Благодаря его усилиям дагестанскую школу борьбы уважают, знают и боятся во всех уголках земного шара.

А как прошедший год сложился для его самых известных учеников, которые выступают в ведущих промоушенах мира? Сразу скажем, что его сына Хабиба Нурмагомедова выносим за скобки. Без отца он провёл последний бой в своей карьере, добыл 29-ю победу и пообещал маме больше никогда не возвращаться в октагон. Теперь же помогает своим братьям.

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Ислам Махачев

Пожалуй, самый перспективный ученик Абдулманапа из действующих бойцов. Даже сам Хабиб заявлял, что именно его видит своим преемником в лёгком весе. Подобного мнения придерживаются и Даниэль Кормье с Хавьером Мендесом. В прошедшем году Ислам сделал главное — вернулся в октагон после некоторого простоя.

На UFC 259 Махачев победил в третьем раунде удушающим приёмом Дрю Доббера. Да и могло ли быть иначе, если у тебя в угловых — сам Хабиб.

«Когда после боя я вернулся в Денвер, я пришёл на тренировку, и меня встретил Джастин Гэтжи. Он сказал мне: ну ты понял, да? И да, я понял», — говорил соперник Ислама впоследствии.

29-летний Махачев ворвался в топ-10 лёгкого веса, располагается на девятой позиции и ждёт середины июля. Тогда он встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом, который занимает 14-е место в рейтинге. Конечно, хочется Махачева в октагоне с бойцами из топ-10. Но, по словам того же Кормье, они боятся такого уровня доминирования. Фелдер и дос Аньос уже отказывались. Но если победная серия Ислама продолжится (сейчас его рекорд 19-1), то им отступать будет некуда.

Фото: Getty Images

«Ты возлагал на меня большие надежды. Я постараюсь тебя не подвести. Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются… Ты был для меня больше, чем тренер», — писал Ислам об Абдулманапе.

Умар Нурмагомедов

В этом году в UFC появился ещё один Нурмагомедов. Умар, двоюродный брат Хабиба, подписал контракт с промоушеном Даны Уайта в прошлом году, но дебютировать получилось лишь в январе 2021-го. По семейным традициям он взял верх удушающим приёмом. Не повезло Сергею Морозову из Казахстана.

На тот бой команда россиянина вышла в траурных повязках в память об Абдулманапе.

«Абдулманап был опорой. Я знал, что у меня за спиной есть целая «гора». На него всегда можно рассчитывать. Все покинут этот мир, несмотря на багаж денег или ещё чего-то… Он приучал нас к дисциплине, справедливости. Постараемся это передать детям», — говорил Умар о своём учителе и тренере.

По-хорошему следовало бойцу ковать железо, пока горячо, но не судьба. Сначала на UFC 260 ему не нашли соперника, а затем он порвал связки колена и выбыл на несколько месяцев. Выступает Умар в легчайшем весе, а в перспективе может подраться с Алджэмейном Стерлингом и Петром Яном. Во время реабилитации Умар даже встретился с американцем, который назвал его будущим чемпионом. Есть ощущение, что если Нурмагомедов дойдёт до титульного боя, то там его будет ждать уже не Алджэмейн.

Усман Нурмагомедов

А вот Усман, родной брат Умара, решил перейти не в UFC, а в Bellator. Ещё один непобеждённый Нурмагомедов в сентябре прошлого года на турнире памяти Абдулманапа победил соотечественника Станислава Шабанова. Дебют в промоушене Скотта Кокера состоялся в апреле 2021 года. Победа единогласным решением судей над американцем Майком Хэмелом.

«В UFC и так хватает Нурмагомедовых. Нам надо было двигаться дальше. Вот почему я выбрал Bellator. Им тоже нужен был один», — объяснял Усман выбор промоушена.

В отличие от других Нурмагомедовых, он отлично проявил себя в стойке. Третий раунд, конечно вышел трудным, оказался прижатым к сетке, но быстро освободился. Победу, естественно, посвятил дяде и учителю Абдулманапу. 31 июля Усман проведёт свой второй в Bellator. Соперник — Мэнни Мунро.

Хавьер Мендес говорил, что считает Усмана самым талантливым бойцом из тех, что тренировал. Такая похвала стоит немалого.

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Абубакар Нурмагомедов

Троюродный брат Хабиба дебютировал в UFC ещё в 2019 году, когда его уже в первом раунде заставил сдаться Давид Завада. Реабилитироваться получилось в марте 2021 года — Джаред Гуден побеждён единогласным решением. А вскоре Абубакар сможет выйти в плюс. Уже 18 июля он встретится с Даниэлем Родригесом.

По сравнению с другими Нурмагомедовыми, Абубакар поздно пришел в UFC. Сейчас ему 31 год, а за спиной лишь два боя в промоушене Даны Уайта. Кстати, он принимал участие в легендарной заварушке с Конором Макгрегором на UFC 229 («Бам, бум! Двоечку дал» это оттуда) Потому обладает не самой лучшей репутацией.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

А после UFС его раскритиковал Абдулманап, который заявил, что боец вылетит из лиги при таком отношении к делу. Критика пошла на пользу, вроде бы Абубакар взялся за дело. Кстати, с дядей его связывает имя.

«Меня вообще зовут Абдулманап, но по паспорту я Абубакар. Все, кто знает меня с детства, зовут меня Абдулманапом. Родители в детстве поменяли мне имя, когда мой покойный тренер выиграл соревнования по самбо. Это в честь моего тренера, дяди покойного Абдулманапа Магомедовича», — говорил Абубакар (Абдулманап) в интервью «Спорт-экспрессу».

Тагир Уланбеков

Абдулманап тренировал не только родственников, как может показаться по нашему списку. Один из его учеников — Тагир Уланбеков. В октябре прошлого года дебютировал в UFC и посвятил победу первому и основному тренеру.

«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за всё, тренер», — отзывался Тагир об Абдулманапе.

В этом году у 29-летнего Уланбекова уже дважды срывался бой. Сначала из-за операции по удалению аппендикса у россиянина, затем из-за неназванных проблем со здоровьем.

Эльдар Эльдаров

Не все ученики Абдулманапа обосновались в ведущих промоушенах мира. Например, Эльдар Эльдаров является чемпионом лиги Brave CF. Титул он завоевал ещё весной 2019 года. Кроме того, проживает в Бахрейне, где тренирует местную национальную команду ММА.

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Но и сам выходить в октагон не забывает. В начале 2021 года Эльдар провел первую успешную защиту титула, победив бразильца Леонардо Мафру, который раньше выступал в UFС. Оппонент россиянина в конце первого раунда получил рассечение брови и не смог продолжить поединок.

В активе 29-летнего россиянина 13 побед и одно поражение. Любопытно, что он в 2009 году проиграл перспективному тогда Хабибу Нурмагомедову. А на последний бой вышел в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова и надписью: «Спасибо за всё».

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