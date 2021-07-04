UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Титулы — ничто, бабки — всё! Порье подорожал вдвое. LIVE!

Конор должен доказать, что он не просто легендарный боец в мире, но и лучший по PPV. Главные подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 11 июля на «Ти-Мобайл Арене», что расположена в Неваде (США), состоится один из самых громких турниров 2021 года. В главном событии Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут третью очную встречу и окончательно расставят все точки над i. В основном карде будут драться Гилдерт Бёрнс со Стивеном Томпсоном, Тай Туйваса с Грегом Харди и Ирен Алдана с россиянкой Яной Куницкой.

Немалый интерес вызывают бои Шона О’Мэлли, Карлоса Кондита, Омари Ахмедова, Жалгаса Жумагулова. Посмотреть будет на что, главные события — в онлайн-трансляции «Чемпионата»