UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Титулы — ничто, бабки — всё! Порье подорожал вдвое. LIVE!

В ночь на 11 июля на «Ти-Мобайл Арене», что расположена в Неваде (США), состоится один из самых громких турниров 2021 года. В главном событии Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут третью очную встречу и окончательно расставят все точки над i. В основном карде будут драться Гилдерт Бёрнс со Стивеном Томпсоном, Тай Туйваса с Грегом Харди и Ирен Алдана с россиянкой Яной Куницкой.
Немалый интерес вызывают бои Шона О’Мэлли, Карлоса Кондита, Омари Ахмедова, Жалгаса Жумагулова. Посмотреть будет на что, главные события — в онлайн-трансляции «Чемпионата»
Бой Макгрегор — Порье: где смотреть прямую онлайн-трансляцию
Бои раннего и предварительных кардов можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass от UFC. Основной кард, включающий главный бой Дастина Порье и Конора Макгрегора, можно посмотреть в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.
Главный бой турнира UFC 264 Порье — Макгрегор на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля на российском ТВ также покажет РЕН ТВ. Начало основного карда — в 5.00 11 июля (мск).
UFC 264: Порье — Макгрегор 3: Когда состоится бой
Ранние прелимы стартуют в 01:30 по московскому времени, бои предварительного карда начнутся в 03:00 мск. Первая пара основного карда запланирована на 05:00. Из этого следует, что Конор Макгрегор и Дастин Порье появятся в октагоне не ранее 07:30 по московскому времени.
UFC 264: Порье — Макгрегор 3: результат боя
Регламентом предусмотрено 5 раундов по 5 минут. Если победитель не будет определён досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий приём, дисквалификация одного из соперников), его назовут судьи (по счёту записок рефери — единогласным или раздельным решением, либо решением большинства голосов).
Полный кард турнира UFC 264
Основной кард
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью
Предварительный кард
Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль
Ранний предварительный кард
Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон
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