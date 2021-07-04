UFC 264: Время искупления. Макгрегор ставит на кон карьеру

В ночь с 10 на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье. Для обоих схватка может стать ключевой в карьере. Конор, в случае второго поражения кряду, окончательно обрушит свои акции в лиге как бойца, а не медийного персонажа. Порье же, если проиграет, лишится шанса побороться за титул. О главных моментах предстоящего противостояния — в нашем обзоре.

Когда бой Конор Макгрегор — Дастин Порье

Начало поединка двух экс-чемпионов лиги – не ранее 06:30 по московскому времени. Как говорилось выше, американо-ирландское противостояние возглавит шоу на T-Mobile Arena. Но в карде турнира будет и множество других классных поединков. Соглавным боем UFC 264 станет схватка Гилберта Бёрнса и Стивена Томпсона. В предварительном карде выступит россиянин Омари Ахмедов, который сразится с Брэдом Таваресом. А в основной части шоу экс-претендентка на титул Яна Куницкая подерётся с Ирен Алданой. Отметим также, что в Лас-Вегасе выступят Жалгас Жумагулов и Илия Топурия.

Полный кард турнира UFC 264

Всего в ходе шоу состоится 13 поединков. Пять из них придётся на основной кард. При этом элитных бойцов будет достаточно и в предварительном карде. Так, в ходе шоу выступят пять экс-претендентов на титул (Куницкая, Бёрнс, Томпсон, Майя и Ай), а также бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Карлос Кондит. В общем, как бы банально ни звучало, но посмотреть будет на что.

Основной кард:

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард:

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Мишель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикус Дю Плесси — Тревин Джайлс

Ранний предварительный кард:

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Джером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон.

Форма Конора Макгрегора и Дастина Порье

Если говорить о форме бойцов, то с одним из участников поединка всё предельно ясно. Речь о Дастине Порье. С момента поражения от Хабиба Нурмагомедова луизианец лишь прибавлял. Для начала напомним, Бриллиантовый, невзирая на досрочное поражение Орлу, оказал ему достойное сопротивление. А после в ярчайшей схватке одолел Дэна Хукера. Ну а затем случился январский поединок с Конором Макгрегором. Дастин при помощи лоу-киков уже в первом раунде заметно снизил манёвренность ирландца, ну а во второй пятиминутке полностью его разбил. Благодаря этому Порье мог спокойно претендовать на титульник. Но вместо этого предпочёл ещё одну схватку с Конором, которая принесёт ему гораздо больше денег. Кроме того, счёт их личных встреч сейчас 1:1, так что трилогия актуальна.

Что касается формы Конора, то здесь всё не совсем понятно. Перед предыдущим поединком с Порье ирландец всячески демонстрировал великолепную готовность. Визуально всё действительно выглядело впечатляюще, но все помнят, чем закончилась схватка.

Теперь всё в некоторой степени повторяется. Конор ведёт обратный отсчёт до боя в своём «инстаграме» и пишет, что вскоре наступит «время искупления». Снова всё выглядит очень эффектно, но, как выйдет на деле, непонятно. Достаточно напомнить, что в последних трёх поединках в ММА Конор проиграл трижды. Единственная победа датирована январём 2020 года, да и добыта она была над давно пробитым ветераном Дональдом Серроне. Так что рассуждать о кондициях ирландца сложно.

Прогнозы экспертов на бой

Действующий чемпион UFC в лёгком Чарльз Оливейра полагает, что Конор сумеет взять реванш за поражение полугодичной давности.

«Думаю, победит Конор. Он выйдет с иным психологическим настроем, будет более сосредоточен. Это очень конкурентный поединок, но я ставлю на Конора. Думаю, он заберёт бой. Не могу обосновать, но мне так кажется», — сказал бразилец.

А вот заклятый соперник Конора Хабиб Нурмагомедов считает, что у ирландца есть шанс победить лишь в первом раунде.

«Первый раунд я за Конором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Порье», — сказал Нурмагомедов.

Ну а друг Макгрегора Артём Лобов ставит на Конора. Ирландец русского происхождения считает, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях победит уже в первом раунде.

«Честно говоря, он не был полностью сосредоточен на этом бое и попросту не оказал Дастину заслуженного уважения. Он больше думал о боксёрском поединке с Мэнни Пакьяо и подготовке к нему. А Дастин ему был нужен лишь для разминки. Но всё пошло не по плану. Дастин выполнил домашнюю работу и стал значительно лучше.

Второй бой проходил по тому же сценарию, что и первый. Этого я и ожидал. Единственное, что сделало разницу, так это лоу-кики. Не сказал бы, что Конор не тренировал защиту от них, но подобные удары — уникальные. Во время тренировок с наколенниками их и не особо чувствуешь. Однако в бою всё иначе. Теперь Конор понимает это. Мне кажется, Макгрегор одержит победу в первом раунде», — сказал Лобов.

Где смотреть бой Макгрегор – Порье

Трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. Кроме того, прямая трансляция схватки Макгрегор – Порье будет транслироваться телеканалом «РЕН ТВ».

Результат боя Конор Макгрегор – Дастин Порье

Победитель противостояния определится по итогам пяти раундов, если кто-либо из бойцов не завершит схватку досрочно. Небольшим фаворитом у букмекеров значится Порье. Это, вероятно, должно лишь больше мотивировать Конора.

Впрочем, мотивации ему хватает и так. Очевидно, что третье поражение за четыре поединка поставит крест на по-настоящему больших перспективах ирландца. Конечно, он останется самым медийным бойцом лиги и по-прежнему будет приносить промоушену баснословные доходы. Но со спортивной составляющей будет совсем плохо. Уже сейчас над Конором посмеиваются бойцы калибра Камару Усмана и Колби Ковингтона. Ещё одна осечка превратит его в глазах коллег в по-настоящему сбитого лётчика.

Так что сейчас ирландец ставит на кон карьеру. Если он победит, то включится в гонку за титулом, ну а если проиграет, то репутация Макгрегора окончательно рухнет, а все разговоры о возвращении пояса можно будет заканчивать. Что же, ждём схватки и желаем удачи её участникам!