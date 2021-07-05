«Потягивал пивко в пабе, позвонили: «С Цзю драться будешь?» — сразу согласился»

7 июля в австралийском Ньюкасле пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретятся первый номер рейтинга WBO в первом среднем весе, официальный претендент на титул Тим Цзю и малоизвестный Стиви Спарк. Рассказываем всё самое важное о предстоящей схватке.

Спарк спас поединок для Цзю

Изначально ожидалось, что Тим Цзю 7 июля встретится с топовым австралийским боксёром, обидчиком Джеффа Хорна и экс-соперником Келла Брука Майклом Зерафой. Но не тут-то было. Сам Зерафа, который настойчиво инициировал схватку с Цзю-младшим, отказался от неё. Причём сделал это буквально за неделю до боя. Сначала сообщалось, что причиной срыва поединка стала травма Зерафы. Но всё оказалось не так. На самом деле, Майкл отказался от выступления из-за снова введённых в стране ограничений, связанных с COVID-19. В части страны разбушевался опасный индийский штамм. Департамент здравоохранения позволил провести вечер бокса, предусмотрительно сократив количество продаж билетов. Но даже такие меры предосторожности не убедили Зерафу. Тот отказался ехать в Ньюкасл.

В итоге организаторы вечера бокса вынуждены были искать замену для Цзю-младшего в срочном порядке. Спасителем мейн-ивента выступил малоизвестный австралийский боксёр Стив Спарк. История о том, как он согласился на поединок с Тимом, получилась достаточно забавной.

«Я сидел в баре и спокойно потягивал пивко, когда мне вдруг позвонили и спросили: «С Цзю драться будешь?» — сразу же согласился. Это большая возможность. Речь не только о финансовой составляющей, но и о моём наследии», — рассказал Спарк.

В итоге Стиви стал настоящей палочкой-выручалочкой для Цзю-младшего. Все усилия, приложенные Тимом во время тренировочного лагеря, не пройдут даром. Хотя сын Кости Цзю по-прежнему разгневан решением Зерафы и обещает до него «добраться».

Кто такой Спарк?

Спарк, известный под ником Викинг, лишь недавно начал выходить на более-менее приличный уровень даже по меркам Австралии. Старт его профессиональной карьере был дан в 2014 году, тогда он нокаутировал Кайла Тира, в послужном списке которого было 3 победы при 9 поражениях. Во втором поединке Спарк потерпел поражение. На вечере бокса в Китае он не справился с дебютантом профи ринга Байшанбо Найсивулой. С тех пор Спарк не проигрывал. Более того, он одержал 11 побед кряду, 10 из которых стали досрочными.

Но придавать значения такой статистике не стоит. Лишь недавно он начал биться с соперниками хотя бы с положительным балансом побед и поражений. Кроме того, бой с Цзю-младшим станет для него лишь вторым в первом среднем весе. До этого он выступал на две категории ниже, так что Стиви ещё явно будет чувствовать себя не в своей тарелке в категории 69 кг.

Добавим, что самую значимую победу Спарк добыл в минувшем бою. В апреле 2021 года он уверенно по очкам победил Джека Брюбэйкера. Того самого, которого Цзю-младший нокаутировал ещё в декабре 2019 года.

Чего нам ждать от боя?

Тим Цзю – безусловный фаворит поединка. Мало того, что Спарк выйдет на схватку на коротком уведомлении, мало того, что он просто менее мастеровит, так ещё, как говорилось выше, для него это будет лишь вторая схватка в первом среднем весе. Кроме того, нужно принимать во внимание и уровень оппозиции боксёров. Если Цзю-младший уже может похвастать поединками с Джеффом Хорном и Деннисом Хоганом, то вот у Спарка такого бэкграунда нет. Вспоминается лишь та самая победа над середняком Брюбэйкером. Потому многие ждут лёгкой победы Цзю.

Тем не менее бывший чемпион мира, авторитетный австралийский эксперт и тренер Джефф Фенеч предрекает Тиму очень непростой поединок.

«Это бой, который должен беспокоить Тима. С такими парнями, как Спарк, который верит в себя, нужно быть осторожным. Он может крепко ударить, он готов биться с любым соперником.

Эта схватка будет тяжелей, чем бой с Зерафой. Если Спарк тренировался, всё будет гораздо сложнее. Команде Тима следует побеспокоиться. Это не поединок для галочки. Поединок на коротком уведомлении многое меняет. Тим должен проявить уважение к Спарку. Стиви может ударить, и он никого не боится. Он даёт понять, что готов либо нокаутировать, либо быть нокаутированным», — сказал специалист.

Что же, нокаутирующая мощь, судя по профессиональному рекорду, действительно присуща Спарку. Если же он так бескомпромиссен, как утверждает Фенеч, нас будет ждать яркое противостояние. Начало поединка ожидается приблизительно в 14:00 по московскому времени. Так что не пропустите, и, конечно, удачи Тиму!