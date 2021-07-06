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Бой Тим Цзю — Стиви Спарк — онлайн-трансляция 6 июля 2021 года, бой за титул WBO

Бой Тим Цзю — Стиви Спарк. Соперника сыну Кости нашли в… баре за кружкой пива! LIVE!
Игорь Брагин
Бой Тим Цзю — Стиви Спарк — онлайн-трансляция
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Бегавший за Тимофеем Зерафа за неделю до боя технично слился, сославшись на коронавирус. Все подробности в онлайн-трансляции «Чемпионата»,

6 июля по московскому времени в австралийском Ньюкасле состоится турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретятся первый номер рейтинга WBO в первом среднем весе, официальный претендент на титул Тим Цзю и малоизвестный Стиви Спарк. Буквально за неделю до ивента отказался от участия Майкл Зерафа, неистово требовавший боя с российским австралийцем.

Подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Где смотреть бой Цзю — Спрак Бой Цзю — Спарк: где пройдёт Бой Цзю — Спарк: полный кард Соперника для Цзю нашли в пабе
Live Игорь Брагин

Где смотреть бой Цзю — Спрак

В России поединок Тимофея Цзю и Стивена Спарка будет показан на телеканале Матч ТВ. Начало трансляции в 14:00 по московскому времени.

21:10 Игорь Брагин

Во сколько начнётся турнир Цзю — Спрак

Боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок Тимофея Цзю и Стива Спарка начнётся в 12:00 по московскому времени. Тимофей и Стивен выйдут в ринг не ранее 14:00 мск.

21:08 Игорь Брагин

Цзю легче Спарка на 320 грамм

Накануне состоялась церемония взвешивания участников боксёрского вечера. Тим Цзю показал 69,34 кг, а его оппонент Стив Спарк — 69,66 кг. Достойный результат для молодого человека, которого на бой выернули из-за барной стойки.

21:05 Игорь Брагин

Бой Цзю — Спарк: где пройдёт

Поединок пройдет в развлекательном центре Ньюкасла, который был переименован в «Развлекательный центр Цзюкасл» в честь огромной популярности Цзю в городе. Цзю впервые дрался там в марте 2021 года, а его отец Костя дрался там 7 раз.

21:03 Игорь Брагин

Бой Цзю — Спарк: полный кард

Тим Цзю — Стив Спарк (первый средний вес)
Лиам Уилсон — Джо Ноунэй (второй полулёгкий)
Уэйд Уилсон — Трой О'Мэли (средний вес)
Сэм Ах Си — Цезар Эмонсот (полусредний вес)
Линн Сэндстрём — Тиаган Уоллас (суперлёгкий)
Джастин Фоуссет — Джэйми Эллайн (первый средний вес).

20:57 Игорь Брагин

Соперника для Цзю нашли в пабе

В итоге организаторы вечера бокса вынуждены были искать замену для Цзю-младшего в срочном порядке. Спасителем мейн-ивента выступил малоизвестный австралийский боксёр Стив Спарк. История о том, как он согласился на поединок с Тимом, получилась достаточно забавной.

«Я сидел в баре и спокойно потягивал пивко, когда мне вдруг позвонили и спросили: «С Цзю драться будешь?» — сразу же согласился. Это большая возможность. Речь не только о финансовой составляющей, но и о моём наследии», — рассказал Спарк.

«Потягивал пивко в пабе, позвонили: «С Цзю драться будешь?» — сразу согласился» «Потягивал пивко в пабе, позвонили: «С Цзю драться будешь?» — сразу согласился»
20:56 Игорь Брагин

Зерафа от боя с Цзю отказался

Изначально ожидалось, что Тим Цзю 7 июля встретится с топовым австралийским боксёром, обидчиком Джеффа Хорна и экс-соперником Келла Брука Майклом Зерафой. Но не тут-то было. Сам Зерафа, который настойчиво инициировал схватку с Цзю-младшим, отказался от неё. Причём сделал это буквально за неделю до боя. Сначала сообщалось, что причиной срыва поединка стала травма Зерафы. Но всё оказалось не так. На самом деле, Майкл отказался от выступления из-за снова введённых в стране ограничений, связанных с COVID-19.

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