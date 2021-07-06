Бой Тим Цзю — Стиви Спарк. Соперника сыну Кости нашли в… баре за кружкой пива! LIVE!

Зерафа от боя с Цзю отказался

Изначально ожидалось, что Тим Цзю 7 июля встретится с топовым австралийским боксёром, обидчиком Джеффа Хорна и экс-соперником Келла Брука Майклом Зерафой. Но не тут-то было. Сам Зерафа, который настойчиво инициировал схватку с Цзю-младшим, отказался от неё. Причём сделал это буквально за неделю до боя. Сначала сообщалось, что причиной срыва поединка стала травма Зерафы. Но всё оказалось не так. На самом деле, Майкл отказался от выступления из-за снова введённых в стране ограничений, связанных с COVID-19.