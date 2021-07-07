Цзю-младший почти проиграл первый раунд, а затем растерзал и нокаутировал Викинга

В австралийском Ньюкасле завершился турнир по профессиональному боксу. Главным поединком на Newcastle Entertainment Centre стала схватка обладателя регионального титула по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю и скромного претендента на титул в лице Стиви Спарка. На кону схватки также стоял вакантный пояс Британского содружества.

Изначально ожидалось, что Цзю встретится с более известным австралийским боксёром Майклом Зерафой. Но тот, невзирая на то, что именно он напрашивался на схватку с Тимом, отказался от схватки буквально за неделю до её проведения. Зерафу спугнул факт ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. В связи с этим он решил пока вовсе не драться. Организаторам вечера бокса пришлось срочно искать замену.

Нового оппонента для Цзю-младшего удалось найти почти сразу. Им и стал малоизвестный Спарк. По его же словам, предложение о схватке ему поступило в тот самый момент, когда он преспокойно потягивал в одном из пабов пиво и даже не думал о боксе. Как бы то ни было, от шанса сразиться с восходящей звездой австралийского бокса Спарк не отказался.

Для Стиви это был второй бой в 2021 году. В апреле он победил экс-соперника Цзю-младшего Джека Брюбэйкера. И эта победа стала самой большой в карьере Спарка. Что касается Тима, то он в 2021 году также успел провести одну схватку. В марте он эффектно расправился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом. Это была уже четвёртая кряду досрочная победа Тима.

В схватке со Спарком Цзю-младший был безусловным фаворитом. Но с ходу оправдать этот статус ему не удалось. Спарк сразу же принялся доказывать, что не намерен отбывать номер. Викинг пару раз отлично встретил Тима, а затем и сам перешёл в наступление. Смотрелось даже немного тревожно. Вскоре Цзю-младший приноровился к манере соперника, но однозначно отдать первый раунд в его пользу было сложно.

Во втором раунде Цзю сразу же взялся за работу первым номером. Постоянное давление и прессинг делали своё дело. Будучи гораздо мощнее Спарка, Тим шёл напролом и разбивал оборону храброго соперника. Уже в середине трёхминутки было видно, что Стиви начал тяжело дышать. Очевидно, это сказалось и на его действиях в атаке, КПД которых стремился к нулю.

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Ну а в третьем раунде всё завершилось. С самого его начала было видно, что Цзю-младший принялся работать по этажам. Стремительно переводя атаки с головы на корпус и наоборот, Тим заставил ошибиться соперника. В одном из эпизодов Тим отправил мощный апперкот в область печени противника. Тот опустился на канвас, а рефери пришлось открывать счёт.

Поднявшись, Спарк не стал спасаться в клинче, а, напротив, решил сбить наступление Цзю своими атаками. Но план не сработал. Тим не обратил внимание на несколько ударов Стиви и вскоре снова донёс молниеносный удар до печени. Спарк очень тяжело упал, а рефери принял единственное верное решение, сразу же остановив схватку. Таким образом, Цзю-младший не только защитил региональный титул по версии WBO, но и добавил в копилку пояс Британского содружества. Кроме того, Тим одержал уже пятую кряду досрочную победу. Кроме репутации отличного технаря, у него появляется и статус нокаутёра, что не может не радовать. Поздравляем Тима с очередным успехом и ждём новых побед!