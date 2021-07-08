«Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC

В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе состоится один из самых ожидаемых турниров UFC в 2021 году. В главном событии Дастин Порье и Конор Макгрегор с третьей попытки определят сильнейшего и заработают огромные по меркам UFC деньги. Помимо этого топового поединка, в карде есть невероятное количество не менее острых интриг.

Во втором бое ранних прелимов в октагон выйдет казахстанский боец Жалгас Жумагулов. Уроженец Актобе перебрался в UFC в качестве чемпиона Fight Night Global. Но первые два поединка сложились совершенно не так, как ему хотелось. В обоих судейскими решениями Жалгасу были присуждены поражения. По одному поединку остались большие вопросы, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Для того чтобы подтвердить право выступать в лиге Даны Уайта, необходимо побеждать. Жумагулов прижат к стенке.

Мы связались с казахстанским бойцом, у которого и в России масса поклонников, чтобы выяснить, изменилось ли что-то в подготовке и настолько он настроен переломить неприятную для него серию.

Полностью изменил систему подготовки к бою

— Всё идёт отлично. Осталось всего 4 килограмма и два дня. Всё нормально, хорошо себя чувствую. Раньше за сутки 6 килограммов гонял, а тут два дня ещё в запасе и всего 4 килограмма осталось. Метод весогонки поменял, чувствую себя отлично.

— А что конкретно поменяли, если не секрет, и с чем это связано?

— Последние бои мне сложно было 6 килограммов за последние сутки гонять. В этом и были основные трудности, что такой вес за сутки убирал. Не восстанавливался. В этот раз я методику поменял, в день по 200 грамм скидывал, положенная мышечная масса у меня осталась, диетой жир сжигал. Мой диетолог полностью расписал мне, что и как делать, когда сидеть на воде. Чисто по его методу иду, чувствую себя отлично.

— Получается, что даже чемпион Fight Night чувствует большую разницу после перехода в UFC.

— Здесь очень большая разница! Небо и земля, можно сказать. UFC – это уровень, это номер один. Ни в каком промоушене к тебе так не относятся.

— И уровень оппозиции несопоставимый, и уровень подхода, в том числе медицинского?

— Перед первыми двумя боями я тренировался дома, а сюда только драться прилетал. На этот раз мы весь лагерь провели в Америке. Отличия большие. Здесь всё по-другому.

— Важный вопрос. Насколько кардинально вы перестроили свою подготовку на сей раз? Как всё это выглядело?

— В первый раз мы приезжали сюда в апреле, 40 дней я здесь провёл. Затем начался наш священный месяц Рамадан, я улетал на это время домой. После Рамадана я снова приехал сюда и, получается, два месяца уже тренируюсь.

Шикарный «подарок» от UFC

Матчмейкер лиги Шон Шелби потрудился на славу. Что ни пара, то либо принципиальные соперники, либо бойцы, которым есть что делить. В оппоненты Жалгасу выделили 26-летнего паренька из Нью-Мексико. Джером Ривера по прозвищу Отступник после победы в Претендентской серии Даны Уайта потерпел три поражения подряд. И что-то есть у них с Жумагуловым общее. Оба из не самых благополучных мест, оба стоят на грани отчисления, так что терять особенно нечего. Потенциально Жалгас, конечно, сильнее, но это один бой – на выживание.

— Вам лига соперника предложила – не подарок. Парень хоть и проиграл 3 боя подряд, но сам он крайне непростой, из Нью-Мексико, голодный и сделает всё, чтобы выгрызть победу. Вам не кажется, что этот поединок потенциально на бонус в 50 тыс?

— Про бонусы я не знаю (улыбается), но мне нужна победа, я буду идти до конца. Так же и он будет мотивирован, мы оба в одинаковом положении находимся. Один из нас может вылететь.

Бой Жалгаса Жумагулова пройдёт в ранних прелимах, трансляция которых будет только на сервисе UFC FIGHT PASS – регистрируйся https://bit.ly/3hzw2AF и получай бесплатный период 7 и 14 дней. Как активировать пробный период смотри тут https://youtu.be/qnCukjf5nfM

— Вы что-то знаете о предстоящем оппоненте?

— Высокого роста, в стойке такой неплохой. Внизу борется хорошо, касательно грэпплинга. Вроде как он выходец из джиу-джитсу. Я, в принципе, никогда не смотрю бои своих оппонентов, но в этот раз пересмотрел всё, разбирал каждое его движение, изучил слабые и сильные стороны.

— В одном из интервью вы рассказывали о том, что начинали познавать азы единоборств на улице, не в секции. И что зачастую, чтобы вас успокоить, приходилось сопернику подмогу звать. Вот что мешает сейчас в клетке дожимать соперника? Оба поражения ваши – решениями судей. Как до этого не доводить дело?

— Ну, в октагоне перчатки есть, судья опять же (улыбается). Разница большая. Здесь своя тактика, готовишься выполнять установки своего тренера. А на улице готовишься биться по беспределу: руки в ноги и вперёд.

— Я тоже посмотрел бои вашего соперника. Всё идёт в тому, что в третьем раунде, если раньше не закончить, рубку устраивать всё-таки придётся.

— Да, будет заруба. Либо кто-то раньше сдастся.

«Дерусь за семью и Казахстан»

— Вы не афишировали особенно информацию о том, что у вас две жены, шестеро детей в Казахстане. Насколько это мешает или помогает вам в подготовке к боям?

— Наоборот, семья – это мотивация. Есть смысл, за что бороться. Ради чего ты идёшь на это. В первую очередь, это мои жёны, дети, мама, братишки. Одним словом, семья. Они меня мотивируют. Наверное, я так хорошо иду благодаря им. Вся моя мотивация заключается в моей стране, в моём народе, я знаю, как сильно болеют за меня. Знаю, что меня любят, рано утром встают, чтобы посмотреть мой бой. То, что делаю, также и ради них. Я выхожу в октагон и отдаю себя всего.

— Самое обидное – это поражение решением судей. Вы внутри своей команды определились, что нужно будет делать, чтобы этого избежать?

— Получается, что у меня сейчас новый лагерь. Тренер мне задачу дал, спарринг-партнёра в этот раз подобрали похожего на соперника, дали ему задачу также против меня работать, в его стиле. Оттачивали определённые моменты. Задача у меня есть, я знаю, что буду делать.

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— Важный аспект в ключевых моментах боя – подсказ из угла. Кто будет вам подсказывать, будет ли это русскоязычный человек или вы уже хорошо ориентируетесь в английских терминах?

— Мой секундант Альберт Туменов – известный боец, выступавший раньше в UFC, здесь со мной братья мои родные, Азат и Денис. Они тут как переводчики рядом со мной, помогают. Да и во время спаррингов с тренером уже начали друг друга понимать, я свою задачу знаю.

— То есть перед этим боем нет ощущение страха, что где-то не доработали?

— Да нет, страха никогда нет. Трудности будут там, но не в первый раз это. Всю работу проделали, сейчас нужно просто выйти, последние килограммы согнать, выйти и подраться, выложив все силы, которые у меня есть. Конечно, не хотелось бы оставлять всё это судьям. Было уже один раз, когда, считаю, победу у меня отняли. Но раз отдали, значит, они выиграли, чего после драки кулаками махать.

— То есть, если будет необходимо, в концовке ва-банк идти готовы?

— Конечно, так и настраиваюсь. Как бы тяжело ни было, по-любому надо вытягивать. Если соперник захочет рубиться, буду рубиться. Я-то заднюю не дам.