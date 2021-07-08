«Играю с пацанами в футбол и парю в бане бразильцев». Омари готовится к 15-му бою в UFC

В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе состоится один из самых ожидаемых турниров UFC в 2021 году. В главном событии Дастин Порье и Конор Макгрегор с третьей попытки определят сильнейшего и заработают огромные по меркам UFC деньги.



Российскому болельщику, кстати, также будет за кого точечно поболеть. В основном карде будет сражаться российская лисичка-красавица Яна Куницкая, а в жерновах ранних прелимов — Омари Ахмедов.

33-летний Ахмедов будет проводить 15-й поединок в UFC. Богатейший опыт и авторитет — это самое малое, что можно сказать о нашем выдающемся средневесе. А ещё у него познавательный «Инстаграм» и не сходящая с губ улыбка. Наверное, нет больше такого улыбчивого бойца в UFC. Ну а начали мы с дел серьёзных, насущных.

«Ветеран? Ну можно сказать, что я ветеран, да»

— На каком этапе подготовки вы сейчас находитесь? Как самочувствие?

— Нормально всё. У меня сейчас по вечерам бывают тренировки — и всё. Вторую уже не делаю. Вечером бывает одна тренировка. Тренируемся в то время, когда у меня бой стоит.



— Как дела с весом? У вас никогда особых проблем с этим не было?

— Да, с весом нормально всё. У меня где-то сейчас килограмм, ну наверно, пять лишних, максимум. Это немного.



— Вы планировали в 2021 году в апреле бой провести. Что пошло не так?

— Да, но я захотел с семьёй остаться и Рамадан потом был, поэтому затянулось всё так. Получилось так, что не смог.



— Ну то есть сейчас вы в хорошем состоянии. И если будет такая возможность, осенью вы выйдете в октагон ещё раз?

— Да, если нормально пройдёт у меня, я хочу подраться в этом году. Может быть, зимой, может быть, октябрь, ноябрь, декабрь, может, так.



— Многие называют вас ветераном UFC, хотя по возрасту вы практически молодой начинающий боец. Как вы сами относитесь к такому статусу?

— Ну, я-то уже не начинающий боец, долго дерусь. В UFC у меня 15 боёв. Ну, можно сказать, ветеран, да. Это у меня 15-й бой, да.



— Ну вот сейчас во Флориду (в зал American Top Team), в Неваду много молодых россиян приезжает. Вы им помогаете? Вы отзывчивый человек по натуре? Как минимум улыбчивый.

— Да-да, конечно-конечно, всегда помогу и поддержу, если надо.

Олейник у нас вообще самый главный!

— А у вас в American Top Team нет такого вопроса, кто главный — вы или Алексей Олейник?

— Ой, конечно, Олейник. Олейник, конечно. Олейник там вообще самый главный (ухмыляется). Ну точно не только из российских, а из всех.



— И самый взрослый?

— Да-да-да, дядей его называют.



— Дядя Лёша?

— Да-да-да (улыбается).



— Что касается боя, то не так давно в «Инстаграме» вы поменяли заглавную картинку и написали, что это моё лучшее фото. Вы там, как обычно, улыбаетесь. Вообще есть что-то в этом мире, что может испортить вам настроение? Вы всегда такой улыбчивый, светлый.

— Ну, бывает, конечно. Ну нечасто у меня портится настроение, конечно, но бывает иногда, такое тоже случается.



— Вот если не секрет, что может испортить настроение Омари Ахмедову?

— Да разное, да. Опоздать может кто-то. Или если я сам опоздаю на тренировку из-за какой-то причины, тоже портится настроение. По-разному…

«Экстремальный спорт? Футбол во дворе с пацанами»

— Вы выложили в «Инстаграме» фото на мотоцикле. Планируете приобрести?

— Нет, просто посидеть хотел. Нет, я мотоцикл хотел всегда, но покупать не буду точно.



— А какой экстремальный вид спорта вы могли бы себе позволить во время карьеры? Верховая езда, пожалуй, и всё?

— Ну да, могу на коне покататься там. Ну, в футбол могу поиграть, плаванием тоже занимаюсь иногда. Ну, экстремальные, я чуть-чуть подальше от них держусь, потому что травму могу получить.



— А в футбол же в основном в Дагестане играете, когда там практически вместе все собираетесь. А с кем в команде чаще всего играете и против кого?

— Да там нет бойцов, там в основном дворовые пацаны, знакомые, друзья в основном. Бойцов там нет.



— Вы рассказывали о хороших личных взаимоотношениях с бразильскими бойцами, грэпплерами, которые помогают готовиться вам к боям, что они безотказные в хорошем смысле парни. Опять же окунаемся в «Инстаграм» и видим вас с ними в дагестанской бане. Вы приглашали их в гости?

— А, да не, я не приглашал их. Они сами приехали к нам в зал. Но они, помимо моего зала, ходили в другие залы. Я просто их повёл там в баню, по всяким развлекательным местам, ну, как-то уделил им внимание.

— И какие впечатления у них остались от Дагестана?

— Ну, им всё понравилось. Они были довольны. Они пишут иногда тоже: «Приезжай в Рио-Де-Жанейро», туда-сюда, приглашают меня постоянно.



— Ну то есть не отметили ничего особенного, чего никогда не видели?

— Ну они такую жёсткую баню никогда не видели, как у нас. Поражены были. Они на видео всё снимали, отправляли своим родным, впечатления были.



— Показывали температуру?

— Да-да-да.



— Здорово. Ещё хотелось бы поинтересоваться по поводу самого тренировочного процесса. То есть всё было абсолютно как обычно, всё было по плану. Вы приехали в АТТ, после этого — в институт развития и сейчас вы там находитесь до самого боя. Или были какие-то новинки?

— Да ничего нового там не было. Просто подготовился под этого соперника, немного там иная работа, может, была. Какие-то отработки были. А так то же самое было, за два месяца приехал, подготовился тут. До этого я там потренировался тоже. И уже такой плотный график у меня был вот здесь.

За два месяца я туда приехал. Потом прилетел сюда за восемь дней, я пораньше прилетел, потому что акклиматизация там. Уже здесь я пятый день нахожусь.

— Какие в целом неожиданности может преподнести вам Брэд Таварес? В чем его сила?

— Такой классический кикер. Он любит зарубаться, не любит работать вторым номером, если ему дать работать, он хорошо работает именно первым номером. И хорошо защищается от борьбы, именно в две ноги когда проходишь, он хорошо защищается. А вот в партере я не видел бой, чтобы он где-то с кем-то в партере был. Я не могу сказать о нём в партере. А так он очень крепкий парень. У него проигрыши только хорошим бойцам: там Ромеро, Адесанье, Уиттакеру проигрывал. В общем, проигрыши у него именитым бойцам.

«Думаю, Порье пройдёт Макгрегора»

— Ваше мнение по поводу главного боя, в котором встретятся Порье и Макгрегор. Как, на ваш взгляд, будет бой складываться? И насколько правильное решение принял Порье, выбрав точно деньги, а уже потом, как получится, пояс?

— Ну в любом случае, если он пройдёт Макгрегора, ему дадут бой за пояс, это стопроцентно.

— Это да, а если нет?

— Если не пройдёт, то не получит. То Макгрегор получит бой за пояс. Ну, я думаю, что он (Порье) его пройдёт. У Макгрегора есть шансы только в первых двух раундах. Потом, я думаю, этот затаскает его. Этот более, как вам сказать, лучше дышит, я так думаю.



— То есть в третьем раунде сил у Конора не будет вставать?

— Да-да-да, в третьем раунде Порье уже будет даже в стойке перебивать.



— И ещё бой, который не касается UFC, но мы все им интересуемся. У нас всё-таки поединок года — это Исмаилов — Минеев. На ваш взгляд, бой оправдает наши ожидания?

— Я думаю, бой будет близкий такой, чуть-чуть более равный будет бой. Ну, я думаю, Исмаилов выиграет. Если он будет его переводить и будет его держать там, то, я думаю, выдержит. И Минеев может попасть ему тоже.



— Вы думаете, что в Дагестане Владимира в этот раз натаскивать не будут?

— Нет, будут, почему не будут? Но выиграет Исмаилов.