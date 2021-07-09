«Не могу добиться от тренера похвалы». Великолепная Шевченко не теряет мотивацию

«Чемпионат» совместно с UFC Russia начинает проект, в котором мы подробно расскажем о русскоязычных девушках, выступающих в ведущей лиге единоборств нашей планеты. Наших звёздах — восходящих и уже ярко сияющих на небосклоне UFC. Название этот проект получил соответственное статусу наших красавиц — «Королевы UFC». Вас ждёт серия документальных фильмов, в которых девушки расскажут о том, как они пришли в мир ММА, кто их поддерживал, какие трудности пришлось преодолевать.

Ну а начнём мы, друзья, с самой успешной нашей девушки-бойца — Валентины Шевченко. Уроженка Кыргызстана, любимица всего русскоязычного пространства владеет поясом чемпионки в наилегчайшем весе UFC. Однако мало кто сомневается, что Валя получит ещё один шанс побороться и за титул в легчайшем дивизионе. Но это пока лишь планы.

Полная версия беседы с Валей Шевченко будет доступна в видеоверсии. В тексте же мы выделим ключевые и самые интересные моменты.

Во всём «виновата» великая и легендарная мама Валентины

— ММА – это больше чем спорт. Это традиция, это всё, чем мы занимаемся, — рассказывает Валентина. — Наша мама Елена – президент Федерации тайского бокса, имеет чёрный пояс по тхэквондо, третий дан. Именно благодаря ей мы с Антониной, моей сестрой, посвятили свою жизнь единоборствам. Я начала, когда мне было 5 лет. Тогда я мало что понимала. Но когда стала старше, она отдала меня в секцию единоборств к моему тренеру Павлу Федотову, и я полностью погрузилась в этот удивительный мир. Я тренируюсь, выступаю на соревнованиях, путешествую по миру, и это самое прекрасное, что могло произойти со мной.

Сестра Антонина и восточные традиции

Изначально, поскольку мы начали заниматься тхэквондо, дисциплина и уважение были на первом плане. К старшему, у которого более значимый пояс, ты должен относиться с уважением. Ты не можешь позволять себе вольных вещей, как в других видах спорта. Такая была дисциплина. Кроме того, сами традиции в Кыргызстане такие — уважение превыше всего. Единоборства плюс эти традиции сделали своё дело. В семье для меня Антонина всегда была предметом уважения. И эта градация всегда всё ставит на свои места. Знай своё место, и от этого всем легко работать. И я рада, что наши отношения с сестрой сложились так, как сложились. Мы всегда поддерживаем друг друга. У нас нет того духа соперничества, о котором все хотят говорить. Даже на тренировках, если мы работаем сильно друг с другом, то это не для того, чтобы доказать, кто сильнее, а для того, чтобы сделать друг друга сильнее.

У Валентины был выбор, счастливый ребёнок!

Если тебе что-то интересно, ты всегда будешь делать это с большой отдачей. Если тебе интересно учиться, ты будешь учиться. Если тебе интересно заниматься спортом, ты будешь заниматься спортом. Ты сможешь прекрасно всё совмещать. Я помню, как мама отдала меня на рисование и на танцы. Были попутные вещи, которыми я занималась. И, как показывает практика, время есть на всё. Главное, чтобы тебе было интересно. Сама школьная система должна быть построена так, чтобы ребёнок имел шанс заниматься тем, что ему интересно, что приносит ему удовольствие. Например, ребёнок хочет изучать литературу, языки. У него должна быть такая возможность. Тогда и учиться будет интересно.

Предначертанный путь

У меня не было такого, как в кино, чтобы по щелчку решилась моя жизнь. Когда ты понимаешь, что у тебя нет просто другого: моя мама занимается единоборствами, сестра занимается единоборствами, и они на хорошем счету в стране. Твой тренер и команда. И ты понимаешь, что просто не можешь уйти куда-то в другое место. Да, это тяжело, да это сложно. Сложно приходить на тренировки, сложно готовиться к боям, сложно ментально держать себя в этом напряжении постоянно. Но это то, что приносит тебе счастье. И когда ты уже прошёл этот этап, переборол себя, это даёт тебе новые силы, больше уверенности в себе, стимула и чего-то ещё. И когда ты себя переборол, а потом выступил на соревнованиях, выиграл их, и как бы эту эйфорию, которая есть после победы, ощущения — это ты хочешь повторить ещё и ещё. Всё моё окружение из мира единоборств. Я даже подумать себе не могла, что могу себе это позволить. Позволить себе сказать, что я не хочу ничего, хочу закончить.

Пулей назвали в честь Бенни Молния Уркидеса

Когда я была маленькая, у нашего тренера была кассета с боями реактивного Бенни Уркидеса. Мы смотрели только её. Меня вдохновляло, как он ведёт бои, как он двигается, его техника, его удары ногами с разворота. И вообще его харизма. В бою я хотела быть похожей на него. Этот взрывной характер, когда он ускоряется, когда его невозможно поймать – он там, здесь, везде. Он — молния. Поэтому тренер и назвал меня – Пуля. Может быть, тут есть схожие моменты. Я, конечно, равнялась на тренера и старших товарищей, которые окружали меня, но моим кумиром был Бенни Уркидес.

О первом бое

Да, я дралась с девушкой, которая была значительно старше меня. Но тогда это не имело никакого значения. Я скажу так — мне кажется, что подростки, которым 12, 14, 15 лет, – они вообще не знают страха. Да, я знала, что это что-то новое, какое-то испытание. Но я каждый день на тренировках спарринговалась с парнями и девчонками, которые были старше меня. Я просто понимала, что это нечто новое. И что у меня всё должно, в принципе, получиться. И работать я должна так, как должна работать. Не пытаться представлять из себя другого бойца, отработать так, чтобы тренер Павел сказал, что ты сделала то, что нужно.

Похвала тренера

Я никак не могу от него такой похвалы добиться, как вот обычно людей хвалят (смеётся). Наверное, это характер такой. Хорошо, мы выиграли бой, сделали то, к чему готовились. Но всегда есть какая-то работа над ошибками. Даже в бою выигрышном всегда есть что-то что нужно улучшить. И он всегда ищет те моменты, в которых можно что-то сделать лучше. Ну а победила ты – тебе хорошо, всем вокруг хорошо. Вся команда твоя рада. Но работу, которая должна постоянно происходить по улучшению твоей техники, её нельзя останавливать. Я думаю, что отличительная черта Павла в том, что он скажет: «Молодец, всё правильно сделала, но вот над этим и этим мы будем работать завтра».

Эмоции в ММА

Когда я слышу, что женщины более эмоциональны, я вижу, что внутренне человек хочет сказать, что более эмоциональный, значит, более безответственный, менее рассудительный и не анализирует ситуацию. Думаю, здесь всё зависит от уровня бойца. Чем выше уровень, тем более профессионально он всё воспринимает. Это приходит с опытом. Да, есть момент, когда ты понимаешь, что можешь нокаутировать соперника и должен идти более агрессивно. Но он всё ещё опасен! Ты должен подойти к нему с такого угла, с которого сможешь нанести этот решающий удар и победить. Вся эта эмоциональность зависит от уровня бойца. Чем выше уровень, тем меньше эмоций, которые присутствуют именно в самом поединке.

Так же и после боёв. Я иду к бою, я готовлюсь к нему, ставлю задачу победить и выигрываю. Отлично. Мы сделали то, что должны были. Но это не предел, не конец. Будут дальше поединки, новая работа. У меня нет таких зашкаливающих эмоций, которые нельзя контролировать. Всё зависит от того, какой образ ты хочешь донести до зрителя.

Единоборства — это…

Я скажу так. Боевые единоборства, во-первых, это моя жизнь. Да, это моя философия, это моя религия… Да, это я. Как, допустим, показывает опыт, боевые единоборства для человека могут быть увлечением, страстью, способом заработать деньги, всем чем угодно. Также это может быть способом самореализации. Я думаю, что, если разговаривать на эту тему, не хватит и передачи для того, чтобы разобраться, что они дают человеку в жизни.

P.S.

Делай то, что ты хочешь сейчас, не прогнозируй на 10-15 лет вперёд. Потому что ты никогда не знаешь, какие течения в жизни куда тебя приведут. Шесть лет назад, до того, как я начала выступать в UFC, я просто не знала, что у меня будут такие возможности, которые я имею сейчас. И это мы говорим о пяти годах. Нет смысла загадывать дальше. Нужно заниматься тем, что ты любишь. Если у тебя есть какие-то мечты, хотел ты освоить самолёт, научиться плавать на парусной лодке, посетить другую страну… Ты должен делать это прямо сейчас. Потому что тебе это приносит что-то ещё. Это твоя энергия, которая даст тебе толчок двигаться дальше, делать твою жизнь интереснее. Моя философия в том, чтобы не думать, что будет через 10 лет, а делать то, что ты хочешь сейчас.