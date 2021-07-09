«Другого варианта не видел». Русский литовец рассказал, как победил Макгрегора

28 июня 2008 года юный Конор Макгрегор потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. На турнире лиги Cage of Truth он досрочно уступил литовцу русского происхождения Артемию Ситенкову.

Лишь после него побить ирландца удалось Джозефу Даффи, Нейту Диазу, Хабибу Нурмагомедову и Дастину Порье.

В преддверии очередной схватки Макгрегора мы решили связаться с давним обидчиком Конора. Артемий оказался очень приятным и простым в общении человеком. Ветеран ММА дал прогноз на поединок Макгрегор – Порье, порассуждал о величии Фёдора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова и рассказал, почему предпочитает оставаться вне публичности.



— Как сейчас дела у бойца Артемия Ситенкова? На большинстве порталов пишут, что твой последний поединок прошёл в 2016 году. Но в одном из твоих интервью я читал, что ты бился и после.

— Я уже давно свою карьеру закончил. Но потом так сложилось, что мне начало поступать множество финансово выгодных предложений. Продолжил чисто по финансовым соображениям. Последний мой бой был года два назад. Но здесь я уже руководствовался не финансами, это уже чисто тряхнуть стариной захотелось

— Следишь ли за миром ММА сейчас, или за долгие годы карьеры всё это сильно наскучило?

— Я тренирую, у меня ученики. Так что смотрю, смотрю бои, обзоры. Мне это интересно. Я с этим связал жизнь.

— Кстати, по поводу учеников. Как сейчас в Литве развивается ММА? В UFC сейчас неплохо котируется Модестас Букаускас.

— В Литве? Все представители Литвы в UFC – эмигранты. Конкретно из Литвы только Юлия Столяренко. Ну я надеюсь, что один из моих учеников тоже попадёт туда. У него хороший профессиональный рекорд. Но пока его мало кто знает. Попадание в UFC это ещё и вопрос менеджмента и, в том числе, некоторой удачи.

— Ну и раз ты плотно следишь за миром ММА, твой прогноз на третий поединок Конор – Порье?

— Прогноз может и не сбыться. Думаю, победит Порье. Но посмотрим, будет интересно, посмотрю с удовольствием. Рассуждать можно долго. Конор уже не такой голодный до побед. Он финансово заряжен. Если попадёт в первые раунды, то может вырубить. Если нет, то Порье, скорее всего, его затягает, потому что Дастин более мотивированный.

— Кстати, по поводу спортивного голода. Стал ли этот фактор причиной поражения Макгрегора в предыдущем поединке? Или тут что-то другое сыграло роль?

— Повторюсь, он уже не такой голодный. Думаю, ему это всё не так надо. Думаю, он не тренировался столько, сколько Порье. Он не видел в Дастине такого грозного соперника. Не уделял внимания тактике. Но это моё личное мнение. Я с Конором уже много лет не общался и не знаю, что у него на уме.

— В последних трёх поединках Макгрегор проиграл дважды. В лёгком весе у него всего одна победа. Как думаешь, его всё ещё можно считать топ-бойцом? То есть Конор — это проект UFC или, как иногда говорит Дана Уайт, один из величайших бойцов?

— Дане Уайту надо так говорить. Было бы глупо, если бы он списывал свой денежный проект, пока тот не исчерпался. У каждого бойца есть свой пик. Пик Конора уже в прошлом. Но это моё личное мнение.

— Не могу не спросить о твоей победе над Конором. Как ты её тогда воспринял?

— Воспринимал ту победу как должное. Тогда был пик моей карьеры. Я не видел другого варианта, кроме победы.

— А вообще как себя тогда вёл Макгрегор? Может, какой-то треш-ток до боя или после?

— Как подросток, как 19-летний пацан. Грозно смотрел в глаза. Подбадривал себя хулиганским поведением. Но это подросток, что с него взять. Сейчас он совершенно другой человек.

— Макгрегор не требовал реванш?

— Нет. Насколько я знаю, после этого он ушёл на пару лет из спорта (после поражения от Артемия Конор провёл один бой, а затем не выступал два года. – Прим. «Чемпионата»).

— Почему после той победы не удалось задержаться в Великобритании? Там уже были неплохие лиги, почему тебя не стали вести как проспекта?

— Есть такое слово, как менеджмент. У меня был менеджер литовец, мой друг. Он вёл меня везде, где только мог. Но есть такая особенность, что за границей ты нужен не для побед, а для поражений. Всё потому, что организаторы мелких турниров зачастую являются и тренерами, и они своих учеников хотят продвигать. В Ирландии и Англии я много выступал. Там есть лига Cage Warriors. У них был чемпион Нил Сири. Я его победил за 30 или 40 секунд. Потом Cage Warriors устроили Гран-при с участием восьми бойцов. Меня туда не взяли. Мой менеджер говорил: «вот Ситенков есть, он побеждал Сири». Но нам сказали: «Нет-нет, спасибо». В итоге Гран-при состоялся, и, кажется, Сири победил.

— После победы над Конором у тебя было несколько успехов кряду. Но потом что-то пошло не так. Что случилось в карьере?

— Была пара неудач, которые я сильно переживал, потому что надеялся на перспективы. Дело в том, что в какой-то момент боссы UFC набирали легковесов из Европы. Велась борьба за набор в лёгкий вес. Но на тот момент UFC не проводили турниров в Восточной Европе. Как мне кажется, им не нужен был боец из Литвы, который в то время в рейтингах профессионалов Европы был номер один – это я. Они взяли второго и третьего – ирландца и англичанина соответственно. Мне как-то обидно было. Все эти люди, с которыми я соперничал за попадание в UFC, они избегали боёв со мной. У меня был годичный простой, потому что все вели стратегию, чтобы не нахвататься поражений. После долгого простоя менеджер сказал мне, что из рейтингов меня так выкинут, мне надо участвовать.

А биться подписывались лишь бойцы из более тяжёлого веса. Я бился пару раз не в своём весе и пару раз проиграл. Так я понял, что рейтинги исчезли, перспективы тоже. Мне было уже за 30. Карьера легковеса в таком возрасте идёт на спад. Я подумал, что нечего терять здоровье и заниматься бесперспективным делом, начал двигаться в другом направлении. Сейчас я тренирую, у меня свои залы.

— Как жизнь в Литве? Можно часто услышать, что в Литве идёт притеснение этнических русских. Всё реально обстоит так, или это преувеличение?

— Наверное, путаете с Латвией. Современная Литва изобилует антисоветскими настроениями. Население не особо любит русских. Но почти всё русскоязычное население Литвы знает литовский язык, и какой-то разницы большой нет. Нет большого напряжения. Так, на кухне могут поболтать, погнать одни на других и всё.

— А вообще интересно, как с 90-х годов и до сегодняшнего дня изменилась ситуация с языком. В смысле, сейчас уже многие литовцы не понимают русский?

— Молодые все не знают. Кому 15 и меньше точно не знают. Одному ученику 25 лет, в Вильнюсе всю жизнь живёт, вообще русский не знает.

— Возвращаясь к спорту. Давай поговорим немного о Хабибе Нурмагомедове. Он феномен?

— Он мне нравится как спортсмен. Всё у него замечательно. Но, на мой взгляд, в его карьере было пару моментов, которые уладил его менеджмент. Всякие хитрости, трюки. Я не буду говорить, что я имею в виду. То есть без вот таких хитростей, без мудрости менеджмента, возможно, он не был бы величайшим и у него были бы поражения. Но его команда, видимо, имела какие-то стратегии и воплотила их полностью. По рекорду и всему, что на бумаге, – он величайший. Для истории он таким и останется, я считаю.

— Вообще, у Конора Макгрегора были шансы в бою с Нурмагомедовым?

— Конечно, он же снайпер. Он мог в челюсть попасть и всё.

— Опять-таки, говоря о величайших. Не так давно Фабрисиу Вердум заявил, что Фёдор Емельяненко никогда не был величайшим в истории. Я видел, у тебя на «Фейсбуке» даже есть фотографии с Фёдором. Как думаешь, Вердум прав? Кто всё-таки величайший? Емельяненко, Хабиб, может, кто-то ещё?

— Мне нравится Фёдор. Я рос на его поединках. Может, я немного субъективен, но, как мне кажется, Фёдор и его менеджмент не выбирали себе противников и дрались со всеми сильнейшими и при любых условиях. Мне так кажется. На тот момент он был явно величайший. Сейчас он не на пике, и его тактика ведения боя устарела.

ММА как спорт ушёл вперёд. Допустим, если бы я сейчас дрался, то не побеждал бы с той тактикой, которая была. Я это понимаю, у Фёдора та же проблема, скажем так. Кто лучше? Фёдор или Хабиб? Тут субъективная оценка, я её не дам. Каждый для себя сам решит.

— Следишь за кем-то из россиян в UFC ещё? Хотелось узнать твоё мнение о поединке Стерлинг – Ян.

— Ну, я бы не делал так, как делал Стерлинг. Я бы дальше дрался. Но он сейчас чемпион, кто я такой, чтобы его осуждать. В моей карьере были такие противники, как Стерлинг. Я себя так никогда не вёл. Тут, наверное, играет роль набор каких-то личных качеств. Я отрицательно отношусь к поведению Стерлинга.

— Как тебе вообще нынешние правила ММА. Они же стали намного мягче?

— Да, они стали мягче. Если смотреть по здоровью бойцов, по продолжительности карьеры, наверное, это больше в плюс. Если же смотреть по брутальности – минус. Мне больше нравились жёсткие правила.

— Ещё хотел спросить об Александре Волкове. После его поражения от Гана всё чаще можно услышать, что он просто не тянет на чемпионский уровень. Есть ли у него шансы стать чемпионом?

— Тяжеловесы долго готовятся. Долго пекутся в этой печи. У Волкова есть все шансы. Тяжеловесы, если по ним крепко не попадают, могут раскрываться и ближе к 40 годам. Если Александра не вырубят, то шансы будут. Если в двух-трёх боях его вырубят, то шансы сократятся.

— Возвращаясь к твоей победе над Конором. У тебя не вызывают раздражение частые вопросы о нём?

— Меня нечасто спрашивают о Коноре. Некоторые мои знакомые даже не знают о том, что я его победил. Потом узнают, с квадратными глазами всё расспрашивают.

— Я писал о твоей победе над ним ещё около года назад и заметил, что тебя сложно найти в социальных сетях. Почему не стремишься к публичности, для этого всё есть.

— Мне противны люди, которые из пальца высасывают свой контент. Напоказ себя выставляют.

— Ну вот, к примеру, Олег Тактаров часто делает какой-то контент и стал достаточно публичным.

— Я не слежу за его контентом и вообще не сижу в «Инстаграме». Есть такая мудрость: тот, у кого и так много внимания и славы ведёт себя так, как будто хочет избежать этого, а тот, кто в глаза лезет, наверное, ему чего-то не хватает в жизни. Но опять-таки я не интересуюсь Олегом Тактаровым. Только тем Тактаровым, который когда-то давно участвовал в UFC. Всё, что было после его карьеры в UFC, я не знаю.

— Кстати, по поводу тех турниров UFC. В России часто идёт дискуссия о том, кто всё-таки первый российский чемпион – Тактаров или Хабиб. Как считаешь, с учётом того, как проходили первые турниры UFC, можно ли Тактарова считать чемпионом?

— По нынешней системе те чемпионы не являются чемпионами. Но тогда были такие правила, так становились чемпионами. Закон обратной силы не имеет. Следовательно, Олег Тактаров – чемпион.