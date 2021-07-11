Хрустальный Дуриньо реабилитировался за поражение от Усмана

В ночь с 10 на 11 июля по МСК в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии сошлись Конор Макгрегор и Дастин Порье, для которых это третий по счету бой. Но здесь пойдет речь о соглавном поединке в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бернсом (19-4) и американцем Стивеном Томпсоном (16-4-1).

У обоих бойцов высокий рейтинг: Бернс идет на втором месте в рейтинге, а Томпсон располагается на четвертом. Поэтому победитель боя скорее всего становится обязательным претендентом на чемпионский бой с чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом. Хотя не стоит исключать Колби Ковингтона, идущего на первом месте в рейтинге. Но сам факт, что схватка Бернс — Томпсон поставлена в соглавное событие UFC 264 делает честь бойцам.

Бернс в начале этого года проиграл титульный бой Камару Усману нокаутом в конце третьего раунда. Причем Бернс упал не от какого-то хука или апперкота с размахом и поворотом корпуса, а от простого джеба. Это был второй случай, когда бразильца подвела челюсть. Первый раз случился в 2018-м году, когда на канвас его положил новозеландец Дэн Хукер, причем не самым мощным левым хуком без разворота корпуса. Этот дефект не мешает Бернсу рубиться в стойке, но у него возникают проблемы именно с более высокими соперниками, как это было в вышеупомянутых поединках и как это может случиться с Томпсоном, который выше бразильца на 5 см.

Стивен Томпсон является бывшим кикбоксером, имеющим безупречный рекорд 57-0. И поэтому у него около половины побед в ММА одержано нокаутом. Однако у Стивена ни одной досрочной виктории за последние пять лет. Хотя в его послужном списке есть такие бойцы, как Хорхе Максвидаль и Рори Макдональд. Но чудо-мальчику не удалось совладать с Тайроном Вудли, один раз сведя бой вничью и проиграв в реванше. А также в его списке числятся поражения от Даррена Тилла и Энтони Петтиса подряд. Поэтому американцу пришлось взбираться вверх по рейтингу через Висенте Люке и Джеффа Нила, которых по старой традиции долговязый Стивен одолел решением судей. Поэтому мы ожидали затяжного боя, который может пройти полную дистанцию. Так оно и случилось.

Первый раунд начался с разведки на дальней дистанции. Центр октагона взял Бернс, вставший в широкую стойку. Таким образом он притеснил Томпсона к клетке. Несмотря на то, что Томпсон является профильным ударником, преимущество в работе в стойке было у мастера джиу-джитсу Гилберта Бернса. Именно от него исходила инициатива, потому что американец выжидал действий, но он не мог извлечь из них выгоду. Так Бернс совершил проход в ноги, но провести тейкдаун он смог через полторы минуты, потому что Стивен выставил широко ноги будучи прижатым к клетке. Но в конечном итоге чудо-мальчик не выдержал натиска бразильца и отдал первый раунд из-за всеобщей пассивности.

Второй раунд прошел в такой же осторожной манере. Первая половина оказалась несобытийной, зато вторая половина началась с успешного хайкика Томпсона с разворота. Это раззадорило Бернса, который сразу же погнался за Стивеном, как за школьником в догонялки. Стоит отметить, что во второй пятиминутке американец больше попадал и навязывал свой стиль, из-за чего боковые судьи отдали ему второй раунд. Однако бразилец едва не украл раунд, совершив успешный тейкдаун в самом конце раунда.

В третьем раунде работал в основном более мотивированный и заряженный Бернс, который на второй минуте оказался в нокдауне после очередного разворота с ноги в челюсть, но к его чести и хрустальной челюсти он сразу встал. После чего бразилец искал возможность совершить тейкдаун, который успешно провел в середине решающей пятиминутки, откуда он не отпускал его до самого гонга, устроив уличный мордобой на последних секундах боя. Таким образом, Гилберт Бернс одержал победу в очень важном для репутации бою единогласным решением судей с одинаковым счетом 29-28. И теперь бразилец может получить право на матч-реванш за титульник с Камару Усманом.