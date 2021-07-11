О’Мэлли беспощадно избивал дебютанта UFC и нанёс 230 ударов

Но все набросились на рефери, который остановил бой, чтобы спасти парню здоровье.

Один из самых ярких боёв турнира UFC 264, проходившего в Лас-Вегасе, получился неоднозначным. Мэин-кард открывали Шон О’Мэлли и Крис Моутинью, которому предстояло дебютировать в UFC. Моутинью случайно оказался в октагоне с О’Мэлли, который и вовсе в перспективе считается претендентом на титул UFC в легчайшем весе. Американец с португальскими корнями заменил Луиса Смолку, который не смог провести бой с Сахарком.

Сам Моутинью признавался, что для него такой дебют стал неожиданностью. По словам Криса, он не рассчитывал на столь серьёзного соперника в первом бое.

«Для меня это было сюрпризом. Меня просто выставили на этот бой, невероятно, но мне нравится это! Мой тренер спросил меня, действительно ли я хочу драться с О’Мэлли? И я сказал: «Да, конечно, почему нет? Давай сделаем это!».

Потом была несколько дней тишина, я уже думал, что всё, ничего не будет. Но затем всё подтвердилось. Мне много писали в социальных сетях, говорили, что меня нокаутируют, что я не выдержу и раунда», — говорил Моутинью.

Избиение парня с железной челюстью

В общем-то, наивно было полагать, что Моутинью сумеет остановить О’Мэлли, который в 15 боях потерпел лишь одно поражение. Но новичок UFC явно удивил. С первых секунд Крис пошёл в атаку, пытаясь нивелировать преимущество соперника в длине рук. О’Мэлли удерживал оппонента на расстоянии, бомбардируя его джебами. Моутинью действовал слишком наивно, собирая удары лбом и челюстью.

Новичок UFC едва не оказался в нокауте в самой концовке первого раунда. Мощный удар Сахарка отправил соперника на настил, но Моутинью спас гонг.

Далее О’Мэлли уже немного сбавил обороты. Шон явно пытался действовать на публику, выкручивал вертушки, наносил эффектные удары и забавлялся, как только мог. А за Моутинью было просто страшно, он продолжал собирать удары, проявляя удивительное упорство. Периодически Крису удавалось разорвать дистанцию, но серьёзно шатнуть оппонента он так и не смог.

Моутинью держался до последнего. В концовке третьего раунда лицо Криса выглядело устрашающе от рассечений, но не было сомнений, что дебютант сможет додержаться до гонга. Но тут в дело вмешался рефери Херб Дин, остановивший это избиение. О’Мэлли установил новый рекорд в своей весовой категории, американец нанёс за поединок 230 значимых ударов!

Оценить такое выступление Моутинью было сложно. Конечно, упрямство и стойкость этого парня произвели впечатление, но столь наивная стратегия вызывает вопросы. Как уже пошутили пользователи, у Моутинью была защита, это его лицо.

А многие фанаты раскритиковали Дина, они посчитали, что рефери допустил ошибку, прервав бой досрочно. Так, Моутинью своей стойкостью заслуживал добраться до финиша. Соцсети тут же заполонили различные мемы, связанные с решением судьи. Например, такие:

«Херб Дин, когда поставил на досрочное завершение боя», — отмечено в записи.

Умельцы уже успели отредактировать страницу в «Википедии» с результатами UFC 264. Там в качестве исхода боя О’Мэлли и Моутинью указали «технический нокаут (Эго Херба Дина)».

Недоволен был и сам Моутинью, дебютант UFC ещё долго расхаживал по октагону и всячески показывал, насколько его расстроило решение рефери.

Отметился и чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг, который назвал остановку боя «отвратительным решением». Ожидаемо американец, который стал чемпионом UFC после неоднозначной дисквалификации Петра Яна, получил изрядную долю хейта.

«Ты должен быть последним, кто вообще говорит об этом! Бумажный чемпион», — написал один из пользователей.

«Он спас парню несколько лет жизни»

При этом, конечно, были и фанаты, которые отдали должное Дину. Так, некоторые любители ММА назвали решение рефери отличным. Поддержал Дина и сам О’Мэлли, который после боя дал краткий комментарий.

«Крис — крепкий парень. Он принял этот бой на 11-дневном уведомлении, многие бойцы UFC бы на такое не согласились.

Я не был удивлён, что судья остановил бой, когда Моутинью был на ногах. Он пропустил множество ударов в голову. Хоть он и был недоволен решением, но рефери, возможно, сохранил ему несколько лет жизни», — заключил О’Мэлли.