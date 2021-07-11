Хабиб позлорадствовал над Макгрегором. Это уже входит в привычку

Ранним утром 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке сразились экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.

Перед схваткой ирландец уверял, что находится в лучшей в жизни форме и возьмёт реванш за январское поражение. Но на деле всё оказалось иначе. Да, Макгрегор проявлял характер и продолжал сражаться, даже лёжа на спине, но кроме морально-волевых качеств и настроя, он мало что смог предложить Порье. Неизвестно, сумел бы ирландец найти в себе какие-то внутренние ресурсы в дальнейшем, не случись с ним травма. В конце первого раунда он сломал ногу, и на вторую пятиминутку выйти уже не смог. Таким образом, Макгрегор проиграл во второй раз кряду. Очевидно, что такое событие вызвало бурную реакцию в ММА-сообществе.

Наиболее яркие комментарии бойцов мы собрали в нашем обзоре. Одним из первых о поединке высказался заклятый соперник Макгрегора Хабиб Нурмагомедов. Россиянин не был склонен проявлять сочувствие к Конору и просто позлорадствовал над проигравшим.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб на своей странице в «Твиттере».

К слову, это уже не первый раз, когда Хабиб откровенно радуется неудачам Конора. Когда ирландец проиграл Порье в январе, Нурмагомедов издевательски отметил, что «Конор всех разбудил, а сам спать пошёл». Так что подтрунивание и злорадство над ирландцем уже входит в привычку Хабиба.

Кто-то скажет, что россиянин слишком жесток и лишён снисхождения? Каждый имеет право на своё мнение. Но не стоит забывать, что когда-то Макгрегор оскорблял всё и всех, что так дорого Нурмагомедову. Да и в преддверии третьего поединка с Порье Конор не преминул возможностью оскорбить россиянина, так что реакцию Орла можно и понять.

Небольшая часть бойцов и функционеров поддержала позицию Хабиба. К примеру, менеджер экс-чемпиона Али Абдель-Азиз грубо оскорбил Конора за то, что тот, балуясь трэш-током, оскорбляет членов семьи своих соперников.

Бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на всё происходящее одним эмодзи клоуна, очевидно, намекая на Конора.

А боец UFC полусреднего веса Белал Мухаммад написал, что Макгрегора настигла карма за то, что он перед боем плохо говорил о жене Порье.

Но всё-таки большинство бойцов выражало Макгрегору сочувствие и задавалось вопросом о том, сумеет ли Конор вернуться после перелома.

«Чёрт возьми. Интересно, он когда-нибудь ещё будет драться после такого? Выздоравливай, чемпион. Это ужасно», — написал экс-чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс.

«Конор, дерьмо случается. Выздоравливай», — написал бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон.

Фото: Stacy Revere/Getty Images

Известный полулегковес Джереми Стивенс был немногословен.

«Чёрт возьми, это ужасно», — написал американец.

Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поздравил Дастина Порье и выразил уверенность в возвращении Макгрегора.

«Поздравляю Порье с победой в трилогии. Тяжёлая травма Конора, но он вернётся», — написал филиппинец в «Твиттере».

«Дастин Порье монстр. Скорейшего выздоровления Макгрегору», — написала экс-чемпионка лиги Йоанна Енджейчик в социальной сети.

Ну а экс-чемпион лиги в двух весовых категориях, всеми уважаемый Даниэль Кормье не стал принимать чью-то сторону, а лишь пустился в размышления о том, каким сумасшедшим спортом является ММА. Впрочем, между строк легко читался небольшой укор в адрес Макгрегора.

«Сумасшествие. В конце церемонии взвешивания Конор сказал, что Порье вынесут на носилках. Теперь на носилках вынесли Макгрегора. Это сумасшедший спорт. Снимаю шляпу перед Порье», — заключил Кормье.

Что же, третью схватку Конора и Порье будут обсуждать ещё больше, чем две предыдущие. Споры о карме, которая якобы настигла Макгрегора, будут не утихать ещё долго. Поверит ли в эту самую карму сам ирландец? Узнаем лишь тогда, когда он вернётся. Возможно, после такой травмы он станет действительно более кротким.