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Бой Ислам Махачев — Тиаго Мойзес, прямая трансляция UFC Вегас 31, онлайн боя Махачев — Мойзес

UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Хабиб ведёт своего преемника к титульнику. LIVE!
Игорь Брагин
Ислам Махачев — Мойзес, онлайн-трансляция UFC
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Сенсационное возвращение Миши Тэйт и прицел Ислама на топ-5 лёгкого дивизиона. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого поединка. Во втором по значимости бою турнира состоится долгожданное возвращение экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Миши Тэйт.

В предварительном карде выступит также казахстанский боец Сергей Морозов. Изначально в карде стоял и брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, но за несколько недель до турнира он снялся из-за травмы.

Где смотреть турнир UFC Вегас 31 UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес, когда начнётся бой Полный кард турнира UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес
Live Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC Вегас 31

Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.

Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.

12:01 Игорь Брагин

UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес, когда начнётся бой

Поединки предварительного карда стартуют 18 июля 2021 года в 02:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся 05:00 мск.

Главное событие вечера, в котором в октагоне сойдутся Махачев и Мойзес, начнётся не ранее 07:00 по московскому времени.

12:01 Игорь Брагин

Абубакар Нурмагомедов снялся с турнира UFC Вегас 31

Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов планировал выступать в предварительном карде турнира. Его соперником должен был стать Дэниэл Родригес. Но дагестанский боец вынужден был отказаться от боя из-за травмы.

11:49 Игорь Брагин

Хабиб отчитался о подготовке Махачева

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фото с другом Исламом. Подпись оптимистичная:
«Вся тяжёлая работа позади, впереди сгонка веса и сам бой, как говорится: тяжело в учении, легко в бою 👊
@islam_makhachev просто делай 👊»

11:47 Игорь Брагин

Ислам, идущий на серии из 7 (!) побед, позиционируется как вероятный преемник Хабиба в лёгком дивизионе и главный претендент на чемпионский титул. Для близкого друга Нурмагомедова это будет первый в карьере мейн-ивент. Равно как и для его соперника (14 позиция рейтинга).

11:46 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес

Основной кард

Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
Марион Рено — Миша Тэйт
Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот
Родолфо Виейра — Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитез — Билли Куарантилло

Предварительный кард

Дэниел Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос — Монтсеррат Руиз
Халид Таха — Сергей Морозов
Майлс Джонс — Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо — Малколм Гордон
Алан Баду — Родриго Феррейра

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Ислам Махачев •••

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Источник: «Чемпионат»

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