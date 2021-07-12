UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Хабиб ведёт своего преемника к титульнику. LIVE!

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого поединка. Во втором по значимости бою турнира состоится долгожданное возвращение экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Миши Тэйт.
В предварительном карде выступит также казахстанский боец Сергей Морозов. Изначально в карде стоял и брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, но за несколько недель до турнира он снялся из-за травмы.
Где смотреть турнир UFC Вегас 31
Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.
Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.
UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес, когда начнётся бой
Поединки предварительного карда стартуют 18 июля 2021 года в 02:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся 05:00 мск.
Главное событие вечера, в котором в октагоне сойдутся Махачев и Мойзес, начнётся не ранее 07:00 по московскому времени.
Абубакар Нурмагомедов снялся с турнира UFC Вегас 31
Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов планировал выступать в предварительном карде турнира. Его соперником должен был стать Дэниэл Родригес. Но дагестанский боец вынужден был отказаться от боя из-за травмы.
Хабиб отчитался о подготовке Махачева
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фото с другом Исламом. Подпись оптимистичная:
«Вся тяжёлая работа позади, впереди сгонка веса и сам бой, как говорится: тяжело в учении, легко в бою 👊
@islam_makhachev просто делай 👊»
Ислам, идущий на серии из 7 (!) побед, позиционируется как вероятный преемник Хабиба в лёгком дивизионе и главный претендент на чемпионский титул. Для близкого друга Нурмагомедова это будет первый в карьере мейн-ивент. Равно как и для его соперника (14 позиция рейтинга).
Полный кард турнира UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес
Основной кард
Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
Марион Рено — Миша Тэйт
Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот
Родолфо Виейра — Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитез — Билли Куарантилло
Предварительный кард
Дэниел Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос — Монтсеррат Руиз
Халид Таха — Сергей Морозов
Майлс Джонс — Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо — Малколм Гордон
Алан Баду — Родриго Феррейра
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