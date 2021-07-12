«Шесть недель на костылях, и мы вернёмся!» Конор уже рвётся в бой

В ночь на 11 июля 2021 года Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в главном бою турнира UFC 264. В концовке первого раунда ирландец неудачно наступил на правую ногу, защищаясь от атаки Бриллианта, и сломал ногу. Бой был остановлен решением доктора, а Конору присудили техническое поражение. Из октагона Макгрегора увезли на каталке и сразу же отправили в госпиталь.

Операция длилась три часа, её провели доктора Нил Элаттраш и Милтон Литтл. Ранее Элаттраш имел дело с Конором, когда ирландец порвал переднюю крестообразную связку в бою с Максом Холлоуэем. Тогда именно доктор Нил занимался реабилитацией Макгрегора. Кроме самого Макгрегора, к услугам этого врача обращались Жорж Сен-Пьер и звезда НФЛ Том Брэди.



Что касается вчерашней операции, то в результате хирургического вмешательства в большую берцовую кость был вставлен интрамедуллярный стержень с винтами и пластинами, которые прикреплены к малой берцовой кости для стабилизации ноги Макгрегора.

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После операции Конор опубликовал заявление с обновлённой информацией о своем состоянии. Ожидается, что он пробудет в больнице пару дней, прежде чем ему разрешат вернуться домой в Ирландию.



«Ребята, только что вышли из операционной!» — написал Макгрегор в «Твиттере». «Операция прошла отлично! Ощущение потрясающее! 6 недель на костылях, и мы вернемся [к тренировкам]! Погнали! С Богом!»

Оптимизм ирландца поддержал его менеджер Ауди Аттар.



«Оба врача уверены, что скоро он полностью восстановится. Мы с нетерпением ждём его возвращения в октагон».



Поэтому заявление Конора в адрес Дастина Порье не заставило себя долго ждать.



«Дастин, можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь. Но ты ничего не доказал в этом бою. Второй раунд должен был показать всё», — заявил Макгрегор в видео, выложенном в его «твиттере».

Кажется, Конор оптимистично настроен на скорую реабилитацию и очередной бой с Порье. К тому же перед Макгрегором есть такой наглядный пример, как Крис Вайдман, который в апреле этого года вышел в октагон против Урайи Холла и сломал ногу неудачным лоу-киком через 17 секунд после начала первого раунда. Стоит напомнить диагноз Вайдмана — открытый перелом ноги с дроблением. Ещё одним наглядным примером может стать Андерсон Сильва, переживший схожий с Крисом перелом.

Так как случай Конора менее драматичный, чем у этих двух бойцов, есть смысл предположить, что осенью мы увидим возвращение ирландца в зал и заодно полноценный камбэк в инфополе. Хотя подрывать его он стал ещё лёжа на канвасе после боя с Порье. Когда у Ноториуса есть незавершённое дело, а оно у него есть, противостоять напору крайне непросто.



И Порье это знает. К тому же от больших денег трудно отказываться независимо от того, есть у тебя пояс или нет. Поэтому ждем с нетерпением пикировку от Конора, а также манипуляции со стороны Даны Уайта, который в стороне точно не останется. И этот бой должен случиться независимо от того, выиграет Дастин титульник у Чарльза Оливейры или проиграет.



В эту пользу говорит и его поведение после боя, когда он готов был броситься на лежавшего на настиле и оскорблявшего его жену ирландца. Ну а пока — скорейшего восстановления Конору. Шоу должно продолжаться!