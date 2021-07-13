К чемпионскому поясу через косметический салон. Находчивый, но невезучий Джо

Bellator является очень молодой бойцовской организацией, но почему-то мы не знаем ее пионеров. Здесь пойдет речь о Джо Сото, первом чемпионе в истории этого промоушена.

Джо Сото родился в 1987-м году в Калифорнии. Он был четвёртым ребёнком в семье из пяти детей. Отец работал мусорщиком, а мать — домработницей. Сото-младший со школьных лет посещал секцию вольной борьбы, где он выделялся среди сверстников. Так он в школьном возрасте стал чемпионом штата Калифорния. Благодаря этому успеху Сото получил стипендию Центрального колледжа штата Айова, куда впоследствии и поступил. На студенческом уровне Джо становился третьим по Штатам и два года подряд попадал в так называемый “дрим-тим” заметных и перспективных борцов среди студентов. В те годы он пересекался с Джоном Джонсом и Кейном Веласкесом, причем с Джонсом Сото жил два года в одной комнате.

Сото начал нарабатывать свои навыки в смешанных единоборствах в гараже. Гаражного бэкграунда хватило, чтобы одержать четыре победы подряд на старте карьеры к 21 году, после чего Плохой Мофо (так звали парня друзья) подписал контракт с Bellator. Все началось с турнира на выбывание в полулегком весе, с которого эта организация и начала свое существование. Джо одержал победу над Беном Гриром нокаутом в первом раунде. Затем его жертвой стал бразильский мастер джиу-джитсу и обладатель черного пояса Уилсон Райс, который впоследствии стал претендентом на чемпионский пояс в UFC. Сото разбил бразильца в стойке и не допустил ни одного тейкдауна. Образцовая победа единогласным решением судей.

А в финале турнира Джо встретился с Яхиром Рейесом. Сото был заряжен на этот бой и гонял Рейеса по октагону, как будто с цепи сорвался. Американец съедал своего соперника резкими проходами в ноги, от которых Рейес не успевал увернуться. Так прошли два неполных раунда, в течение которых Сото осыпал Яхира градом ударов. Но бой закончился не нокаутом, а сабмишеном — Джо захватил спину и провел удушающий. Таким образом Джо Сото стал первым чемпионом в истории Bellator.

А ведь этого судьбоносного боя вообще могло не быть. За несколько дней до финала Сото порезал веко во время тренировки и был отправлен в больницу. Зная, что наложить швы нельзя, он и его друзья пошли в салон красоты, чтобы замаскировать порез макияжем. Пока врач осматривал Сото, его команда пыталась отвлечь специалиста, отпуская шутки. Заметь он повреждения, до боя бы не допустил. Но, уловка сработала, Джо — чемпион Bellator.

После этого наш герой одержал ещё две победы, а вот третья защита пояса стала для него в некотором роду трагичной. Дрался он с Джо Уорреном, у которого была база борьбы греко-римского стиля. И в стойке в первом раунде ожидаемо лучше смотрелся чемпион. Всё перевернул лаки-панч во второй пятиминутке. В полулёгком весе не так просто отключить бойца одним ударом, но Сото был потрясён. И в тот момент, когда он практически пришёл в себя, Уоррен нанес сокрушительный удар в прыжке коленом в голову. Вот вам и борец…

Нокаут, в котором оказался чемпион, обошёлся ему слишком дорого. В результате у него отошла сетчатка глаза и Джо был вынужден взять годичную паузу. Увы, как это часто случается в подобных случаях, вернуть себя в прежние кондиции боец не сумел, как не сумел и перезагрузить карьеру. Вернулся он боем против Эдди Ягина в региональном промоушене TPF. Всё закончилось гильотиной в первом раунде. Тогдашний руководитель Bellator Бьорн Ребни расторг контракт с Джо.

В следующие три года Сото отводил душу в Tachi Palace Fights, одержав шесть побед в шести боях. Даром эти подвиги пройти не могли, бойца приметили менеджеры UFC. Джо с воодушевлением подписал контракт с лигой Даны Уайта и уже в первом же бою получил шанс всей жизни. В день взвешивания Ренан Барао был госпитализирован из-за истощения в результате весогонки. И Сото, который должен был драться с другим соперником, вышел на коротком уведомлении против действующего чемпиона Ти Джея Диллашоу в главном бою вечера. Обладатель черного пояса по муай-таю деклассировал дебютанта UFC, перебив того в три раза по количеству точных попаданий. Завершил Ти Джей это шоу нокаутом в пятом раунде.

После этого Сото потерпел ещё два поражения кряду, что стало худшим отрезком в его карьере. Надежды на камбек вернулись, когда Сото одолел Белтрана и Яхью, но последующие два досрочных поражения в первых раундах от бойцов далеко не первой величины. Всё это повлекло закономерный разрыв контракта. Искать новые вызовы Джо не стал и в возрасте 30 лет закончил профессиональную карьеру.

К сожалению, так бывает с профессиональными бойцами – один пропущенный удар может сломать самую яркую карьеру. Джо не повезло на самом взлёте. Тот лаки-панч – предопределил ход его карьеры.