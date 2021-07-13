«Ну не падай!» Махачев проиграл пугающим нокаутом

В ночь на 18 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт очередной турнир UFC. Предстоящее шоу станет знаковым для Ислама Махачева. Впервые в карьере поединок с его участием получил статус главного события вечера. Противостоять россиянину будет Тиаго Мойзес.

До поединка Ислам уже традиционно просил для себя соперника из топ-10 или топ-5. Боец уже давно выражает желание сразиться с элитными бойцами, а в качестве потенциальных соперников не раз упоминал Конора Макгрегора, Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. В целом это неудивительно. Победная серия Махачева состоит из семи поединков, а потому его притязания на поединок с громкой вывеской обоснованы.

Тем не менее, невзирая на то, что Ислам не получил желаемого, относиться с пренебрежением к сопернику точно не стоит. Дело тут не только в жёсткости и работоспособности Мойзеса. Суть в том, что когда-то Махачев уже подошёл к одной схватке слишком самоуверенным, что в итоге привело к первому и по сей день единственному поражению в профессиональной карьере. О той неудаче, собственно говоря, и расскажем.

3 октября 2015 года Ислам выступил на турнире UFC 192. Соперником Махачева стал 33-летний бразилец Адриано Мартинс. Схватка прошла в андеркарде у Даниэля Кормье и Александра Густафссона.

Махачев проводил лишь второй поединок в американском промоушене. В предыдущей схватке он удушающим приёмом одолел Лео Кунца. Что касается Мартинса, то его опыт в UFC был куда солиднее. Достаточно сказать, что на момент схватки с Махачевым у него был опыт битвы с Дональдом Серроне, а также победа над Рустамом Хабиловым.

Тем не менее такой послужной список Мартинса нисколько не смущал Махачева. Ислам резво бросился на соперника и на удивление начал навязывать сопернику бой в стойке. Всё смотрелось достаточно бодро, бразилец отступал. Но, наверное, это было больше тактическое отступление. Уже на второй минуте Мартинс в классическом стиле провалил Ислама. Адриано в очередной раз вытянул оппонента на себя, потянул спиной и ответил жесточайшим боковым справа. Махачев сразу свалился на канвас. Бразилец бросился было на добивание. Но всё было очевидно и без этого. Рефери остановил схватку и зафиксировал победу Мартинса нокаутом.

Фото: Josh Hedges/Getty Images

Таким образом, россиянин потерпел первое поражение в карьере. Кто знает, возможно, без него Ислам уже получил бы если не титульный, то действительно большой поединок. Но случилось то, что случилось. После болезненного поражения Ислам долго приходил в себя и вернулся лишь спустя 11 месяцев.

Говоря о причинах поражения, Махачев откровенно признаётся, что злую шутку с ним сыграла самоуверенность.

«Я был очень готов. Мы смотрели, разбирали его бои. Во всех поединках он делал атаку и сразу начинал отдыхать, потому что был возрастной. Он много отдыхал, восстанавливался. Было видно, что он в бою устаёт. План был такой, чтобы просто дать темп. В голове было, что, если устану я, он устанет в два раза больше. Такой был план. Ничего не получилось. В самом начале боя я нарвался на встречный удар, и судья остановил. У меня в голове не было такой мысли, что меня может кто-то ударом остановить. У меня никогда не было нокдаунов. Я вообще не был в таком состоянии. На тренировках пропускал сильные удары, я не чувствовал их. Такая самоуверенность была сильная. Просто бросался на него. Для меня это послужило уроком. Любой удар может быть последним. Я верующий человек, значит, так было суждено. Дальше — облегчение», — говорил Махачев спустя несколько лет.

Многолетний тренер Ислама, покойный ныне Абдулманап Нурмагомедов, дал понять, что поражение стало следствием неправильно выбранной тактики. По его словам, сам Махачев и его американский тренер Хавьер Мендес убедили отца Хабиба в том, что Исламу будет по силам переиграть Мартинса в стойке.

«Ислам прошёл хорошие сборы. Очень хороший индивидуальный подбор соперников. Хорошая была акклиматизация в АКА. Я его не виню. Я послушался Хавьера Мендеса. Прислушался к Хавьеру и сказал сам, что соперник будет ждать. Сказал, что он будет ждать и что нельзя проваливаться. Здесь высматривалась картина — шаг в сторону — назад, шаг в сторону — назад. Соперник уходил и ждал. Дважды Ислам достал, в третий раз провалился и упал. Мне одни говорят, что раньше остановили бой. Ну не падай! Я сам всегда говорю: если ты упал, значит, пропустил. На этом жизнь не заканчивается. Упал — это хороший урок», — говорил Абдулманап в одном из интервью.

В другом интервью отец Хабиба ещё раз подчеркнул, что вину за поражение берёт на себя.

«Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет…» Последнее слово было за мной. Даже сегодня — чувствуете? — у меня комок к горлу, как вспомню…» — вспоминал Нурмагомедов-старший.

Что же, одно можно констатировать точно — то поражение действительно стало большим уроком для Ислама Махачева. С тех пор он только прибавляет. Очевидно, что восьмая победа кряду поможет ему взобраться на 7-8-е место в рейтинге, так что у бойцов с большими именами уже не будет возможности маневрировать и бегать от Ислама и дальше. Нам же лишь остаётся пожелать Махачеву успеха в предстоящие выходные!